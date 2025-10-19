Άρης: Οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν είχε αποκαλύψει τις προθέσεις του σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα του σημερινού (19/10, 19.30) εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (7η αγωνιστική της Super League), ενώ επεφύλαξε αρκετές εκπλήξεις. Συγκεκριμένα άφησε στον πάγκο τον Μορόν και ξεκινάει στην κορυφή της επίθεσης τον Καντεβέρε.

Ακόμα, το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη θα κάνει ο Αλφαρελά, ενώ νέα πρόσωπα στο βασικό σχήμα είναι και οι Φαντιγκά, Γένσεν και Ρόουζ.

Ο Μανόλο Χιμένεθ παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Ο Φαντιγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Τεχέρο το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Ρόουζ θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Μόντσου και Γαλανόπουλος θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Σίστο θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Αλφαρελά στην αριστερή και ο Γένσεν πίσω από τον Καντεβέρε, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ροζ, Φαντιγκά – Γαλανόπουλος, Μόντσου, Γένσεν, Σίστο – Αλφαρέλα, Καντεβέρε

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Αθανασιάδης, Μεντίλ, Δώνης, Φρίντεκ, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Παναγίδης, Ντούντου, Μορόν, Γιαννιώτας, Μισεουί και Μορουτσάν.