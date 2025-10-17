Η βίλα-όνειρο του Μέσι στην Ιμπίθα κινδυνεύει

Από την πρώτη στιγμή που ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε την αγορά της έπαυλής του στην Ιμπίθα, πολλοί εξέφρασαν θαυμασμό για το τοπίο, το αρχιτεκτονικό σχέδιο και τη φήμη της ως ιδανικό καταφύγιο για τον σταρ. Όμως η μαγεία φαίνεται πως κρύβει κι ένα σκοτεινό μυστικό: η βίλα, που βρίσκεται στον δήμο Sant Josep de sa Talaia, έχει μπει στο μικροσκόπιο των τοπικών αρχών και απειλείται με μερική ή ολική κατεδάφιση λόγω σοβαρών παραβιάσεων πολεοδομικής νομοθεσίας.

Ο Μέσι αγόρασε την κατοικία το 2022, έναντι περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας καταστήσει την έπαυλη αυτό το «όνειρο» διακοπών και ιδιωτικό καταφύγιο. Ωστόσο, μέσα από τις έρευνες των μέσων ενημέρωσης αποκαλύπτεται ότι η βίλα δε διαθέτει άδεια κατοίκησης (cédula de habitabilidad) ούτε έγκριση πρώτης χρήσης (licencia de primera ocupación) — βασικές προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της κατοίκησης.

Η βασική αιτία της κρίσης είναι ότι στην έκταση της βίλας —περίπου 500 τ.μ. κατασκευής σε οικόπεδο 16.000 τ.μ. – έχουν γίνει επεκτάσεις και μετατροπές που δεν συμπεριλαμβάνονταν στα αρχικά σχέδια: υπόγεια δωμάτια, γκαράζ, προσθήκες που δεν είχαν άδεια, διαφορές στο σχέδιο δαπέδων και άλλα έργα που οι τεχνικοί του δήμου έχουν χαρακτηρίσει ως «απρόβλεπτες κατασκευές».

Σε προηγούμενο στάδιο, σύμφωνα με τοπικές πηγές, οι αρχές είχαν ήδη απαγορεύσει νέες παρεμβάσεις στη βίλα με διάταγμα δημάρχου, δημιουργώντας εμπόδιο στη συνέχιση πρότζεκτ ανακαινίσεων. Το ζήτημα επιδεινώθηκε όταν η βίλα θεωρήθηκε ότι βρίσκεται σε περιοχή με προστατευμένο χαρακτήρα δηλαδή σε ζώνη όπου οι κανόνες δόμησης είναι αυστηρότεροι λόγω περιβαλλοντικών και κανονιστικών περιορισμών.

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της υπόθεσης είναι ποιοι ευθύνονται: οι δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι οι παράνομες κατασκευές πιθανόν να έγιναν πριν την αγορά από τον Μέσι, από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, και ότι εκείνος —και η νομική του ομάδα— δεν γνώριζαν τις αποκλίσεις κατά τη μεταβίβαση. Παρ’ όλα αυτά, οι τοπικές αρχές απαιτούν να αποκατασταθεί η νομιμότητα — και εκεί όπου δεν είναι δυνατόν, να γίνουν κατεδαφίσεις για να επανέλθει η έκταση στην κατάσταση που προβλέπεται από το σχέδιο.

Η στάση της δημοτικής αρχής του Sant Josep δείχνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση απλής συζήτησης: υπάρχει ενεργός αστικός φάκελος (expediente urbanístico) που επιδιώκει την επανόρθωση της νόμιμης κατάστασης ή τη μερική κατεδάφιση των παράνομων τμημάτων. Τεχνικοί του δήμου έχουν ήδη ζητήσει την απομάκρυνση ορισμένων στοιχείων που κρίνονται «insubsanables», δηλαδή μη διορθώσιμα μέσα στο πλαίσιο νομιμοποίησης.

Από την πλευρά του, ο Μέσι συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη βίλα —κατά τις πληροφορίες— ακόμη και εν μέσω αυτού του νομικού πίεσης. Όμως, η αδυναμία νομιμοποίησης αποτρέπει κάθε προσπάθεια εμπορικής αξιοποίησης, όπως ενοικίαση ή μεταπώληση, καθιστώντας το ακίνητο —σύμφωνα με δημοσιεύματα— «τοξικό περιουσιακό στοιχείο».

Αυτό που μένει να φανεί είναι αν οι αρμόδιες αρχές θα φτάσουν σε διοικητική κατεδάφιση –να εκτελέσουν δηλαδή επίσημη εντολή κατεδάφισης– ή αν θα συμφωνηθεί κάποια παρέμβαση απομάκρυνσης των παράνομων δομών και νομιμοποίησης τμημάτων της κατοικίας.

Η υπόθεση της βίλας του Μέσι στην Ιμπίθα αποτελεί παραστατικό δείγμα της σύγκρουσης ανάμεσα στην πολυτελή επένδυση και την ανάγκη συμμόρφωσης με το δίκαιο της γης, ειδικά σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά ζώνες. Όσα θα αποφασίσουν οι τοπικές αρχές θα καθορίσουν αν η έπαυλη θα συνεχίσει να βρίσκεται σε θέση ισχύος ή αν θα υποστεί τη σκληρή συνέπεια του νόμου: τη μερική ή ολική αποδόμησή της.