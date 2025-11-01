Χιμένεθ: «Αξίζαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα – Ο Ολυμπιακός είναι δύσκολος αντίπαλος»

Ο Άρης ηττήθηκε με 2-1 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για την 9η αγωνιστική της Super League, με τον Μανόλο Χιμένεθ να λέει στις πρώτες του δηλώσεις μετά το ματς πως οι «κιτρινοι» άξιζαν κάτι καλύτερο από το ματς.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως παρά τις απουσίες της ομάδας του οι παίκτες του ήταν ανταγωνιστικοί απέναντι στον Νταμπλούχο Ελλάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χιμένεθ:

Για το παιχνίδι: «Η αλήθεια είναι πως αξίζαμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός είναι ένας δύσκολος αντίπαλος και ξέρει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που έφτιαξε. Εμείς με την σειρά μας χάσαμε τις ευκαιρίες που είχαμε».

Για τα αρνητικά αποτελέσματα: «Θα μείνω στο γεγονός πως, παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα, είμαστε ανταγωνιστικοί».