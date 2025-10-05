Συνεχίζει να γράφει ιστορία στο MLS ο Μέσι: Έκανε χατ-τρικ σε ασίστ (vid)
Ο Λιονέλ Μέσι σπάει τα κοντέρ στο MLS και ετοιμάζεται για νέα «κορυφή».
Ζόρντι Άλμπα (45+3’, 63’) και Ταντέο Αλιέντε (32’, 60’) σημείωσαν από δύο γκολ έκαστος, οδηγώντας την οικοδέσποινα Ίντερ Μαϊάμι σε νίκη με 4-1 επί της Νιου ίγκλαντ Ρεβολούσιον στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα και τον Λιονέλ Μέσι να γράφει ακόμη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του αθλήματος.
Συγκεκριμένα, ο Μέσι με τις τρεις ασίστ του στο ματς έχει συμμετάσχει πλέον σε 41 γκολ (24 γκολ / 17 ασίστ) και έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος που ξεπερνά τις 40 συνολικές συμμετοχές σε γκολ και ασίστ σε μία κανονική περίοδο, μετά το ρεκόρ των 49 του Κάρλος Βέλα με τη Λος Άντζελες το 2019.
Σόου Μέσι στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι
Πλέον, ο Αργεντινός έχει δύο ακόμη αγώνες μπροστά του για να αυξήσει το ρεκόρ του σε γκολ και ασίστ και ενδεχομένως να… απειλήσει αυτό του Βέλα.
