Ο Μέσι συνεχίζει το ποδόσφαιρο, αλλά ήδη σκέφτεται ως επιχειρηματίας και… ιδιοκτήτης ομάδας!

Ο Λιονέλ Μέσι δεν είναι απλά ένας ακόμη σταρ που ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Ιντερ Μαϊάμι και θα συνεχίσει να βγάζει το… παντεσπάνι τους στο MLS.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ και (βάσει σχετικού όρου στην προ 2,5 ετών συμφωνίας του με τη Λίγκα, μελλοντικός ιδιοκτήτης ομάδας), είναι ένας κορυφαίου μεγέθους επιχειρηματίας. Ο οποίος, μάλιστα, έθεσε ένα κρίσιμο ζήτημα για το μέλλον του Major League Soccer (MLS). Καθώς επεσήμανε ότι το πρωτάθλημα δεν μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται χωρίς να χαλαρώσουν οι οικονομικοί περιορισμοί στις μεταγραφές των παικτών. Και χωρίς να πέσει… χρήμα.

Σε συνέντευξή του, ο Μέσι υποστήριξε ότι η απελευθέρωση των ομάδων από τους αυστηρούς κανόνες του salary cap θα επιτρέψει την προσέλκυση περισσότερων σημαντικών παικτών, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά την ποιότητα και την παγκόσμια απήχηση του MLS. Με τον ίδιο να αναπτύσσει τους προβληματισμούς του για την οικονομική ανάπτυξη του MLS σε τρεις άξονες:

1) Κατάργηση Ορίων: «Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να φέρνει παίκτες και να υπογράφει όποιον θέλει χωρίς περιορισμούς ή κανόνες για την απόκτησή τους».

2) Πρόβλημα Ισχύος: «Δεν νομίζω ότι σήμερα, όλες οι ομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλοι οι σύλλογοι, έχουν την ισχύ να το κάνουν αυτό».

3) Προσέλκυση Ταλέντου: «Εάν οι ομάδες είχαν την οικονομική ελευθερία, πολλοί πιο σημαντικοί παίκτες θα έρχονταν και θα βοηθούσαν την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενισχύοντας σημαντικά και τα έσοδα».

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ SALARY CUP

Για να προσελκυστούν ποδοσφαιριστές πρώτης γραμμής, από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, θα πρέπει οι ομάδες να μπορούν να τους πληρώσουν. Αλλά από τη στιγμή που τα πρωτάθλημα λειτουργεία με το καθεστώς του salary cap (ανώτατο όριο μισθών), αυτομάτως προκύπτουν ανυπέρβλητοι περιορισμοί. Βλέπετε, το ανώτατο όριο μισθών είναι $5.95 εκατομμύρια ανά ομάδα για τους πρώτους 20 παίκτες του ρόστερ το 2025. Μάλιστα, ο ανώτατος μισθός που μπορεί να χρεωθεί στο budget μιας ομάδας είναι $743.750 ανά παίκτη! Με… τρεις υποσημειώσεις.

Συγκεκριμένα, το MLS έχει ενεργοποιημένο τον κανέναν των «Designated Playerς (DP). Αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ομάδα να υπογράψει έως τρεις παίκτες «DP», των οποίων η συνολική αμοιβή μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο μισθού. Ο Μέσι και ο συμπαίκτης του Σέρχιο Μπουσκέτς είναι παραδείγματα DP. Ο μισθός του Μέσι ανέρχεται στα $20.44 εκατομμύρια, ποσό πολύ υψηλότερο από τον μέγιστο μισθό που «χρεώνεται» στο budget.

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ «ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΣΙ»

Η έκκληση του Μέσι έρχεται σε μια περίοδο εκρηκτικής οικονομικής ανάπτυξης για το πρωτάθλημα, στην οποία ο ίδιος έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο. Το MLS και η Ίντερ Μαϊάμι έχουν ήδη δει θεαματική αύξηση σε βασικούς οικονομικούς δείκτες. Για την ακρίβεια, οι «Ροζ», έχουν πετύχει ρεκόρ εσόδων. Μάλιστα, αναμένεται να φτάσουν τα 250 εκατομμύρια δολάρια για το 2025, ποσό πενταπλάσιο από τα $50-$60 εκατομμύρια που είχε ο σύλλογος πριν την έλευση του Μέσι.

Η αποτίμηση της Ίντερ Μαϊάμι αυξήθηκε κατά 72%, φτάνοντας περίπου τa 1.2 δισεκατομμύρια στο σήμερα. Με τις ομάδες του MLS να έχουν εξασφαλίσει πάνω από 83 εκατομμύρια επιπλέον έσοδα συνολικά από τα εντός έδρας παιχνίδια τους με την Ίντερ Μαϊάμι, λόγω της αύξησης των τιμών των εισιτηρίων. Τα έσοδα χορηγιών του MLS ανήλθαν σε ιστορικό υψηλό 587 εκατομμυρίων το 2023 και αυξάνεται με σταθερό ρυθμό, ενώ η μέση προσέλευση φιλάθλων αυξήθηκε κατά 5%, φτάνοντας τα 23.234 άτομα ανά αγώνα (επίσης ρεκόρ). Ενώ είναι περιττό να αναφέρουμε ότι οι συνδρομές για το MLS Season Pass της Apple TV κάνουν θραύση από την ημέρα της ανακοίνωσης της μεταγραφής του Μέσι, έως και σήμερα.

Η δήλωση του Μέσι στρέφει τη συζήτηση στο κατά πόσο το MLS πρέπει να διατηρήσει την αυστηρή πολιτική ισονομίας των ομάδων μέσω του salary cap ή να εκμεταλλευτεί την νέα οικονομική δυναμική που δημιούργησε ο ίδιος, επιτρέποντας στους συλλόγους να επενδύσουν περισσότερο για την ταχύτερη αναβάθμιση της ποιότητας του πρωταθλήματος. Διότι όλα τα παραπάνω έσοδα, είναι ως επί το πλείστον… εσωτερικής προέλευσης.

Σε διεθνές επίπεδο, η ανάπτυξη του MLS δεν είναι όσο μεγάλη θα μπορούσε. Και αυτό, για τον… δισεκατομμυριούχο businessman Λιονέλ Μέσι, δεν είναι αποδεκτό.