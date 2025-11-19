Πως ο Βαλέρι ενίσχυσε το VAR

Το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος οι παράγοντες της ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο) προβληματίστηκαν έντονα με την κατάσταση στο VAR. Οι τρεις αρμόδιοι της διαιτησίας θεωρούν ότι η κατάσταση με τον έλεγχο των φάσεων είναι χειρότερη από πέρσι και από τις χαμηλές επιδόσεις των διαιτητών ξεκινούν τα λάθη, με αποτέλεσμα να ολισθαίνει και η εικόνα της διαιτησίας.

Η ΚΕΔ και ειδικά ο Βαλέρι, ο αναπληρωτής πρόεδρός της που είναι και υπεύθυνος, προσπάθησαν να βρουν τρόπους για να ενισχύσουν το VAR ενόψει της 11ης αγωνιστικής της Stoxiiman Super League αλλά και της συνέχειας του πρωταθλήματος. Ετσι η απόφαση που πήρε η ΚΕΔ και υλοποιεί ο Βαλέρι είναι να βάλουν έμπειρους διαιτητές της Super League και όσοι πήγαν καλά πριν στο VAR. Επίσης, αποφάσισαν ως AVAR να οριστούν μόνο ρέφερι από τον πίνακα της Super League ενώ μέχρι πρότινος έβαζαν και διαιτητές από την Super League 2. Είναι η δεύτερη αλλαγή που γίνεται στο VAR, η άλλη είχε ξεκινήσει από πέρσι, όταν ο Βαλέρι είχε πάρει την απόφαση να καταργήσει τους βοηθούς, προκειμένου να εναρμονιστεί με την UEFA που χρησιμοποιεί μόνο διεθνείς διαιτητές ως VAR και AVAR.

Επειδή υπήρχε και η πολυτέλεια του χρόνου, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αναζητήθηκαν οι καλύτερες λύσεις. Ετσι ως VAR μπήκαν οι έμπειροι Ευαγγέλου (Αθηνών), Τζήλος (Λάρισας), ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων) που είναι στον πίνακα των ειδικών VAR, ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) που είναι διεθνής ως VAR και ο Λανουά άρχισε να τον στηρίζει πάλι. Παράλληλα, με ρόλο VAR μπήκαν και οι «νέοι» στον πίνακα, ο Ματσούκας (Εύβοιας) και ο Μόσχου (Λασιθίου) που πάνε καλά σύμφωνα με τους ορισμούς της ΚΕΔ.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι έκανε προσεκτική επιλογή και στους AVAR. Έβαλε τον Κατοίκο (Αθηνών) και τον Κατσικογιάννη (Ηπείρου) χωρίς να τους επιλέξει για άλλο ματς, προκειμένου να δώσει βαρύτητα στους ορισμούς τους. Εκτός από VAR οι Κουμπαράκης, Τζήλος μπήκαν και AVAR, όπως και ο Κουκούλας (Λέσβου) που τον έχει βάλει να σφυρίξει και ματς (Αστέρας-Παναιτωλικός), άρα έχει κίνητρο να πάει καλά, αλλά και ο Πουλικίδης (Δράμας) που είναι στον πίνακα ως ειδικός του VAR αλλά τώρα μπήκε μόνο AVAR.

Στο ματς ΑΕΚ-Αρης VAR θα είναι ο Γερμανός Ντίνγκερτ που δεν είναι διεθνής και AVAR ο Πολυχρόνης (Πιερίας) που ο Λανουά πρότεινε για διεθνή διαιτητή. Ο Ευαγγέλου άλλαξε από το ματς Βόλος-Λεβαδειακός μετά την ανακοίνωση του Βόλου ότι «έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για περίεργες διαιτητικές αποφάσεις σε αγώνα του Βόλου» και στη θέση του μπήκε ο Ματσούκας και ο Ευαγγέλου θα είναι VAR στο ματς Λάρισα-ΟΦΗ αντί του Ματσούκα.