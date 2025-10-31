Μέσι εναντίον Λαπόρτα: Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έτοιμος να εμπλακεί στις επόμενες εκλογές της Μπαρτσελόνα!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ABC, ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται αποφασισμένος να εμπλακεί έστω και έμμεσα, στις εκλογές της Μπαρτσελόνα το 2026, με στόχο να αποτρέψει την επανεκλογή του Ζοάν Λαπόρτα.

Ο Αργεντινός δεν σκοπεύει να είναι ο ίδιος υποψήφιος, αλλά εξετάζει το ενδεχόμενο να στηρίξει κάποιον από τους αντιπάλους του Λαπόρτα, εφόσον δει ότι έχει πραγματικές πιθανότητες νίκης.

Η σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει διαλυθεί πλήρως από το καλοκαίρι του 2021, όταν ο Μέσι αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα λόγω των οικονομικών προβλημάτων του συλλόγου. Ο τότε νεοεκλεγείς πρόεδρος Λαπόρτα είχε υποσχεθεί την ανανέωση του συμβολαίου του Αργεντινού, κάτι που τελικά δεν συνέβη, γεγονός που ο Μέσι και η οικογένειά του θεωρούν «προδοσία».

Ο Μέσι έτοιμος να εμπλακεί στις εκλογές της Μπαρτσελόνα

🚨 JUST IN: Leo Messi has decided to get involved in Barcelona’s upcoming 2026 elections against Joan Laporta. He will not support any candidate unless they have a real chance of winning He also believes that Joan Laporta betrayed his trust in the summer of 2021 when he… pic.twitter.com/mP5GKiqnhI — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 31, 2025

Τώρα, τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Μέσι φέρεται έτοιμος να παίξει ρόλο-κλειδί στις επερχόμενες εκλογές, υποστηρίζοντας έναν υποψήφιο που θα μπορέσει να νικήσει τον Λαπόρτα. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν αποκλείεται να εκφράσει δημόσια τη στήριξή του προς το τέλος της προεκλογικής περιόδου, προκειμένου να επηρεάσει καθοριστικά το αποτέλεσμα.

Μεταξύ των ονομάτων που αναμένεται να διεκδικήσουν την προεδρία βρίσκονται ο Βίκτορ Φοντ, ο οποίος είχε χάσει από τον Λαπόρτα στις προηγούμενες εκλογές, ο Ζοάν Καμπρουμπί Μοντάλ –απόγονος δύο πρώην προέδρων της ομάδας, καθώς και οι Ξάβι Βιλαζοάνα και Μαρκ Θίρια.