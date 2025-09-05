«Gracias Capitán»: Η βραδιά που η Αργεντινή αποχαιρέτησε τον Μέσι (pics, vids)

Η βραδιά στο «Monumental» του Μπουένος Άιρες έμεινε χαραγμένη στην ιστορία. Ο Λιονέλ Μέσι, στα 38 του χρόνια, αποχαιρέτησε για πάντα το αργεντίνικο κοινό φορώντας τη φανέλα της «Αλμπισελέστε», σε ένα ματς γεμάτο συγκίνηση απέναντι στη Βενεζουέλα (3-0) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Από τη στιγμή που βγήκε για ζέσταμα, ο κόσμος τον αποθέωνε φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του. Οι εξέδρες είχαν πλημμυρίσει από πανό με ευχαριστήρια μηνύματα, με το πιο συχνό «Gracias Capitán». Το γήπεδο ήταν κατάμεστο, με χιλιάδες φιλάθλους να θέλουν να τον δουν από κοντά για τελευταία φορά σε παιχνίδι επί αργεντίνικου εδάφους.

Η πιο φορτισμένη στιγμή ήρθε στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ο Μέσι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ενώ και οι συμπαίκτες του έδειχναν εμφανώς συγκινημένοι. Στο πλευρό του βρίσκονταν τα τρία του παιδιά, ενώ μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο προπονητής της ομάδας, Λιονέλ Σκαλόνι, ξέσπασε κι εκείνος σε κλάματα.

Δείτε τις μοναδικές στιγμές με τον Λιονέλ Μέσι

Estadio Monumental ahead of what may be Messi’s last match in Argentina: ‘Thank you for everything my captain’ 🩵 pic.twitter.com/hCFfbFJ4SU — B/R Football (@brfootball) September 4, 2025

Η αποχαιρετιστήρια βόλτα του Μέσι στον αγωνιστικό χώρο, με χειροκροτήματα και συνθήματα να δονούν την ατμόσφαιρα, σφράγισε το «αντίο» ενός μύθου.

Messi can’t hold back the tears.

Messi loves Argentina.

Messi loves football.

pic.twitter.com/cbzWx3mBwI — TheScreenshotLad (@thescreenlad) September 4, 2025

Ήταν μια νύχτα που δεν θα ξεχαστεί ποτέ από τους φιλάθλους, τους συμπαίκτες και φυσικά τον ίδιο τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έγραψε το τελευταίο του κεφάλαιο μπροστά στο κοινό της Αργεντινής.