Η βαθμολογία της Super League μετά την 7η αγωνιστική (pic)

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μεγάλο «διπλό» επί της ΑΕΚ στην «OPAP Arena με σκορ 2-0 στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με 17 πόντους. Μαζί στη δεύτερη θέση Ολυμπιακός και ΑΕΚ με 16 βαθμούς, πριν το μεταξύ τους ντέρμπι στο Φάληρο (26/10, 21:00).

Με μοιραίο τον Ντραγκόφσκι, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με τον Άρη. Ο Σφιντέρσκι άνοιξε το σκορ (3′), αλλά ισοφάρισε ο Δώνης (75′). Έβδομος ο Παναθηναϊκός με 9 βαθμούς (και ματς λιγότερο), έκτος ο Άρης με 11 πόντους.

Με γκολ του Λάζαρου Λάμπρου στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βόλος επικράτησε 2-1 του Πανσερραϊκού, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ανέβηκε στην τέταρτη θέση!

Με τον Ανδρέα Τεττέι σε τρελά κέφια, η Κηφισιά πήρε το «Χ» στο τέλος (2-2) κόντρα στον Αστέρα.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-2

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2

Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1

Άρης – Παναθηναϊκός 1-1

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2

Η βαθμολογία

Η επόμενη (8η) αγωνιστική

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός

19:30 Πανσερραϊκός – ΑΕΛ

20:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Άρης

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος

21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ