Έκπληξη για τον Μέσι το τέλος της καριέρας του Ζόρντι Άλμπα

Έκπληξη και για τον Μέσι ήταν η ανακοίνωση του Ζόρντι Άλμπα ότι στο τέλος της σεζόν του 2025 στο MLS θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Είναι συμπαίκτες στην Ιντερ Μαϊάμι και ο Αργεντινός σταρ έπαθε… ψυχρολουσία, καθώς έχει δηλώσει ότι συνεργάζονται με κλειστά μάτια, ενώ πριν από λίγο καιρό ο 36χρονος Ζόρντι Άλμπα είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του μέχρι το τέλος του 2027!

Τα νέα προκάλεσαν σοκ σε πολλούς. Ο αριστερός μπακ της Ίντερ Μαϊάμι, Ζόρντι Άλμπα, ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (7/10) ότι θα αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο στο τέλος της σεζόν 2025 του Major League Soccer.

«Ήρθε η ώρα να κλείσω ένα πραγματικά σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου», δήλωσε ο Άλμπα, ενώ πρόσθεσε: «Αποφάσισα να βάλω τέλος στην επαγγελματική μου καριέρα με το πέρας αυτής της σεζόν».

Ακόμη, συμπλήρωσε: «Το κάνω με πλήρη πεποίθηση, με γαλήνη και ευτυχία, γιατί νιώθω ότι περπάτησα αυτό το μονοπάτι με κάθε σταγόνα πάθους που είχα. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο και να κλείσω το προηγούμενο με το καλύτερο δυνατό συναίσθημα».

Η απόφαση του Άλμπα έρχεται μόλις λίγους μήνες αφότου υπέγραψε ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο θα έληγε στο τέλος του 2027.

Ο 36χρονος Ζόρντι Άλμπα που έχει καταγράψει πάνω από 700 συμμετοχές σε μια καριέρα 19 ετών, είχε εκφράσει τη χαρά του τον Μάιο, μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, το οποίο τελικά δεν θα ισχύσει: «Είμαι χαρούμενος που ανανεώνω το συμβόλαιό μου, γιατί έχω την επιθυμία να συνεχίσω να αγωνίζομαι και γιατί νιώθω υπέροχα στον σύλλογο, με την αγάπη που λαμβάνω από τους φιλάθλους σε κάθε αγώνα. Έχουμε αυτήν την επιθυμία να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να συνεχίσουμε να κερδίζουμε και, ελπίζω, να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους».

Ο Μέσι, στο παρελθόν, είχε μιλήσει με πολύ καλά για τον Ζόρντι Άλμπα. Οι δυο τους είχαν υπάρξει συμπαίκτες για πολλά χρόνια στην Μπαρτσελόνα (από το 2012 έως το 2021), όπου ανέπτυξαν εξαιρετική χημεία στον αγωνιστικό χώρο — ιδιαίτερα στις συνεργασίες τους από την αριστερή πλευρά.

Μετά την αποχώρηση του Μέσι από την Παρί Σεν Ζερμέν και τη μεταγραφή του στην Ίντερ Μαϊάμι τον Ιούλιο του 2023, ο Άλμπα υπέγραψε επίσης στην ομάδα τον Αύγουστο του 2023, επανενώνοντας έτσι την τριάδα των πρώην «μπλαουγκράνα» μαζί με τον Σέρχιο Μπουσκέτς.

«Ο Ζόρντι Άλμπα με γνωρίζει μέχρι κεραίας», είχε δηλώσει ο Μέσι το 2018 για τον συμπαίκτη του, ενώ υπογράμμισε: «Ξέρει πότε θα του δώσω πάσα χωρίς να κοιτάξω. Έχω μια ιδιαίτερη σύνδεση μαζί του».

Ο Χόρχε Μας, βασικός ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι, ανέφερε για την απόφαση του Άλμπα: «Ο Ζόρντι υπήρξε μια εξαιρετική προσθήκη για την Ίντερ Μαϊάμι και ένας από τους κορυφαίους παίκτες του Major League Soccer τα δύο αυτά χρόνια. Η εμπειρία του, η συνέπειά του και η επιθετική του συνεισφορά ήταν πολύ σημαντικές για την επιτυχία του συλλόγου».