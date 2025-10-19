sports betsson
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
19.10.2025 | 02:30
Πόζαρε με όπλο στα social media - Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 48χρονου
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2: Επιβλητικοί οι «ασπρόμαυροι» στη Νέα Φιλαδέλφεια (vid)
Ποδόσφαιρο 19 Οκτωβρίου 2025 | 23:00

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2: Επιβλητικοί οι «ασπρόμαυροι» στη Νέα Φιλαδέλφεια (vid)

Ο ΠΑΟΚ, έχοντας κορυφαίο τον Γιάννη Κωνσταντέλια τιμώρησε τα λάθη της ΑΕΚ και πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-0, «σκαρφαλώνοντας» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Επιβλητικό διπλό κορυφής του ΠΑΟΚ στην «Opap Arena» στο ματς που ολοκλήρωσε την 7η αγωνιστική της Super League! Μετά τον Ολυμπιακό, οι «ασπρόμαυροι» πήραν δεύτερη σερί νίκη σε ντέρμπι, αυτή τη φορά με 2-0 επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ανέβηκαν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Δεύτερο συνεχόμενο διπλό σε αυτό το γήπεδο για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου που είναι πλέον και τέσσερα ματς αήττητη στο πρωτάθλημα στην έδρα της Ένωσης. Από την άλλη, οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν πλέον πέντε σερί ήττες σε εντός έδρας ντέρμπι από την περσινή σεζόν.

Έτσι παρατάχθηκαν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ είχε τον Μουκουντί τελικά στο κέντρο της άμυνας, καθώς ο Καμερουνέζος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Δίπλα του ήταν ο Βίντα, δεξιά στην άμυνα ο Ρότα, αριστερά ο Πήλιος και στο τέρμα ο Στρακόσα. Γκρούγιτς και Μαρίν ήταν στον άξονα, με τον Κοϊτά δεξιά στην επίθεση, τον Κουτέσα αριστερά και τον Ζοάο Μάριο πίσω από τον Γιόβιτς.

Το ματς ξεκίνησε με μεγάλο λάθος του Γκρούγιτς μόλις στο 2ο λεπτό, με τον Ζίβκοβιτς να βγάζει στον Γιακουμάκη που νικήθηκε από τον Στρακόσα. Ο ΠΑΟΚ πιέζοντας ψηλά έβαζε δύσκολα στην ΑΕΚ που μετά το δεκάλεπτο άρχισε να ισορροπεί και έχασε μεγάλες ευκαιρίες από αντεπιθέσεις και στημένες φάσεις.

Η πρώτη ήταν στο 19’ όταν ο Τσιφτσής έβγαλε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Βίντα από κόρνερ, ενώ στο 25’ Κουτέσα και Γιόβιτς βγήκαν στην κόντρα, ο δεύτερος σούταρε από κοντά, αλλά ο Τσιφτής έδιωξε. Από τρομερό σλάλομ του Βίντα στο 28’ ο Ρότα έκανε το γύρισμα και ο Κοϊτά έχασε σπουδαία διπλή ευκαιρία από κοντά. Τελευταία μεγάλη φάση της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος ήταν στο 36’ με κεφαλιά του Γκρούγιτς στο δοκάρι από κόρνερ του Μαρίν.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν προς το τέλος του ημιχρόνου, με ένα σουτ του Τάισον σε φάση που ξεκινά από πλάγιο και στο 45’ σκόραραν. Ο Τάισον εκτέλεσε φάουλ από εξαιρετική θέση, η μπάλα χτύπησε στο τείχος, αλλά στην εξέλιξη της φάσης ο Ζίβκοβιτς έκανε το γύρισμα και ο Μπάμπα ολομόναχος με κεφαλιά έκανε το 0-1. Η φάση πέρασε και από το VAR για οφσάιντ, το οποίο δεν υπήρχε.

Ο Μουκουντί τελείωσε το ματς

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε εφιαλτικά για την ΑΕΚ όταν μετά από πίεση των παικτών του ΠΑΟΚ ο Μουκουντί έχασε την μπάλα, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο Κωνσταντέλιας πρόλαβε τον Στρακόσα και σε κενό τέρμα έκανε το 0-2. Από εκείνο το σημείο οι παίκτες της Ένωσης έδειχναν να τα έχουν χαμένα, με το ένα λάθος να διαδέχεται το άλλο.

Ευκαιρίες δεν είχε ουσιαστικά το παιχνίδι, καθώς παρά και τις αλλαγές του Νίκολιτς η ΑΕΚ αδυνατούσε να απειλήσει. Ο ΠΑΟΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο και στο 86′ ο Μουκουντί μετά από ακόμη ένα λάθος ανέτρεψε τον Ντεσπόντοφ και αποβλήθηκε. Ο Πέλκας ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Στρακόσα με ωραία επέμβαση γλίτωσε το τρίτο γκολ. Στις καθυστερήσεις ο Πιερό αστόχησε ολομόναχος σε κεφαλιά και το σκορ δεν άλλαξε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η αποτελεσματική πίεση του ΠΑΟΚ που οδήγησε σε πάρα πολλά λάθη την ΑΕΚ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το απίστευτο λάθος του Μουκουντί, τελείωσε οριστικά το παιχνίδι.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Θα μπορούσαν να μπουν πάρα πολλοί από την ΑΕΚ, αλλά Γκρούγιτς και Μουκουντί ήταν πραγματικά απογοητευτικοί.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν είχε προβλήματα ο Στέγκεμαν που χειρίστηκε καλά το ματς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η επέμβαση του VAR πέρα από το να επιβεβαιώσει πως το γκολ του Μπάμπα ήταν κανονικό.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Γκρούγιτς (77′ Καλοσκάμης), Μαρίν (56′ Ελίασον), Κουτέσα (56′ Πινέδα), Κοϊτά (56′ Μάνταλος), Ζοάο Μάριο (56′ Πιερό), Γιόβιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Λόβρεν, Κετζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ (72′ Καμαρά), Τάισον (70′ Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (77′ Πέλκας), Γιακουμάκης.

ΣΚΟΡΕΡ:

45’ Μπάμπα, 48’ Κωνσταντέλιας

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

26/10 Ολυμπιακός-ΑΕΚ
26/10 ΠΑΟΚ-Βόλος

Wall Street
Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

Διεθνείς αγορές: Προβληματίζουν οι τράπεζες – «Κατσαρίδες» σέρνονται προς την Ευρώπη;

World
Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα ​​από τις δυνατότητές του

inWellness
Τα επτά στάδια της απόρριψης
Άκυρο 19.10.25

Τα επτά στάδια της απόρριψης

Όλοι το έχουμε ζήσει, έστω μια φορά στη ζωή μας. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε ώστε να μην απογοητευόμαστε -περισσότερο από όσο χρειάζεται- από την απόρριψη;

Σύνταξη
inTown
Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή

Ο Κιλιάν Εμπαπέ με γκολ που σημείωσε στο 80o λεπτό της αναμέτρησης με τη Χετάφε, χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 και «κράτησε» τη «βασίλισσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»

Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι «αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές μου», μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA

Η θέση της ΕΠΟ «ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα» και ότι «ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους» δείχνουν τις επόμενες ενέργειες

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή
Super League 19.10.25

Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή στον Παναθηναϊκό

Οπαδοί και ιδιοκτησία της Φιορεντίνα αμφισβητούν έντονα τον Ντανιέλε Πράντε και αυτός σκέφτεται σοβαρά να αποδεχτεί την πρόταση του Μπαλντίνι για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»

Ανάγκασαν τον Λανουά να φύγει, ενώ είχε πάει για το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Η ΕΠΟ ρίχνει ευθύνες στην ΑΕΚ και τονίζει ότι "θα κληθούν στη δικαιοσύνη όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας"

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 19.10.25

LIVE: Μίλαν – Φιορεντίνα

LIVE: Μίλαν – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Φιορεντίνα για την 7η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Εγκλημα στη Γκάνα: Υποσχέθηκαν επαγγελματικό συμβόλαιο σε 18χρονο Σενεγαλέζο γκολκίπερ και τον δολοφόνησαν
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Εγκλημα στη Γκάνα: Υποσχέθηκαν επαγγελματικό συμβόλαιο σε 18χρονο Σενεγαλέζο γκολκίπερ και τον δολοφόνησαν

Σοκαριστική δολοφονία στην Αφρική. Νεκρός στη Γκάνα βρέθηκε ο 18χρονος Σενεγαλέζος τερματοφύλακας Σεΐκ Τουρέ, αφού πρώτα τον εξαπάτησαν με την υπόσχεση ότι θα γίνει επαγγελματίας

Σύνταξη
Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
Και δημοσιογράφος 20.10.25

Στους 45 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή

Ο Κιλιάν Εμπαπέ με γκολ που σημείωσε στο 80o λεπτό της αναμέτρησης με τη Χετάφε, χάρισε τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0 και «κράτησε» τη «βασίλισσα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Νίκολιτς: «Μία δύσκολη νύχτα, άσχημη ήττα»

Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε ότι «αναλαμβάνω το μέρος της ευθύνης που μου αναλογεί για κάποιες επιλογές μου», μετά την εντός έδρας ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
ΕΘΑΑΕ: Δώδεκα προγράμματα σπουδών σε εκκρεμότητα μεταξύ των οποίων και οι τρεις νομικές σχολές
ΕΘΑΑΕ 19.10.25

Δώδεκα προγράμματα σπουδών στα ιδιωτικά ΑΕΙ σε εκκρεμότητα - Εκτός σε πρώτη φάση «βαριές» σχολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 16 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δώδεκα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές και μία ιατρική.

Σύνταξη
Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Σκληρή στάση της ΕΠΟ για τον προπηλακισμό Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα – Το θέμα θα φτάσει σε δικαιοσύνη και UEFA

Η θέση της ΕΠΟ «ότι η γηπεδούχος ΠΑΕ ευθύνεται για την οργάνωση και την ασφάλεια του αγώνα» και ότι «ενώπιον της δικαιοσύνης θα κληθούν όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και δημιουργούν κλίμα τοξικότητας και μίσους» δείχνουν τις επόμενες ενέργειες

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή
Super League 19.10.25

Ο Μπαλντίνι φέρνει τον Πράντε για τεχνικό διευθυντή στον Παναθηναϊκό

Οπαδοί και ιδιοκτησία της Φιορεντίνα αμφισβητούν έντονα τον Ντανιέλε Πράντε και αυτός σκέφτεται σοβαρά να αποδεχτεί την πρόταση του Μπαλντίνι για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;
Maison Margiela 19.10.25

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;

Το πρόσωπό της Κιμ Καρντάσιαν ήταν ελαφρώς ορατό λόγω του συνόλου που επέλεξε και, οι θαυμαστές της ίσως αναρωτιούνται γιατί επέλεξε να εμφανιστεί κάπως ινκόγκνιτο σε μια τόσο σημαντική βραδιά.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να συνάψει συμφωνία με τον Πούτιν – «Ρισκάρετε να αντιμετωπίσετε την καταστροφή»
Financial Times 19.10.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους του Βλαντιμίρ Πούτιν για ειρηνευτική συμφωνία

Σύνταξη
Κύπρος: Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα
Το αποτέλεσμα των «εκλογών» 19.10.25 Upd: 23:52

Η εμφατική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα και το πρώτο μήνυμα στην Άγκυρα

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν εκλέγεται από τον πρώτο γύρο των παράνομων εκλογών στα κατεχόμενα καταγράφοντας ιστορική και μεγάλη νίκη έναντι του Ερσίν Τατάρ. Τι σηματοδοτεί η εκλογή του για την επίλυση του Κυπριακού.

Σύνταξη
Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
Κρύβε λόγια... 19.10.25

Μήπως μοιράζεστε πολλά με το Chat GPT: Πώς οι συνομιλίες σας με την AI μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν είναι πια απλώς εργαλείο, αρχίζει να γίνεται μάρτυρας, κριτής και καταγραφέας της ανθρώπινης συμπεριφοράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»
FBI; 19.10.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μας προϊδεάζει για το τι θα δούμε στην τρίτη σεζόν του Euphoria – «Απίστευτα απελευθερωτικό»

«Είχα την ευκαιρία να παίξω έναν ρόλο που απέχει πολύ από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα», σημείωσε ο Τζέικομπ Ελόρντι σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety, αναφορικά με την επερχόμενη σεζόν του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»
Ποδόσφαιρο 19.10.25

Καταγγελία-σοκ της ΕΠΟ: «Προπηλάκισαν τον Λανουά στην ΟΠΑΠ Αρένα»

Ανάγκασαν τον Λανουά να φύγει, ενώ είχε πάει για το ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Η ΕΠΟ ρίχνει ευθύνες στην ΑΕΚ και τονίζει ότι "θα κληθούν στη δικαιοσύνη όσοι κινούνται στο άμεσο περιβάλλον της ΠΑΕ ΑΕΚ και με συστηματικό τρόπο δημιουργούν κλίμα τοξικότητας"

Σύνταξη
