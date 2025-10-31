Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο «Καμπ Νου»: Στις 7 Νοεμβρίου ανοίγει τις πόρτες του για τον κόσμο (pic)

Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει σπίτι της. Μετά τον Μάιο του 2023, όπου το «Καμπ Νου» έκλεισε τις πόρτες του για να πραγματοποιηθούν οι εργασίες ανακατασκευής του γηπέδου, οι φίλοι των «Μπλαουγκράνα» θα έχουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στη φυσική έδρα της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο καταλανικός σύλλογος ανακοίνωσε ότι στις 7 Νοεμβρίου, ενόψει του αγώνα με τη Θέλτα (9/11), θα διεξαχθεί ανοιχτή προπόνηση στην ιστορική έδρα της ομάδας, παρουσία 23.000 φιλάθλων. Τα μέλη του κλαμπ θα έχουν προτεραιότητα για την αγορά εισιτηρίων, με το ποσό να ανέρχεται στα 5 ευρώ, ενώ όσα εισιτήρια απομείνουν θα διατεθούν έναντι 10 ευρώ. Τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και ειδικότερα σε έρευνες για παιδικές ασθένειες. Οι πόρτες για τους παρευρισκόμενους οπαδούς θα ανοίξουν στις 9:30 το πρωί.

Αυτή θα είναι και η πρώτη δοκιμή του γηπέδου, στην οποία θα δοκιμαστούν οι εγκαταστάσεις, και θα ελεγχθεί η σωστή λειτουργία των συστημάτων του γηπέδου, των σημείων πρόσβασης για τον κόσμο και οι υπόλοιπες υποδομές.

Ακόμα είναι άγνωστη η ημερομηνία που οι φίλοι της Μπαρτσελόνα θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν παιχνίδι της ομάδας στο «Καμπ Νου», καθώς δεν έχουν εξασφαλίσει ακόμα την άδεια 1Β, που θα επιτρέπει την παρουσία 45.000 θεατών στις εξέδρες.

Μέχρι στιγμής το γήπεδο μπορεί να φιλοξενήσει μόλις 27.000 θεατές, όπως προβλέπει η άδεια 1Α, κάτι που δεν συμφέρει τον σύλλογο. Η τελική χωρητικότητα του σταδίου θα ανέρχεται στους 105.000 θεατές και οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2026.