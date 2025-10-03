Φιλανθρωπικό τουρ του Μέσι στην Ινδία (pic)

Ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στην Ινδία τον Δεκέμβριο, επιστρέφοντας στη χώρα μετά από 14 χρόνια, για να συμμετάσχει σε φιλανθρωπικές δράσεις και ποδοσφαιρικές εκδηλώσεις.

Η περιοδεία του, γνωστή ως GOAT Tour 2025, θα ξεκινήσει στις 13 Δεκεμβρίου από την Καλκούτα, όπου ο Αργεντινός θα πρωταγωνιστήσει στο GOAT Cup και σε εκδήλωση με τοπικά ποδοσφαιρικά είδωλα. Στη συνέχεια, θα ταξιδέψει στην Αχμενταμπάντ και στη Βομβάη, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ποδοσφαίρου, εκδηλώσεις με διασημότητες και ένα Padel GOAT Cup με συμμετοχή σπουδαίων αθλητών και αστέρων της Ινδίας.

Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στο Νέο Δελχί στις 15 Δεκεμβρίου, όπου θα αποκαλυφθεί μια τοιχογραφία ύψους 7,5 μέτρων και το μεγαλύτερο άγαλμά του μέχρι σήμερα, ενώ θα έχει και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρεντρά Μόντι.

Η ανάρτηση του Μέσι

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα επισκεφτώ μια τόσο όμορφη χώρα όπως η Ινδία αυτόν τον Δεκέμβριο.

Θα είναι χαρά μου να παρακολουθήσω συναυλίες, σεμινάρια ποδοσφαίρου νέων, ένα paddle cup και να ξεκινήσω φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων σε εμβληματικά στάδια στην Καλκούτα, τη Βομβάη, το Νέο Δελχί και ίσως σε μια ακόμη πόλη.

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στην εφαρμογή District. Θα είναι επίσης τιμή μου να μπορέσω να αλληλεπιδράσω και να συναντηθώ με τα μεγαλύτερα αστέρια και τους κορυφαίους αξιωματούχους της Ινδίας.

Ευχαριστώ την Πρωτοβουλία Satadru Dutta που κατέστησε δυνατή την επιστροφή μου στην Ινδία μετά από 14 χρόνια».