Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη
Η Αϊντχόφεν, που στις 4/11 φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό για το Champions League, με χατ-τρικ του Σαϊμπάρι, πήρε το εκτός έδρας ντέρμπι επί της Φέγενορντ και την έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας του ολλανδικού πρωταθλήματος.
- Μουσική, χορός και μπίζνες για τον Τραμπ στην Ασία – Viral ήδη η περιοδεία του Αμερικανού προέδρου
- Κορωπί: Η 40χρονη είχε κακοποιηθεί και από άλλους συντρόφους της στο παρελθόν
- Η εποχή της γρίπης πλησιάζει προς την Ευρώπη – Πόσο σοβαρή θα είναι φέτος;
- O «γόρδιος δεσμός» για το Airbnb – Νέα μέτρα ζητούν οι ξενοδόχοι
Με χατ-τρικ του Ισμαΐλ Σαϊμπάρι, η Αϊντχόφεν επικράτησε στο Ρότερνταμ της Φέγενορντ με 3-2 στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Eredivisie και πλέον οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας από 25 βαθμούς. Η Αϊντχόφεν, μετά το επιβλητικό 6-2 επί της Νάπολι, πέρασε από το Ρόντερνταμ και ανέβηκε στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τελευταίο διάστημα.
Η ομάδα του Πίτερ Μπος, η οποία στις 4 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, «άλωσε» το «Ντε Κάιπ» με πρωταγωνιστή τον Ισμαΐλ Σαϊμπάρι. Η PSV άνοιξε το σκορ στο 30’ με σουτ του Μαροκινού επιθετικού, μετά από πάσα του Μάουρο Ζούνιορ και πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας το προβάδισμα.
Στο 50’ η Φέγενορντ ισοφάρισε σε 1-1 με τον Βαλέντε, μετά από πάσα του Ριντ, αλλά ένα λεπτό αργότερα η PSV πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ και πάλι με γκολ του Σαϊμπάρι. Στο 60’ μάλιστα ο Μαροκινός επιθετικός των φιλοξενούμενων σκόραρε ξανά, με τρομερό σουτ, για το 3-1, με τον Αφρικανό στράικερ να ολοκληρώνει το χατ-τρικ. Το μοναδικό που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν σε 3-2 με σουτ του Τουργκαλίν στο 73’.
Πρώτη ήττα για την Φέγενορντ, που πριν από λίγες ημέρες είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό με 3-1 για τη League Phase του Europa League, ενώ ο Σαϊμπάρι έφτασε τα 8 γκολ σε 14 παιχνίδια στη φετινή σεζόν.
Η βαθμολογία:
- «Καμίνι» το Καραϊσκάκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ – 15ο σερί sold out (pics)
- LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Νίκολιτς για το «Γ. Καραϊσκάκης»
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» στο ντέρμπι
- Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 2-1: «Βασίλισσα» στο πρώτο «Clasico» και στο +5! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις