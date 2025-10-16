Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Με αυτή τη λεζάντα και μια φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι από την παρθενική του εμφάνιση, η Μπαρτσελόνα θυμάται το ντεμπούτο του Αργεντινού. Πριν από 21 χρόνια ακριβώς, το γνώρισε ίσως τον κορυφαίο παίκτη που έχει πατήσει ποτέ σε ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Ο Μέσι έκανε το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα στις 16 Οκτωβρίου 2004, απέναντι στην Εσπανιόλ, στο Estadi Olímpic Lluís Companys, σε ηλικία 17 ετών, 3 μηνών και 22 ημερών. Φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο 30 και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 82ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Ντέκο.

Το ντεμπούτο του Μέσι στην La Liga



Η αρχή μιας μαγικής πορείας

Την εποχή εκείνη, η Μπαρτσελόνα αντιμετώπιζε προβλήματα τραυματισμών. Παίκτες όπως ο Εντμίλσον, ο Γκαμπριέλ και ο Λάρσον έλειπαν, και ο προπονητής Φρανκ Ράικαρντ αναγκάστηκε να δώσει ευκαιρίες σε νεαρούς παίκτες. Ο Μέσι εκμεταλλεύτηκε κάθε λεπτό, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή ότι ήταν κάτι ξεχωριστό. Τα πρώτα βήματα δεν ήταν εύκολα.

Ο νεαρός Αργεντινός είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στα πρώτα ματς, κυρίως σε Copa del Rey και Champions League, και υπήρχαν σκέψεις ακόμα για δανεισμό. Ωστόσο, η επιμονή και το ταλέντο του τον καθιέρωσαν στην ομάδα μέσα στο 2005, ειδικά μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο Joan Gamper Trophy κόντρα στη Γιουβέντους.

Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα

Τα 17 χρόνια της θητείας του στην Μπαρτσελόνα ο Μέσι:

Κατέγραψε 778 συμμετοχές

Σκόραρε 672 γκολ και μοίρασε 375 ασίστ

Κατέκτησε 10 πρωταθλήματα και 9 κύπελλα Ισπανίας

4 Champions League

8 Ισπανικά Super Cup, 3 Ευρωπαϊκά Super Cup και

3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων

6 Χρυσές Μπάλες

Έγινε κορυφαίος σκόρερ και δημιουργός ασίστ στην ιστορία της La Liga, με 474 γκολ και 192 ασίστ σε 520 ματς.

Μετά τους καταλανούς, ο Μέσι συνέχισε στην Παρί Σεν Ζερμέν και σήμερα αγωνίζεται στη Ιντερ Μαϊάμι, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία. Κορυφαία στιγμή με την εθνική Αργεντινής, φυσικά η κατάκτηση του Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022

Στις 16 Οκτωβρίου 2004 δεν ήταν απλώς η πρώτη του εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι, αλλά η αρχή μιας εποχής που άλλαξε το ποδόσφαιρο για πάντα.

Η ανάρτηση της Μπαρτσελόνα