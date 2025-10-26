Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη

Με χατ-τρικ του Ισμαΐλ Σαϊμπάρι, η Αϊντχόφεν επικράτησε στο Ρότερνταμ της Φέγενορντ με 3-2 στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Eredivisie και πλέον οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας από 25 βαθμούς. Η Αϊντχόφεν, μετά το επιβλητικό 6-2 επί της Νάπολι, πέρασε από το Ρόντερνταμ και ανέβηκε στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα.

Η ομάδα του Πίτερ Μπος, η οποία στις 4 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, «άλωσε» το «Ντε Κάιπ» με πρωταγωνιστή τον Ισμαΐλ Σαϊμπάρι. Η PSV άνοιξε το σκορ στο 30’ με σουτ του Μαροκινού επιθετικού, μετά από πάσα του Μάουρο Ζούνιορ και πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας το προβάδισμα.

Στο 50’ η Φέγενορντ ισοφάρισε σε 1-1 με τον Βαλέντε, μετά από πάσα του Ριντ, αλλά ένα λεπτό αργότερα η PSV πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ και πάλι με γκολ του Σαϊμπάρι. Στο 60’ μάλιστα ο Μαροκινός επιθετικός των φιλοξενούμενων σκόραρε ξανά, με τρομερό σουτ, για το 3-1, με τον Αφρικανό στράικερ να ολοκληρώνει το χατ-τρικ. Το μοναδικό που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν σε 3-2 με σουτ του Τουργκαλίν στο 73’.

Πρώτη ήττα για την Φέγενορντ, που πριν από λίγες ημέρες είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό με 3-1 για τη League Phase του Europa League, ενώ ο Σαϊμπάρι έφτασε τα 8 γκολ σε 14 παιχνίδια στη φετινή σεζόν.

