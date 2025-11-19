sports betsson
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR
Ποδόσφαιρο 19 Νοεμβρίου 2025 | 17:20

Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR

Ο Ιταλός υπεύθυνος Πάολο Βαλέρι αποφάσισε να αλλάξει τακτική στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Οι παράγοντες της ΚΕΔ συζήτησαν το πρόβλημα στο έλεγχο των φάσεων και αναζήτησαν λύσεις

Βάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος οι παράγοντες της ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο) προβληματίστηκαν έντονα με την κατάσταση στο VAR. Οι τρεις αρμόδιοι της διαιτησίας θεωρούν ότι η κατάσταση με τον έλεγχο των φάσεων είναι χειρότερη από πέρσι και από τις χαμηλές επιδόσεις των διαιτητών ξεκινούν τα λάθη, με αποτέλεσμα να ολισθαίνει και η εικόνα της διαιτησίας.

Η ΚΕΔ και ειδικά ο Βαλέρι, ο αναπληρωτής πρόεδρός της που είναι και υπεύθυνος, προσπάθησαν να βρουν τρόπους για να ενισχύσουν το VAR ενόψει της 11ης αγωνιστικής της Stoxiiman Super League αλλά και της συνέχειας του πρωταθλήματος. Ετσι η απόφαση που πήρε η ΚΕΔ και υλοποιεί ο Βαλέρι είναι να βάλουν έμπειρους διαιτητές της Super League και όσοι πήγαν καλά πριν στο VAR. Επίσης, αποφάσισαν ως AVAR να οριστούν μόνο ρέφερι από τον πίνακα της Super League ενώ μέχρι πρότινος έβαζαν και διαιτητές από την Super League 2. Είναι η δεύτερη αλλαγή που γίνεται στο VAR, η άλλη είχε ξεκινήσει από πέρσι, όταν ο Βαλέρι είχε πάρει την απόφαση να καταργήσει τους βοηθούς, προκειμένου να εναρμονιστεί με την UEFA που χρησιμοποιεί μόνο διεθνείς διαιτητές ως VAR  και AVAR.

Επειδή υπήρχε και η πολυτέλεια του χρόνου, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αναζητήθηκαν οι καλύτερες λύσεις. Ετσι ως VAR μπήκαν οι έμπειροι Ευαγγέλου (Αθηνών), Τζήλος (Λάρισας), ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων) που είναι στον πίνακα των ειδικών VAR, ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) που είναι διεθνής ως VAR και ο Λανουά άρχισε να τον στηρίζει πάλι. Παράλληλα, με ρόλο VAR μπήκαν και οι «νέοι» στον πίνακα, ο Ματσούκας (Εύβοιας) και ο Μόσχου (Λασιθίου) που πάνε καλά σύμφωνα με τους ορισμούς της ΚΕΔ.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι έκανε προσεκτική επιλογή και στους AVAR. Έβαλε τον Κατοίκο (Αθηνών) και τον Κατσικογιάννη (Ηπείρου) χωρίς να τους επιλέξει για άλλο ματς, προκειμένου να δώσει βαρύτητα στους ορισμούς τους. Εκτός από VAR οι Κουμπαράκης, Τζήλος μπήκαν και AVAR, όπως και ο Κουκούλας (Λέσβου) που τον έχει βάλει να σφυρίξει και ματς (Αστέρας-Παναιτωλικός), άρα έχει κίνητρο να πάει καλά, αλλά και ο Πουλικίδης (Δράμας) που είναι στον πίνακα ως ειδικός του VAR αλλά τώρα μπήκε μόνο AVAR.

Στο ματς ΑΕΚ-Αρης VAR θα είναι ο Γερμανός Ντίνγκερτ που δεν είναι διεθνής και AVAR ο Πολυχρόνης (Πιερίας) που ο Λανουά πρότεινε για διεθνή διαιτητή. Ο Ευαγγέλου άλλαξε από το ματς Βόλος-Λεβαδειακός μετά την ανακοίνωση του Βόλου ότι  «έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για περίεργες διαιτητικές αποφάσεις σε αγώνα του Βόλου» και στη θέση του μπήκε ο Ματσούκας και ο Ευαγγέλου θα είναι VAR στο ματς Λάρισα-ΟΦΗ αντί του Ματσούκα.

Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις
Ελλάδα 19.11.25

Η απόπειρα αυτοκτονίας του Μαρτίκα και η μαρτυρία της Ανδριώτου – Νέα στοιχεία για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις

«Το βράδυ μέσα από την κάμερα, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω» λέει Βρισηίδα Ανδριώτου

Σύνταξη
Γερμανία: Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας – Αυξάνονται οι ποινές
Κόσμος 19.11.25

Και «βραχιολάκια» για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας στη Γερμανία - Αυξάνονται οι ποινές

«Βασικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε καλύτερα τις γυναίκες, ειδικά από την ενδοοικογενειακή βία, δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας Στέφανι Χούμπιγκ

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας – Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες
Βομβαρδισμοί 19.11.25

Σφοδρή ρωσική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας - Τουλάχιστον 20 νεκροί και 60 τραυματίες

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Τουρκία σε μια προσπάθεια «αναβίωσης» των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο, με τη Ρωσία

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης για το σκάνδαλο διαφθοράς
Ύψους 100 εκατ. 19.11.25

Αποπέμφθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης της Ουκρανίας για το σκάνδαλο διαφθοράς

Η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με τον έλεγχο των συμβάσεων της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, έχει προκαλέσει δημόσια οργή κατά της ουκρανικής ηγεσίας

Σύνταξη
