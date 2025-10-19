ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Μπάμπα και Κωνσταντέλιας έδωσαν προβάδισμα δύο γκολ στους Θεσσαλονικείς (vids)
Ο Μπάμπα στο 45′ άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ (0-1) στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο Κωνσταντέλιας στο 48′ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων.
Ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει δύο γκολ στην «OPAP Arena» και προηγείται με 2-0 της ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Αρχικά, στο 45′ μετά από εκτέλεση φάουλ του Τάισον στο τείχος, η μπάλα έφτασε ξανά σε αυτόν, έδωσε στον Ζίβκοβιτς που έκανε το γύρισμα και ο Μπάμπα ολομόναχος με κεφαλιά έκανε το 0-1. Η φάση ελέγχθηκε για οφσάιντ, αλλά το γκολ μέτρησε.
Δείτε το παρακάτω
Και στο 49′ έγινε το 0-2. Απίστευτο λάθος του Μουκουντί, ο Κωνσταντέλιας πρόλαβε με εξαιρετική ενέργεια τον Στρακόσα και σε κενό τέρμα έκανε το 0-2.
