«Εφιάλτης» του Βενγκέρ ήταν ο Μέσι

Υπάρχουν κάποια θέματα, κυρίως παρασκηνιακά, που βγαίνουν μετά από καιρό, τα οποία «κεντρίζουν» το ενδιαφέρον, έτσι για την ιστορία, όπως το παρασκήνιο του Αρσεν Βενγκέρ που έχει σχέση με τον Μέσι. Ο Αργεντινός σταρ ήταν ο «εφιάλτης» του Βενγκέρ, όταν ο τελευταίος ήταν προπονητής της ‘Αρσεναλ και οι «κανονιέρηδες» αντιμετώπισαν την Μπαρτσελόνα, επειδή έβρισκε εναντίον της Αγγλικής ομάδας.

Μέχρι που ο Βενγκέρ, όπως δήλωσε ο Ρίο Γούλκοτ, ζήτησε από τον παίκτη του να «σπρώξει» τον Λιονέλ Μέσι κάτω από τις σκάλες της σήραγγας του Καμπ Νου, λογικά αστειυόμενος. Σύμφωνα με τον Γουόλκοτ, πρώην εξτρέμ της Αρσεναλ, αυτό έγινε, όταν η Μπαρτσελόνα συνέτριψε τους Gunners με 4-1 στον επαναληπτικό αγώνα των προημιτελικών του Champions League το 2010 και ο Μέσι είχε πετύχει όλα τα γκολ, ένα ιστορικό «καρέ» από τον Αργεντινό άσο.

Ο πρώην εξτρέμ της Άρσεναλ, μιλώντας στο podcast «It’s Called Soccer», αναφέρθηκε στο παρασκήνιο αυτού του αγώνα και αποκάλυψε ότι δεν ήξερε αν ο προπονητής του αστειευόταν ή όχι όταν του ζήτησε να σπρώξει τον Μέσι κάτω από τις σκάλες μετά το τέλος ενός αγώνα στο Καμπ Νου.

«Θυμάμαι να παίζω εναντίον του Μέσι σε πολλές περιπτώσεις, σωστά», είπε αρχικά ο Γουόλκοτ. «Έφτασε το τέλος του αγώνα και ο Αρσέν Βενγκέρ με έπιασε μετά τον αγώνα καθώς είδε ότι μιλούσα με τον Λιονέλ Μέσι. Είπε, στην κορυφή των σκαλοπατιών στο Καμπ Νου – δεν ξέρω αν κάποιος έχει πάει εκεί, όπου οι παίκτες κατεβαίνουν τις σκάλες ή αν το έχει δει στην τηλεόραση. Αλλά μου είπε: «Θίο, γιατί δεν τον έσπρωξες κάτω από τις σκάλες;»»

Όταν ρωτήθηκε από την συμπαρουσιάστρια Ρεμπέκα Λόου αν η ομολογία του ήταν αληθινή, ο Γουόλκοτ απάντησε: «Ναι, το είπε. Το είπε 100 τοις εκατό. Δεν ξέρω αν ήταν σοβαρό ή αστείο! ​​Αυτό είναι το θέμα». Επειδή ο Βενγκέρ, δεν είχε δώσει ποτέ τέτοια δικαιώματα, εικάζουμε ότι ο Αλσατός, τότε προπονητής της Αρσεναλ, είχε αστειευθεί.

Ο Βενγκέρ σέβεται ξεκάθαρα τον Μέσι, περιγράφοντάς τον ως τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, τον θεωρεί καλύτερο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ειδικά μετά από τα τέσσερα γκολ που πέτυχε σε εκείνο το ματς με την Αρσεναλ. Ο Μέσι σκόραρε εννέα γκολ εναντίον της Άρσεναλ κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας στην Ευρώπη.