Η βαθμολογία της Super League μετά την 7η αγωνιστική (pic)
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League, μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής.
- Στην φυλακή τα δύο αδέλφια από τη Συρία για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ
- Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο» του Πάνου Κοκκινόπουλου
- Ο Μάρκο Ρούμπιο «επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO»
- Πρίγκιπας Άντριου: Νέες αποκαλύψεις σε βάρος του – Ζήτησε από αστυνομικό στοιχεία που «καίνε» την Τζιούφρε
Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μεγάλο «διπλό» επί της ΑΕΚ στην «OPAP Arena με σκορ 2-0 στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με 17 πόντους. Μαζί στη δεύτερη θέση Ολυμπιακός και ΑΕΚ με 16 βαθμούς, πριν το μεταξύ τους ντέρμπι στο Φάληρο (26/10, 21:00).
Με μοιραίο τον Ντραγκόφσκι, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με τον Άρη. Ο Σφιντέρσκι άνοιξε το σκορ (3′), αλλά ισοφάρισε ο Δώνης (75′). Έβδομος ο Παναθηναϊκός με 9 βαθμούς (και ματς λιγότερο), έκτος ο Άρης με 11 πόντους.
Με γκολ του Λάζαρου Λάμπρου στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βόλος επικράτησε 2-1 του Πανσερραϊκού, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ανέβηκε στην τέταρτη θέση!
Με τον Ανδρέα Τεττέι σε τρελά κέφια, η Κηφισιά πήρε το «Χ» στο τέλος (2-2) κόντρα στον Αστέρα.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-2
Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 2-2
Βόλος – Πανσερραϊκός 2-1
Άρης – Παναθηναϊκός 1-1
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 0-2
Η βαθμολογία
Η επόμενη (8η) αγωνιστική
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός
19:30 Πανσερραϊκός – ΑΕΛ
20:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος
Κυριακή 26 Οκτωβρίου
17:00 Λεβαδειακός – Άρης
17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
19:30 ΠΑΟΚ – Βόλος
21:00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- Γάζα: Στους 45 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές – Ανάμεσά τους παιδιά και δημοσιογράφος
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Η ληστεία του αιώνα
- Κυπριακό: «Προσδοκίες» σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή Ερχιουρμάν – Ανοίγει ο δρόμος για επανέναρξη των συνομιλιών
- Economist: Ο πλούσιος κόσμος ζει πολύ πέρα από τις δυνατότητές του
- Χετάφε – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: O Εμπαπέ «έστειλε» τη «Βασίλισσα» ξανά στην κορυφή
- Μίλαν – Φιορεντίνα 2-1: Ανατροπή και κορυφή με σούπερ Λεάο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις