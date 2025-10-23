Ανανέωσε με τη Ίντερ Μαϊάμι ο Λιονέλ Μέσι – Για πόσα χρόνια υπέγραψε (vid)

Στην Ίντερ Μαϊάμι θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Λιονέλ Μέσι, αφού η ομάδα της Φλόριντα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Αργεντίνο σούπερ σταρ.

Οι δύο πλευρές τα είχαν βρει σε όλα εδώ και λίγες μέρες, ωστόσο έμενε το διαδικαστικό κομμάτι για να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος.

Έτσι, ο Μέσι έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας έως τον Δεκέμβριο του 2028, κάτι που σημαίνει πως για τουλάχιστον τρία χρόνια ακόμα θα βρίσκεται στο MLS.

Θυμίζουμε πως η Ίντερ Μαϊάμι θα μπει στο νέο της γήπεδο και ο 37χρονος παίκτης είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να είναι εκεί σε αυτή την σημαντική στιγμή για την ομάδα.