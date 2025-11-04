Λανουά για το Ολυμπιακός – Άρης: «Ήταν πέναλτι στον Ταρέμι» (vid)

Τις αμφισβητούμενες φάσεις της 9ης αγωνιστικής της Super League ανέλυσε ο Στεφάν Λανουά, με τον πρόεδρο της ΚΕΔ να στέκεται ιδιαίτερα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη και στη φάση του Μέχντι Ταρέμι, όπου όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο που ανέβηκε στο YouTube, έπρεπε να δοθεί πέναλτι υπέρ του Ιρανού επιθετικού.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής τονίζει ότι θα έπρεπε το VAR να παρέμβει να ζητήσει από τον ρέφερι της αναμέτρησης να κάνει ανασκόπηση της φάσης (on field review), προκειμένου να δει την παράβαση και να υποδείξει την… εσχάτη των ποινών. Από εκεί και πέρα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς, στο ΑΕΚ – Παναιτωλικός, τονίζοντας ότι σωστά δεν μέτρησε το τέρμα που πέτυχε ο επιθετικός της Ένωσης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Στεφάν Λανουά στο video της ΚΕΔ:

Για τη φάση του Ταρέμι στο Ολυμπιακός – Άρης: «Εδώ ο αμυντικός του Άρη κάνει φάουλ κρατώντας τον αντίπαλό του αρχικά έξω από την περιοχή του πέναλτι και στη συνέχεια μέσα σε αυτή. Αμυνόμενος με τέτοιο τρόπο ο παίκτης παίρνει το ρίσκο να καταλογίσει πέναλτι. Σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε παρέμβαση του VAR αν ο διαιτητής δεν είδε την παράβαση ώστε να καταλογιστεί το πέναλτι».

Για το πέναλτι και την αποβολή του Μάντσα στο Ολυμπιακός – Άρης: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Ολυμπιακού υποπίπτει σε παράβαση κατά του αντιπάλου του εντός της μεγάλης περιοχής της ομάδας του η οποία στερεί από τον επιθετικό μια προφανή ευκαιρία για γκολ. Ο διαιτητής καταλόγισε το πέναλτι και μια καθαρή κόκκινη κάρτα γιατί η παράβαση δεν ήταν προσπαθώντας να παίξει την μπάλα αλλά καθαρό κράτημα. Ο παίκτης που έκανε την ποαράβαση πρέπει να αποβληθεί σύμφωνα με τη σωστή εφαρμογή των κανόνων του παιχνιδιού».

Για τη φάση του Γιόβιτς στο ΑΕΚ – Παναιτωλικός: «Κατά τη διάρκεια της σέντρας ο επιθετικός της ΑΕΚ κάνει καθαρό φάουλ, σπρώχνοντας τον αντίπαλό του και με τα δύο χέρια, για να δημιουργήσει με αθέμιτο τρόπο απόσταση μεταξύ τους πριν πετύχει τέρμα. Το VAR έκανε σωστή παρέμβαση προτείνοντας στον διαιτητή onfiled review που οδήγησε στην ακύρωση του τέρματος».