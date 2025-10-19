Παναθηναϊκός: Η 11άδα που επέλεξε ο Κόντης για το ντέρμπι με τον Άρη
Έγινε γνωστή η αρχική σύνθεση με την οποία ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί στο Βικελίδης για το παιχνίδι κόντρα στον Άρη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.
Γνωστή έγινε η εντεκάδα με την οποία ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο «Κλέναθης Βικελίδης» (19:30) στην 7η αγωνιστική της Super League.
Ο Ντραγκόφσκι θα είναι στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Ινγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας θα είναι στον άξονα, Τετέ και Ζαρουρί θα βρίσκονται στα άκρα και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.
Συνοπτικά η εντεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Ζαρουρί, Τετέ και Σφιντέρσκι
Στον πάγκο για τους «πράσινους»: Λαφόν, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιώπης, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Νίκας, Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.
- Σορτς: «Θα χρειαστεί χρόνος για να προσαρμοστώ»
- Συνελήφθη έμπορος ναρκωτικών στη Νέα Μάκρη – Είχε κρύψει μεγάλη ποσότητας κοκαΐνης μέσα σε κοτέτσι
- O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο
- Βόλος-Πανσερραϊκός 2-1: Οι γηπεδούχοι έσωσαν την παρτίδα στο 90’ και φιγουράρουν στην 4η θέση
- Παιδική φτώχεια: Ο ελληνικός δείκτης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση
- Ληστεία στο Λούβρο: Βίντεο δείχνει τους κακοποιούς εν δράσει – Ερωτήματα για την ασφάλεια του μουσείου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις