sports betsson
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Συμβαίνει τώρα:
17.10.2025 | 06:33
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Νταλίκα έπεσε στα κιγκλιδώματα
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η βίλα-όνειρο του Μέσι στην Ιμπίθα κινδυνεύει
Ποδόσφαιρο 17 Οκτωβρίου 2025 | 08:14

Η βίλα-όνειρο του Μέσι στην Ιμπίθα κινδυνεύει

Στη σκιά ενός πολεοδομικού εφιάλτη η έπαυλη του Μέσι βρίσκεται αντιμέτωπη με κατεδάφιση λόγω παράνομων επεκτάσεων και έλλειψης άδειας.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Spotlight

Από την πρώτη στιγμή που ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε την αγορά της έπαυλής του στην Ιμπίθα, πολλοί εξέφρασαν θαυμασμό για το τοπίο, το αρχιτεκτονικό σχέδιο και τη φήμη της ως ιδανικό καταφύγιο για τον σταρ. Όμως η μαγεία φαίνεται πως κρύβει κι ένα σκοτεινό μυστικό: η βίλα, που βρίσκεται στον δήμο Sant Josep de sa Talaia, έχει μπει στο μικροσκόπιο των τοπικών αρχών και απειλείται με μερική ή ολική κατεδάφιση λόγω σοβαρών παραβιάσεων πολεοδομικής νομοθεσίας.

Ο Μέσι αγόρασε την κατοικία το 2022, έναντι περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας καταστήσει την έπαυλη αυτό το «όνειρο» διακοπών και ιδιωτικό καταφύγιο. Ωστόσο, μέσα από τις έρευνες των μέσων ενημέρωσης αποκαλύπτεται ότι η βίλα δε διαθέτει άδεια κατοίκησης (cédula de habitabilidad) ούτε έγκριση πρώτης χρήσης (licencia de primera ocupación) — βασικές προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της κατοίκησης.

Η βασική αιτία της κρίσης είναι ότι στην έκταση της βίλας —περίπου 500 τ.μ. κατασκευής σε οικόπεδο 16.000 τ.μ. – έχουν γίνει επεκτάσεις και μετατροπές που δεν συμπεριλαμβάνονταν στα αρχικά σχέδια: υπόγεια δωμάτια, γκαράζ, προσθήκες που δεν είχαν άδεια, διαφορές στο σχέδιο δαπέδων και άλλα έργα που οι τεχνικοί του δήμου έχουν χαρακτηρίσει ως «απρόβλεπτες κατασκευές».

Σε προηγούμενο στάδιο, σύμφωνα με τοπικές πηγές, οι αρχές είχαν ήδη απαγορεύσει νέες παρεμβάσεις στη βίλα με διάταγμα δημάρχου, δημιουργώντας εμπόδιο στη συνέχιση πρότζεκτ ανακαινίσεων. Το ζήτημα επιδεινώθηκε όταν η βίλα θεωρήθηκε ότι βρίσκεται σε περιοχή με προστατευμένο χαρακτήρα δηλαδή σε ζώνη όπου οι κανόνες δόμησης είναι αυστηρότεροι λόγω περιβαλλοντικών και κανονιστικών περιορισμών.

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της υπόθεσης είναι ποιοι ευθύνονται: οι δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι οι παράνομες κατασκευές πιθανόν να έγιναν πριν την αγορά από τον Μέσι, από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, και ότι εκείνος —και η νομική του ομάδα— δεν γνώριζαν τις αποκλίσεις κατά τη μεταβίβαση. Παρ’ όλα αυτά, οι τοπικές αρχές απαιτούν να αποκατασταθεί η νομιμότητα — και εκεί όπου δεν είναι δυνατόν, να γίνουν κατεδαφίσεις για να επανέλθει η έκταση στην κατάσταση που προβλέπεται από το σχέδιο.

Η στάση της δημοτικής αρχής του Sant Josep δείχνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση απλής συζήτησης: υπάρχει ενεργός αστικός φάκελος (expediente urbanístico) που επιδιώκει την επανόρθωση της νόμιμης κατάστασης ή τη μερική κατεδάφιση των παράνομων τμημάτων. Τεχνικοί του δήμου έχουν ήδη ζητήσει την απομάκρυνση ορισμένων στοιχείων που κρίνονται «insubsanables», δηλαδή μη διορθώσιμα μέσα στο πλαίσιο νομιμοποίησης.

Από την πλευρά του, ο Μέσι συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη βίλα —κατά τις πληροφορίες— ακόμη και εν μέσω αυτού του νομικού πίεσης. Όμως, η αδυναμία νομιμοποίησης αποτρέπει κάθε προσπάθεια εμπορικής αξιοποίησης, όπως ενοικίαση ή μεταπώληση, καθιστώντας το ακίνητο —σύμφωνα με δημοσιεύματα— «τοξικό περιουσιακό στοιχείο».

Αυτό που μένει να φανεί είναι αν οι αρμόδιες αρχές θα φτάσουν σε διοικητική κατεδάφιση –να εκτελέσουν δηλαδή επίσημη εντολή κατεδάφισης– ή αν θα συμφωνηθεί κάποια παρέμβαση απομάκρυνσης των παράνομων δομών και νομιμοποίησης τμημάτων της κατοικίας.

Η υπόθεση της βίλας του Μέσι στην Ιμπίθα αποτελεί παραστατικό δείγμα της σύγκρουσης ανάμεσα στην πολυτελή επένδυση και την ανάγκη συμμόρφωσης με το δίκαιο της γης, ειδικά σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά ζώνες. Όσα θα αποφασίσουν οι τοπικές αρχές θα καθορίσουν αν η έπαυλη θα συνεχίσει να βρίσκεται σε θέση ισχύος ή αν θα υποστεί τη σκληρή συνέπεια του νόμου: τη μερική ή ολική αποδόμησή της.

Headlines:
Ακίνητα
Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

Ακίνητα: Οι τράπεζες, οι ΑΕΕΑΠ και το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Economy
S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

S&P: Αξιολογεί την ελληνική οικονομία – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πορεία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Τένις 16.10.25

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι έχει «πατήσει» τα 38 ξεκαθάρισε πως θέλει να επεκτείνει όσο μπορεί περισσότερο την καριέρα του και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους αθλητές που τον εμπνέουν.

Σύνταξη
Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
Αθλητισμός & Σπορ 16.10.25

Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA

Η UEFA ερευνά τους λογαριασμούς της Γιουβέντους για το διάστημα 2022-2025, ενώ ο πρώην τεχνικός διευθυντής Κριστιάνο Τζούντολι αποχώρησε με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ – η απόφαση για την ποινή αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
Euroleague 16.10.25

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

LIVE: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…
On Field 16.10.25

Όλα τα «παιδιά» του Βενγκέρ…

Πολλοί παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε ο Αλσατός τεχνικός στην Άρσεναλ, ακολούθησαν καριέρα προπονητή κι αυτό λέει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε ο Αλσατός στους «κανονιέρηδες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πιρόλα: «Από τότε που ήρθα στον Ολυμπιακό νιώθω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου»
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Πιρόλα: «Από τότε που ήρθα στον Ολυμπιακό νιώθω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου»

Ο Λορέντσο Πιρόλα για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ, ενώ τόνισε πως νιώθει στους Πειραιώτες «σαν στο σπίτι του» και προσπαθεί να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του.

Σύνταξη
Ο Έντ Σίραν «παίζει» με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Ο Έντ Σίραν «παίζει» με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα

Το νέο άλμπουμ του Βρετανού τραγουδιστή, Play, θα εμφανιστεί στο στήθος των παικτών της Μπαρτσελόνα στο κλάσικο με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Οκτωβρίου — μια ακόμη συνεργασία του Spotify με το σύλλογο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μεντιλίμπαρ: «Πολύ προσεκτικοί στον αγώνα με την ΑΕΛ – Σωστή διαχείριση μέχρι την επόμενη διακοπή»
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Πολύ προσεκτικοί στον αγώνα με την ΑΕΛ – Σωστή διαχείριση μέχρι την επόμενη διακοπή»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Λάρισα, αλλά και για τη διαχείριση που χρειάζεται να γίνει ενόψει των δύσκολων αναμετρήσεων που ακολουθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σύνταξη
«Ο Σπανούλης θα αναλάβει τον Ολυμπιακό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει»
Μπάσκετ 16.10.25

«Ο Σπανούλης θα αναλάβει τον Ολυμπιακό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει»

Ο αναλυτής Γκίτις Μπλαζέβιτσιους υποστήριξε πως κάποια στιγμή ο Βασίλης Σπανούλης θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού και ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ
«Ανοησίες» 17.10.25

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατακεραυνώνει την βιογραφία της και αποκαλεί «άσχετη» την συγγραφέα Έιμι Οντέλ

Η νέα βιογραφία καλύπτει τα πάντα σε ότι αφορά την Γκουίνεθ Πάλτροου: από την ερωτική της ζωή μέχρι σκάνδαλα όπως η υποτιθέμενη κλοπή του σεναρίου του «Shakespeare in Love» από την Γουινόνα Ράιντερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά
Κυκλοφοριακό 17.10.25

Κυκλοφοριακό: 20 ώρες τον μήνα στον δρόμο για να φτάσουμε στη δουλειά

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 -2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας- Αναλύει τα δεδομένα για το in, με πίνακες και γραφήματα, o Δρ. Ορφέας Καρούντζος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνική του ΕΜΠ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πολιτικό θρίλερ του 2015 και μια διακήρυξη ελπίδας για το μέλλον

«Ιθάκη» είναι ο τίτλος που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το βιβλίο του που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο. Στα 11+1 κεφάλαια περιγράφει τα συγκλονιστικά γεγονότα του 2015 -2019, μιλά για τους πρωταγωνιστές, αποκαλύπτει ντοκουμέντα. «Ένας λαός που σταματά να ονειρεύεται το καλύτερο, είναι έτοιμος να αποδεχτεί το χειρότερο» γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο μιλώντας για το όραμα του για τη χώρα.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα – Ήχησε το 112
Συναγερμός 17.10.25

Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 (βίντεο)

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που καλύπτουν τον ουρανό - Δεν έχουν αναφερθεί τρυματισμοί ή εγκλωβισμένοι από τη φωτιά στην επιχείρηση

Σύνταξη
Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss
Legend 17.10.25

Έις Φρίλι: Πέθανε ο «Spaceman» των Kiss

Ο Έις Φρίλι, κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, πέθανε στα 74 του χρόνια έπειτα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη μετά από πτώση στο στούντιο ηχογράφησής του

Σύνταξη
Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις
in Confidential 17.10.25

Οι αγρότες ακόμα ψάχνουν τις «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», στα εθνικά η χώρα βρίσκεται μόνιμα πίσω απ’ τις εξελίξεις

Μόνος πατριώτης στη χώρα ο πρωθυπουργός και τα μέλη της ΝΔ, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο όσοι ασκούν κριτική στην εξωτερική πολιτική είναι «ψευτοπατριώτες». Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι... μεταρρυθμίσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Δημοσκόπηση: Θετικά αξιολογείται η απόφαση Τσίπρα να παραιτηθεί – Στο 21,8% η βάση για ένα «κόμμα Τσίπρα»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα είναι πλέον από τα βασικά ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Η νέα έρευνα της MRB επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επικροτούν την απόφασή του, ενώ η βάση για ένα πιθανό «κόμμα Τσίπρα» τοποθετείται στο 21,8%.

Σύνταξη
Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Η «μετωπική» Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη λίγο πριν το Άμστερνταμ, το «ντεκόρ» στον Τραμπ και η πρόταση για «νέο Ελσίνκι»  

Το δριμύ «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα «ήρεμα νερά». Η «μάχη» για τα ελληνοτουρκικά και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για ένα «νέο Ελσίνκι».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή
Καθημερινά βασανιστήρια 17.10.25

«Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» - Μαρτυρίες από τη φυλακή του Ισραήλ

Στα σωφρονιστήρια του Ισραήλ, μαχητές όλων των οργανώσεων ανδρώθηκαν μαζί - Οι απελευθερωμένοι «απόφοιτοί» τους ίσως διαμορφώσουν τη νέα παλαιστινιακή ηγεσία

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα
Περιουσιολόγιο 17.10.25

Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά από το Δημόσιο

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κληρονομιές: Διαθήκες ψηφιακά σε επτά ημέρες από 1ης Νοεμβρίου
Κληρονομιές 17.10.25

Διαθήκες ψηφιακά σε 7 ημέρες από 1ης Νοεμβρίου

Η νέα πλατφόρμα αλλάζει ριζικά τον τρόπο δημοσίευσης, μειώνει τον χρόνο διευθέτησης για τις κληρονομιές και μεταφέρει τη διαδικασία από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους, χωρίς επιπλέον κόστος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη
Σύγχρονος Προμηθέας 17.10.25

Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη

Δύο αιώνες μετά τη γέννηση του Φρανκενστάιν, το αριστούργημα της Μέρι Σέλεϊ επιστρέφει μέσα από τη νέα ταινία του Γκιγέρμο ντελ Τόρο και μας θυμίζει πως το αληθινό τέρας δεν ήταν ποτέ το πλάσμα

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο