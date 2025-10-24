sports betsson
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Η οικογένεια Μέσι «μπαίνει στο παιχνίδι»: Οι Leones FC στη Primera C της Αργεντινής
Ποδόσφαιρο 24 Οκτωβρίου 2025

Η οικογένεια Μέσι «μπαίνει στο παιχνίδι»: Οι Leones FC στη Primera C της Αργεντινής

Η Αργεντίνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενέκρινε την απευθείας συμμετοχή του συλλόγου που ίδρυσε η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του αθλήματος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η είδηση που αναστάτωσε το ποδόσφαιρο της Αργεντινής έρχεται από τα χαμηλότερα στρώματα των πρωταθλημάτων, εκεί όπου συχνά φυτρώνουν τα όνειρα μελλοντικών αστέρων. Η Αργεντίνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (AFA) επιβεβαίωσε επίσημα ότι οι Leones FC, ομάδα που ιδρύθηκε από την οικογένεια του Λιονέλ Μέσι, θα λάβει μέρος από την επόμενη σεζόν στην Primera C, σηματοδοτώντας μια απροσδόκητη αλλά ιδιαίτερα συμβολική εξέλιξη για το ποδόσφαιρο της χώρας.

Ο σύλλογος δημιουργήθηκε το 2015 και έχει την έδρα του στην κωμόπολη Alvear, περίπου 14 χιλιόμετρα νότια της Ροσάριο, γενέτειρας του αρχηγού της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Πρόεδρος των Leones είναι ο Ματίας Μέσι, μεγαλύτερος αδελφός του σούπερ σταρ, ο οποίος θεωρείται ο βασικός άνθρωπος πίσω από τη λειτουργία και την οργάνωση του συλλόγου. Από την ίδρυσή του, το πρότζεκτ των Leones είχε στόχο την ανάπτυξη των υποδομών και τη δημιουργία ενός κέντρου εκπαίδευσης νέων ταλέντων.

Η απόφαση της AFA να εντάξει τον σύλλογο απευθείας στο επαγγελματικό σύστημα, παρακάμπτοντας το συνηθισμένο μονοπάτι των ερασιτεχνικών κατηγοριών, επισημοποιήθηκε μέσω του Επίσημου Δελτίου Νο. 6752. Αυτή η άμεση «προαγωγή» αντικατοπτρίζει το κύρος και τη σοβαρότητα του εγχειρήματος, αλλά και τη βαρύτητα του ονόματος Μέσι, που πλέον συνδέεται όχι μόνο με τίτλους, τρόπαια και ρεκόρ, αλλά και με την ανάπτυξη του ίδιου του ποδοσφαίρου σε τοπικό επίπεδο.

Η είσοδος των Leones FC στη Primera C, την τέταρτη τη τάξει κατηγορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τους δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν απευθείας στον χώρο των επαγγελματικών διοργανώσεων, χωρίς να χρειαστούν την απαραίτητη συμμετοχή στον Torneo Promocional Amateur, όπως συνηθίζεται για τους συλλόγους που είναι «έμμεσα» εγγεγραμμένοι στην AFA. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα θα έχει ήδη πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, προβολή και δυνατότητα να διαμορφώσει ανταγωνιστικό ρόστερ μέσα σε λίγους μήνες.

Για πολλούς, η κίνηση αυτή έχει και ένα συμβολικό βάρος. Μετά την τεράστια επιρροή που άσκησε ο Λιονέλ Μέσι με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022, η είσοδος της οικογένειάς του στα ποδοσφαιρικά δρώμενα της χώρας σε θεσμικό επίπεδο θεωρείται ως μια συνέχεια της κληρονομιάς του. Ορισμένοι μάλιστα βλέπουν στους Leones ένα πιθανό φυτώριο νέων ποδοσφαιριστών, με την καθοδήγηση και τη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τον «Pulga».

Η AFA, υπό την προεδρία του Κλαούντιο Ταπία, φέρεται να υποδέχτηκε θετικά το εγχείρημα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που συνδυάζει τοπική ανάπτυξη, επένδυση σε υποδομές και αξιοποίηση της διεθνούς απήχησης του ονόματος Μέσι. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη καταρτίζεται σχέδιο για την ανακαίνιση και επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Αλβέαρ, ώστε οι Leones να ανταποκριθούν στα πρότυπα της κατηγορίας.

Η επόμενη σεζόν θα είναι, λοιπόν, ένα μεγάλο στοίχημα: για την ίδια την ομάδα, για το κύρος της οικογένειας Μέσι, αλλά και για το πώς το αργεντίνικο ποδόσφαιρο μπορεί να επενδύει στο μέλλον — όχι μόνο μέσα από τα ταλέντα που παράγει, αλλά και μέσα από τα οράματα που εμπνέουν οι μεγαλύτεροι αστέρες του.

Παρότι η απόφαση της AFA να εντάξει απευθείας τους Leones FC στο επαγγελματικό σύστημα του ποδοσφαίρου χωρίς να περάσουν από το Torneo Promocional Amateur προκάλεσε έκπληξη και έντονη συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης, δεν υπήρξαν επίσημες διαμαρτυρίες ή προσφυγές από συλλόγους ή παράγοντες του αργεντίνικου ποδοσφαίρου έως τώρα.

Η είδηση χαρακτηρίστηκε από αρκετά δημοσιεύματα ως «πολεμική» και «αμφιλεγόμενη», καθώς το νέο σωματείο της οικογένειας Μέσι παρέκαμψε τα συνήθη θεσμικά στάδια που απαιτούνται για την είσοδο ενός συλλόγου στις εθνικές κατηγορίες, ωστόσο η AFA τεκμηρίωσε πλήρως τη διαδικασία νομικά επικαλούμενη τα άρθρα 10, 11 και 25 του καταστατικού της.

Πηγές στηρίζουν ότι η Ομοσπονδία θεώρησε το έργο των Leones «σοβαρό και βιώσιμο», χάρη στις υποδομές και την επενδυτική βάση του συλλόγου, γεγονός που μετρίασε πιθανές αντιδράσεις εντός του χώρου. Στα κοινωνικά δίκτυα υπήρξαν σχόλια για άνιση μεταχείριση, αλλά κανένας θεσμικός παράγοντας ή εκπρόσωπος άλλου συλλόγου δεν κατήγγειλε επίσημα την απόφαση ή ζήτησε την ανάκλησή της.

Εν ολίγοις, το θέμα προκάλεσε πολλή δημοσιότητα αλλά όχι νομική ή πειθαρχική ένταση, με τις περισσότερες αντιδράσεις να περιορίζονται στον δημόσιο διάλογο και στα μέσα ενημέρωσης, χωρίς να υπάρξει καμία επίσημη ένσταση εντός της AFA. Μέσι είναι αυτός…

Economy
Ακρίβεια: Ροκανίζει εισοδήματα και καταθέσεις 

Ακρίβεια: Ροκανίζει εισοδήματα και καταθέσεις 

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

inWellness
inTown
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Η οικογένεια Μέσι «μπαίνει στο παιχνίδι»: Οι Leones FC στη Primera C της Αργεντινής

Η Αργεντίνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενέκρινε την απευθείας συμμετοχή του συλλόγου που ίδρυσε η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του αθλήματος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπάσκετ 24.10.25

Κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και συσκευή ανακατέματος: Η «υψηλή τεχνολογία» στα στημένα τραπέζια πόκερ του NBA (pic)

Μπίλαπς, Ροζίερ, αλλά και άλλοι πρώην αστέρες «δίπλα» σε κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και μηχανές ανακατέματος - Τι συμβαίνει στο NBA με τον παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και συσκευή ανακατέματος: Η «υψηλή τεχνολογία» στα στημένα τραπέζια πόκερ του NBA (pic)
Μπάσκετ 24.10.25

Κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και συσκευή ανακατέματος: Η «υψηλή τεχνολογία» στα στημένα τραπέζια πόκερ του NBA (pic)

Μπίλαπς, Ροζίερ, αλλά και άλλοι πρώην αστέρες «δίπλα» σε κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και μηχανές ανακατέματος - Τι συμβαίνει στο NBA με τον παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
