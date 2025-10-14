Μπλεξίματα με την πολεοδομία για τον Μέσι: Γιατί ερευνάται η βίλα του Αργεντινού σούπερ σταρ στην Ίμπιζα

Ο Λιονέλ Μέσι έχει νέα μπλεξίματα, αυτή τη φορά με την πολεοδομία στην Ισπανία και ίσως χρειαστεί να κατεδαφίσει μέρος του σπιτιού του ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, μετά τα θέματα που είχε με την εφορία πριν μερικά χρόνια, οι ισπανικές αρχές έχουν εκκινήσει έρευνα για την πολυτελή βίλα του «Pulga», η αξία της οποίας φτάνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Ο λόγος της έρευνας είναι το γεγονός ότι η τοποθεσία της είναι σε προστατευόμενη φυσική περιοχή και η κατασκευή της παραβιάζει τους πολεοδομικούς κανονισμούς της περιοχής. Το σημαντικότερο ζήτημα που προέκυψε ήταν το γεγονός ότι το γκαράζ δεν είχε συμπεριληφθεί στα αρχικά σχέδια, όπως αναφέρουν στην Πορτογαλία.

Η ανάρτηση για τον Λιονέλ Μέσι και τα μπλεξίματα που έχει με την πολεοδομία

Ärger mit den Behörden: Die Luxus-Villa von Lionel Messi auf Ibiza könnte schon bald abgerissen werden. https://t.co/jQ3pw0Fgmd pic.twitter.com/2J4QiNmsJZ — Kronen Zeitung (@krone_at) October 13, 2025

Το χειρότερο σενάριο για τον Μέσι, είναι η περίπτωση να χρειαστεί να κατεδαφίσει τους χώρους που ενδεχομένως να θεωρηθούν παράνομοι, ωστόσο το περιβάλλον του Αργεντινού, τονίζει ότι οι χώροι αυτοί υπήρχαν από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Μέσα στο επόμενο διάστημα θα παρθεί η απόφαση για το σπίτι του αστέρα της Ίντερ Μαϊάμι, ενώ η εν λόγω υπόθεση λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο, στην οποία οι αρχές στην Ίμπιζα έχουν κάνει πολύ αυστηρούς τους ελέγχους σε πολυτελείς κατοικίες.