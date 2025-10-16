Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα
Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ονόματι, Λιονέλ Μέσι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και άλλαξε τα πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου.
- Νέες απειλές Νετανιάχου - «Όποιος σηκώσει το χέρι πάνω μας θα πληρώσει βαρύ τίμημα»
- Απορρίφθηκε η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί - Υπέρ 271 ψήφοι έναντι 289 που απαιτούνταν
- Η Κομισιόν παρουσίασε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο – Τι προβλέπεται
- Συναγερμός στην αμερικανική κυβέρνηση για κυβερνοεπίθεση που αποδίδεται στην Κίνα
Με αυτή τη λεζάντα και μια φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι από την παρθενική του εμφάνιση, η Μπαρτσελόνα θυμάται το ντεμπούτο του Αργεντινού. Πριν από 21 χρόνια ακριβώς, το γνώρισε ίσως τον κορυφαίο παίκτη που έχει πατήσει ποτέ σε ποδοσφαιρικό γήπεδο.
Ο Μέσι έκανε το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα στις 16 Οκτωβρίου 2004, απέναντι στην Εσπανιόλ, στο Estadi Olímpic Lluís Companys, σε ηλικία 17 ετών, 3 μηνών και 22 ημερών. Φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο 30 και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 82ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Ντέκο.
Το ντεμπούτο του Μέσι στην La Liga
Η αρχή μιας μαγικής πορείας
Την εποχή εκείνη, η Μπαρτσελόνα αντιμετώπιζε προβλήματα τραυματισμών. Παίκτες όπως ο Εντμίλσον, ο Γκαμπριέλ και ο Λάρσον έλειπαν, και ο προπονητής Φρανκ Ράικαρντ αναγκάστηκε να δώσει ευκαιρίες σε νεαρούς παίκτες. Ο Μέσι εκμεταλλεύτηκε κάθε λεπτό, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή ότι ήταν κάτι ξεχωριστό. Τα πρώτα βήματα δεν ήταν εύκολα.
Ο νεαρός Αργεντινός είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στα πρώτα ματς, κυρίως σε Copa del Rey και Champions League, και υπήρχαν σκέψεις ακόμα για δανεισμό. Ωστόσο, η επιμονή και το ταλέντο του τον καθιέρωσαν στην ομάδα μέσα στο 2005, ειδικά μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο Joan Gamper Trophy κόντρα στη Γιουβέντους.
Ο θρύλος της Μπαρτσελόνα
Τα 17 χρόνια της θητείας του στην Μπαρτσελόνα ο Μέσι:
Κατέγραψε 778 συμμετοχές
Σκόραρε 672 γκολ και μοίρασε 375 ασίστ
Κατέκτησε 10 πρωταθλήματα και 9 κύπελλα Ισπανίας
4 Champions League
8 Ισπανικά Super Cup, 3 Ευρωπαϊκά Super Cup και
3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων
6 Χρυσές Μπάλες
Έγινε κορυφαίος σκόρερ και δημιουργός ασίστ στην ιστορία της La Liga, με 474 γκολ και 192 ασίστ σε 520 ματς.
Μετά τους καταλανούς, ο Μέσι συνέχισε στην Παρί Σεν Ζερμέν και σήμερα αγωνίζεται στη Ιντερ Μαϊάμι, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία. Κορυφαία στιγμή με την εθνική Αργεντινής, φυσικά η κατάκτηση του Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022
Στις 16 Οκτωβρίου 2004 δεν ήταν απλώς η πρώτη του εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι, αλλά η αρχή μιας εποχής που άλλαξε το ποδόσφαιρο για πάντα.
Η ανάρτηση της Μπαρτσελόνα
We had no idea what was coming. pic.twitter.com/MdFKU7xyru
— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2025
- Ελεύθεροι ο Βιλντόζα και η σύζυγός του μετά την επίθεσή τους σε πλήρωμα ασθενοφόρου
- Ο νέος «Χάαλαντ» είναι Βραζιλιάνος
- Παναθηναϊκός: Επιστροφή των διεθνών στις προπονήσεις – Παραμένουν τα προβλήματα
- Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»
- Αναλαμβάνει την Εθνική Τσεχίας ο Τερίμ
- Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είναι άνεργος: Η δουλειά του μετά τη Θέλτα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις