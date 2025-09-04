Το τελευταίο τάνγκο του Μέσι στο Μπουένος Άιρες (vid)
Το ματς της Αργεντινής με την Βενεζουέλα στο Μονουμεντάλ, θα είναι όπως όλα δείχουν το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι μπροστά στο κοινό της χώρας του.
Το «Last Dance» του Λιονέλ Μέσι μπροστά στο κοινό της Αργεντινής του ενδέχεται να λάβει μέρος τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Η «Αλμπισελέστε» υποδέχεται τη Βενεζουέλα (5/9, 02:30) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και πιθανότατα ο Αργεντίνος θα προσφέρει την τελευταία του επίσημη παράσταση μπροστά στο κοινό της χώρας του.
Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει «κλειδώσει» την παρουσία της στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού για το επόμενο καλοκαίρι, καθώς βρίσκεται πρώτη στη βαθμολογία και στο +10 από τις δεύτερες Εκουαδόρ και Βραζιλία, με 2 αγώνες να απομένουν για τα προκριματικά της Νότιας Αμερικής.
Ο «πούλγκα» ενδεχομένως προανήγγειλε το τελευταίο επίσημο ματς μπροστά στο κοινό των Αργεντίνων, καθώς στις δηλώσεις του πριν το ματς είπε:«Θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, οπότε η οικογένειά μου θα είναι εκεί μαζί μου: η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, οι γονείς μου, τα αδέρφια μου. Θα το ζήσουμε έτσι. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στη συνέχεια, αν θα υπάρξουν φιλικά ή περισσότεροι αγώνες μετά τη Βενεζουέλα».
To «Μονουμεντάλ» θα είναι κατάμεστο, με τους φιλάθλους της λατινικής χώρας να ετοιμάζονται να πουν το δικό τους «αντίο» και να ευχαριστήσουν τον «GOAT» σε μια ιστορική και συγκινητική βραδιά.
𝐒𝐎𝐔𝐍𝐃 𝐎𝐍 𝐅𝐎𝐑 𝐆𝐎𝐎𝐒𝐄𝐁𝐔𝐌𝐏𝐒 📢🤯
Lionel Messi might play his 𝒍𝒂𝒔𝒕 home game for Argentina tonight as they face Venezuela. 🏠🇦🇷
Messi: “It will be a 𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉, so my family will be there with me: my wife, my children, my parents, my… pic.twitter.com/O3IQIoYe56
— 433 (@433) September 4, 2025
