«Ο Μέσι είναι ακόμα θυμωμένος με τον Λαπόρτα»
Ο πρώην αντιπρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μίλησε για την σχέση του Λιονέλ Μέσι με τον Λαπόρτα, ενώ αποκάλυψε λεπτομέρειες και για την αποχώρηση του Νεϊμάρ.
- Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις
- Μανόλης Ανδρόνικος: Πολύ αγαπήσαμε, πολύ πονέσαμε και πολλά ελπίσαμε
- Περιβάλλον vs οικονομίας - Διχασμένη η Ευρώπη για τον κλιματικό στόχο του 2040
- «Τους είδα να κόβουν το τζάμι - Δεν ασχολήθηκαν μαζί μας» - Τι αποκαλύπτει φύλακας του Μουσείου του Λούβρου
Η σχέση ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Τζοάν Λαπόρτα παραμένει ταραγμένη, ακόμα και μετά την αποχώρηση του Αργεντινού από την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2021. Παρά τις δηλώσεις του προέδρου ότι οι επαφές τους έχουν αποκατασταθεί, πολλά ρεπορτάζ συνεχίζουν να κάνουν λόγο για ένταση ανάμεσα στους δύο.
Νέες δηλώσεις από τον πρώην αντιπρόεδρο και αθλητικό διευθυντή των Καταλανών, Τζόρντι Μέστρε, υποδεικνύουν ότι η κατάσταση ίσως να μην είναι τόσο ομαλή όσο φαίνεται. Σε συνέντευξή του στο «Sport360», ο Μέστρε τόνισε ότι γνωρίζει από τρίτους πως ο Μέσι και η οικογένειά του είναι έντονα θυμωμένοι με τον Λαπόρτα.
Οι δηλώσεις του πρώην αντιπροέδρου της Μπαρτσελόνα, Τζόρντι Μέστρε για τον Μέσι
🗣 Jordi Mestre: «Messi y su familia están muy enojados con Laporta»https://t.co/8cTgb7OloQ
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 23, 2025
«Ξέρω, από τρίτους, ότι ο Λέο Μέσι και η οικογένειά του είναι πολύ, πολύ θυμωμένοι με τον Λαπόρτα. Πολύ θυμωμένοι. Αυτό που είπε για το μπάρμπεκιου… το έχουμε ξαναδεί. Τώρα, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους, αλλά νομίζω ότι ό,τι κι αν κάνουμε για τον Μέσι θα είναι πολύ λίγο. Θα έκανα κάτι ιστορικό γι’ αυτόν. Δεν λέω καν άγαλμα, αλλά δεν ξέρω… την κερκίδα του Λέο Μέσι, για παράδειγμα.»
Παράλληλα, ο Μέστρε αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Νεϊμάρ, εξηγώντας πως η ομάδα είχε προγραμματίσει τον Βραζιλιάνο ως έναν μικρό διάδοχο του Μέσι, ενώ το καλοκαίρι που αποχώρησε για την Παρί Σεν Ζερμέν επικρατούσε αβεβαιότητα, ακόμα και ανάμεσα στους παίκτες.
«Νιώθω πολύ άσχημα που ο Νεϊμάρ δεν τα πήγε καλά, επειδή ήταν ένας εξαιρετικός παίκτης. Θεωρητικά, υποτίθεται ότι θα ήταν, στα σχέδιά μας, ένας μικρός διάδοχος του Λέο. Και ο Λέο τον ήθελε πίσω. Μου είπε: «Θέλω πίσω τον Νεϊμάρ»».
- Ο Μπέλινγκχαμ, ο Τούχελ και ο μεγάλος Κουρτουά
- Ολυμπιακός: Εξαντλούνται τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Μονακό και Χάποελ Τελ Αβίβ
- Στη Μπάγερν Μονάχου ο Ντινγουίντι (pic)
- NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)
- Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ για τους φιλάθλους του που βρίσκονται στη Γαλλία
- Μαρόκο: Βασιλική υποδοχή για την εθνική ομάδα Κ20 (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις