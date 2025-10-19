Παναθηναϊκός: Η 11άδα που επέλεξε ο Κόντης για το ντέρμπι με τον Άρη

Γνωστή έγινε η εντεκάδα με την οποία ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο «Κλέναθης Βικελίδης» (19:30) στην 7η αγωνιστική της Super League.

Ο Ντραγκόφσκι θα είναι στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Ινγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας θα είναι στον άξονα, Τετέ και Ζαρουρί θα βρίσκονται στα άκρα και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Συνοπτικά η εντεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Ζαρουρί, Τετέ και Σφιντέρσκι

Στον πάγκο για τους «πράσινους»: Λαφόν, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιώπης, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Νίκας, Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.