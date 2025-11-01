Στο -8 από την κορυφή της Eredivisie έμεινε ο Άγιαξ μετά το 1-1 στην έδρα του με τη Χερενφέιν για την 11η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie.

Συγκεκριμένα ο «Αίαντας», τον οποίο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 28 Ιανουαρίου εκτός έδρας, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, έχει 20 βαθμούς, την ώρα που στην κορυφή φιγουράρει μία άλλη αντίπαλος των Πειραιωτών, η Αϊντχόφεν που έχει 28.

Θυμίζουμε πως η PSV είναι η προσεχής αντίπαλος των ερυθρόλευκων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, καθώς η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υποδέχεται στις 4 Νοεμβρίου και ώρα 22:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Όσον αφορά το παιχνίδι του Άγιαξ αν και προηγήθηκε με 1-0 στο 38’΄με τον Γκοντς, η Χερενφέιν τον ισοφάρισε σε 1-1 στο 68′ με τον Σέικ, σκορ που έμεινε ως το φινάλε του ματς.