«Ο Μέσι είναι ακόμα θυμωμένος με τον Λαπόρτα»

Η σχέση ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Τζοάν Λαπόρτα παραμένει ταραγμένη, ακόμα και μετά την αποχώρηση του Αργεντινού από την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2021. Παρά τις δηλώσεις του προέδρου ότι οι επαφές τους έχουν αποκατασταθεί, πολλά ρεπορτάζ συνεχίζουν να κάνουν λόγο για ένταση ανάμεσα στους δύο.

Νέες δηλώσεις από τον πρώην αντιπρόεδρο και αθλητικό διευθυντή των Καταλανών, Τζόρντι Μέστρε, υποδεικνύουν ότι η κατάσταση ίσως να μην είναι τόσο ομαλή όσο φαίνεται. Σε συνέντευξή του στο «Sport360», ο Μέστρε τόνισε ότι γνωρίζει από τρίτους πως ο Μέσι και η οικογένειά του είναι έντονα θυμωμένοι με τον Λαπόρτα.

Οι δηλώσεις του πρώην αντιπροέδρου της Μπαρτσελόνα, Τζόρντι Μέστρε για τον Μέσι

«Ξέρω, από τρίτους, ότι ο Λέο Μέσι και η οικογένειά του είναι πολύ, πολύ θυμωμένοι με τον Λαπόρτα. Πολύ θυμωμένοι. Αυτό που είπε για το μπάρμπεκιου… το έχουμε ξαναδεί. Τώρα, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους, αλλά νομίζω ότι ό,τι κι αν κάνουμε για τον Μέσι θα είναι πολύ λίγο. Θα έκανα κάτι ιστορικό γι’ αυτόν. Δεν λέω καν άγαλμα, αλλά δεν ξέρω… την κερκίδα του Λέο Μέσι, για παράδειγμα.»

Παράλληλα, ο Μέστρε αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Νεϊμάρ, εξηγώντας πως η ομάδα είχε προγραμματίσει τον Βραζιλιάνο ως έναν μικρό διάδοχο του Μέσι, ενώ το καλοκαίρι που αποχώρησε για την Παρί Σεν Ζερμέν επικρατούσε αβεβαιότητα, ακόμα και ανάμεσα στους παίκτες.

«Νιώθω πολύ άσχημα που ο Νεϊμάρ δεν τα πήγε καλά, επειδή ήταν ένας εξαιρετικός παίκτης. Θεωρητικά, υποτίθεται ότι θα ήταν, στα σχέδιά μας, ένας μικρός διάδοχος του Λέο. Και ο Λέο τον ήθελε πίσω. Μου είπε: «Θέλω πίσω τον Νεϊμάρ»».