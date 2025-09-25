Ασταμάτητος ο Μέσι: «Καθάρισε» ξανά για την Ίντερ Μαϊάμι με δύο γκολ και ασίστ (vids)

Η Ίντερ Μαϊάμι συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο MLS, με τον Λιονέλ Μέσι να βρίσκεται σε τριμερή φόρμα. Η ομάδα του επικράτησε εκτός έδρας με 4-0 της Νιου Γιορκ Σίτι στο Citi Field, σε μια βραδιά που ο Αργεντινός άσος βρήκε ξανά δίχτυα.

Ο Μέσι σκόραρε δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο (74’ και 86’), επιβεβαιώνοντας την καθοριστική του συμβολή στην ομάδα. Νωρίτερα, ο Ροντρίγκεθ είχε ανοίξει το σκορ στο 43’, ενώ ο Σουάρες διαμόρφωσε το 4-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 83’.\

Με αυτή τη νίκη, η Ίντερ Μαϊάμι «κλείδωσε» και μαθηματικά την παρουσία της στα play offs, γράφοντας μια ακόμα λαμπρή σελίδα στη σύντομη ιστορία της.

2 goals, 1 assist 🔥 Messi signs off from New York 🗽 pic.twitter.com/AZoMCAiBp7 — Major League Soccer (@MLS) September 25, 2025



Ο Μέσι, που έχει σημειώσει πέντε τέρματα τις τελευταίες εννέα ημέρες, πέτυχε για όγδοη φορά τη φετινή σεζόν τουλάχιστον δύο γκολ σε έναν αγώνα, επίδοση που μόνο τρεις ακόμα ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει στην ιστορία του MLS.

Έχοντας συγκεντρώσει 55 βαθμούς σε 39 παιχνίδια η ομάδα του Χαβιέρ Μασεράνο βρίσκεται στην 3η θέση και ετοιμάζεται για την κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στην Τορόντο το επόμενο Σαββάτο.

Τα highlights του αγώνα και τα δύο γκολ του Μέσι