Τι είπε ο Λιονέλ Μέσι για την ανανέωση του συμβολαίου του με την Ίντερ Μαϊάμι
Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε για την ανανέωση του συμβολαίου του με την Ίντερ Μαϊάμι, αλλά και το πόσο ακόμη θα συνεχίζει να παίζει.
- Αυτοί είναι οι λόγοι που η Κάθριν Κόνολι σάρωσε στις εκλογές στην Ιρλανδία
- Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε η Θεσσαλονίκη την απελευθέρωση της πόλης - Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο
- Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Μπέσεντ
- Ληστεία σε διαμέρισμα – Εδεσαν 62χρονο και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα
Κάτοικος Μαϊάμι θα παραμείνει ο Λιονέλ Μέσι καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του για τρία ακόμα χρόνια.
Οι δύο πλευρές τα είχαν βρει σε όλα εδώ και καιρό, ωστόσο έμενε το διαδικαστικό κομμάτι για να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος, με την ομάδα του MLS να δημοσιεύει ένα εντυπωσιακό βίντεο για την επισημοποίηση της συμφωνίας.
HE’S HOME. pic.twitter.com/AUMJJYR5pF
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 23, 2025
Έτσι, ο Μέσι έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας έως τον Δεκέμβριο του 2028, κάτι που σημαίνει πως για τουλάχιστον τρία χρόνια ακόμα θα βρίσκεται στο MLS. Να σημειωθεί πως η Ίντερ Μαϊάμι θα μπει στο νέο της γήπεδο και ο 37χρονος παίκτης είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να είναι εκεί σε αυτή την σημαντική στιγμή για την ομάδα.
Τι αποκάλυψε για το μέλλον του ο Μέσι
«Πάντα έλεγα ότι η απόφασή μου θα εξαρτιόταν από το πώς θα είμαι μέρα με τη μέρα και στο πώς αισθάνομαι σωματικά και πνευματικά για να συνεχίσω να παίζω και να συνεχίσω να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου. Και η αλήθεια είναι πως αισθάνθηκα πολύ καλά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, είμαι ευτυχισμένος που ζω στο Μαϊάμι όπως και η οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μέσι.
- Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 2-0: Πήραν το τρίποντο οι γηπεδούχοι
- LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
- Αυτή είναι η πρώτη 11άδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό (pic)
- LIVE: Λεβαδειακός – Άρης
- Άρης: Με δίδυμο στην επίθεση η 11άδα που θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό
- Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις