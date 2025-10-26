Τι είπε ο Λιονέλ Μέσι για την ανανέωση του συμβολαίου του με την Ίντερ Μαϊάμι

Κάτοικος Μαϊάμι θα παραμείνει ο Λιονέλ Μέσι καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του για τρία ακόμα χρόνια.

Οι δύο πλευρές τα είχαν βρει σε όλα εδώ και καιρό, ωστόσο έμενε το διαδικαστικό κομμάτι για να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος, με την ομάδα του MLS να δημοσιεύει ένα εντυπωσιακό βίντεο για την επισημοποίηση της συμφωνίας.

Έτσι, ο Μέσι έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας έως τον Δεκέμβριο του 2028, κάτι που σημαίνει πως για τουλάχιστον τρία χρόνια ακόμα θα βρίσκεται στο MLS. Να σημειωθεί πως η Ίντερ Μαϊάμι θα μπει στο νέο της γήπεδο και ο 37χρονος παίκτης είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να είναι εκεί σε αυτή την σημαντική στιγμή για την ομάδα.

Τι αποκάλυψε για το μέλλον του ο Μέσι

«Πάντα έλεγα ότι η απόφασή μου θα εξαρτιόταν από το πώς θα είμαι μέρα με τη μέρα και στο πώς αισθάνομαι σωματικά και πνευματικά για να συνεχίσω να παίζω και να συνεχίσω να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου. Και η αλήθεια είναι πως αισθάνθηκα πολύ καλά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, είμαι ευτυχισμένος που ζω στο Μαϊάμι όπως και η οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μέσι.