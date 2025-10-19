Χιμένεθ: «Έχουμε 4-5 τραυματίες σε κάθε ματς – Τί έκαναν με αυτή την ομάδα το καλοκαίρι;»

Ο Άρης έφερε ισοπαλία απέναντι στον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και ο τεχνικός των κιτρινόμαυρων Μανόλο Χιμένεθ, άφησε αιχμές για την καλοκαιρινή προετοιμασία, αναφερόμενος στην κατάσταση με τους πολλούς τραυματίες.

Ο Χιμένεθ παράλληλα σχολίασε και το 1-1 με τους πράσινους και υπογράμμισε ότι η ομάδα είχε σχέδιο πριν από το ματς, αλλά αυτό καταρρίφθηκε όταν δέχτηκαν πολύ νωρίς το πρώτο γκολ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χιμένεθ στο συνδρομητικό κανάλι

«Είχαμε ένα σχέδιο πριν το παιχνίδι, το οποίο καταρρίφθηκε στα πρώτα λεπτά, όταν και δεχτήκαμε το πρώτο γκολ και θα έπρεπε στη συνέχεια να τραβήξουμε κουπί. Θέλω να πω πως σε κάθε προπόνηση έχουμε τέσσερίς πέντε ποδοσφαιριστές τραυματίες και σε κάθε ματς συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Τι κάνανε με τοHS το καλοκαίρι;»

Για τον Βοριαζίδη:

«Δυστυχώς είναι μία δυσάρεστη κατάσταση, ένας παίκτης που ήρθε με μεγάλη όρεξη για να βοηθήσει, αλλά είμαι σίγουρος πως θα κερδίσει το παιχνίδι της ζωής του».

Λίγο αργότερα στη στη συνέντευξη ο Χιμένεθ

Αρχικά είπε: «Για εμάς είναι μία… Οδύσσεια κάθε εβδομάδα. Είναι αδύνατο να δουλέψουμε φυσιολογικά όταν έχουμε 4-5 τραυματίες και άλλους τόσους στο 50-50. Για τον Αλφαρέλα και τον Καντεβέρε είχαμε σχεδιάσει να παίξουν 45 λεπτά. Για τον Δώνη, το σκεφτήκαμε αρκετά μετά τον τραυματισμό του. Κατά τη διάρκεια του ματς, πέντε παίκτες ζήτησαν αλλαγή. Όσον αφορά τον σχηματισμό, δουλέψαμε δέκα μέρες με ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Το γρήγορο γκολ άλλαξε το πλάνο μας. Μας έγινε πολύ δύσκολο. Δεν επιτρέπεται να δεχόμαστε γκολ από την πρώτη μακρινή μπαλιά στην πλάτη. Από εκεί και πέρα, απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα… τραβήξαμε κουπί ενάντια στο ρεύμα. Είχαν πολύ έλεγχο της μπάλας αλλά έκαναν μόλις δύο σουτ στην εστία».

Για τις αιχμές του για την καλοκαιρινή προετοιμασία: «Οπωσδήποτε αλλάζει με δυνατές προπονήσεις και αποφυγή τραυματισμών στις προπονήσεις… Με το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας, έχουμε μόνο μία εβδομάδα για να προπονηθούμε μαζί. Δεν είναι όμως η κατάλληλη στιγμή για να ψάχνουμε δικαιολογίες. Πρέπει να πιέσουμε τους εαυτούς μας και να απαιτήσουμε πράγματα. Εγώ θα πρέπει να…σπάω το κεφάλι μου σε κάθε ματς για το τι πρέπει να κάνω.

Οσοι αποδίδουν καλύτερα και όσοι έχουν προπονηθεί καλύτερα, θα παίζουν. Ο Άλβαρο είχε και αυτός πρόβλημα όλη την εβδομάδα. Το ίδιο και ο Φαμπιάνο, που δεν τελείωσε το ματς. Αυτή τη στιγμή ο Τεχέρο είτε παίζει αριστερά είτε δεξιά είναι ο καλύτερος που έχουμε. Ο Μεντίλ προέρχεται από τραυματισμό και ήταν στον πάγκο για 3-4 λεπτά».

Για τον ρόμβο που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα: «Αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά της ομάδας. Χρειαζόμαστε τον Μορόν καλύτερο, τον Καντεβέρε να του δημιουργεί ανταγωνισμό και θα θέλαμε ο Αλφαρέλα να αποτελεί ανταγωνιστικό παίκτη για όσους παίζουν μπροστά. Είμαστε μία ομάδα που θέλει να παίζει 90 λεπτά σε ρυθμούς μεγάλης ομάδας, για να είμαστε ψηλά».

Για να παίζει η ομάδα σε υψηλές εντάσεις: «Να έχουμε την τύχη με το μέρος μας… επιτέλους με το μέρος μας. Είναι κακόγουστο αστείο οι τραυματισμοί. Ο Ντούντου τραυματίστηκε στον πάγκο (σ.σ. γέλια)… Τί να κάνω με τόσους τραυματισμούς; Για να μιλήσω πιο σοβαρά, θα επιστρέψει ο Πέρεθ. Είμαι σίγουρος ότι ο Δώνης θα συνεχίσει σε υψηλό επίπεδο. Ο Λορέν θα δει δύο ανταγωνιστικούς επιθετικούς που μπορούν να του πάρουν τη θέση. Ο Μεντίλ επιστρέφει. Πρέπει να είμαστε θετικοί και να φτιάξουμε μία ανταγωνιστική ομάδα για το επόμενο ματς».