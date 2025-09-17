«Καθάρισε» ξανά για την Ίντερ Μαϊάμι ο Μέσι – Γκολ και ασίστ στη νίκη επί των Σιάτλ Σάουντερς (vid)

Η Ίντερ Μαϊάμι πανηγύρισε μια σημαντική νίκη με 3-1 απέναντι στους Σιάτλ Σάουντερς, και έφτασε τις 14 νίκες στο πρωτάθλημα χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι, που σημείωσε γκολ και μοίρασε ασίστ.

Ο Αργεντινός ξεκίνησε δυναμικά, προσφέροντας ασίστ στον Άλμπα στο 12ο λεπτό, ενώ στο 41’ ήταν εκείνος που βρήκε δίχτυα με τη βοήθεια του Ισπανού συμπαίκτη του, γράφοντας το 2-0. Στην επανάληψη, ο Ίαν Φρέι ανέβασε το σκορ σε 3-0 με κεφαλιά, διαμορφώνοντας ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα. Η αναμέτρηση αποτέλεσε την ευκαιρία για την ομάδα του να πάρει «ρεβάνς» μετά την ήττα στον τελικό του Leagues Cup πριν από δύο εβδομάδες.

Οι Σάουντερς μείωσαν στο 69’ με τον Ομπέντ Βάργκας, αλλά η προσπάθειά τους δεν ήταν αρκετή για να αποφύγουν την ήττα. Ο Μέσι είχε και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, χάνοντας την ευκαιρία για δεύτερο προσωπικό γκολ.

Τα highlights της αναμέτρησης, με το γκολ και την ασίστ του Μέσι:

Η Ίντερ Μαϊάμι αγωνίστηκε χωρίς τον Λουίς Σουάρες, που εκτίει ποινή τριών αγωνιστικών, ενώ το ντεμπούτο του με την ομάδα έκανε ο Ματέο Σιλβέτι, προερχόμενος από την Νιούελς Ολντ Μπόις, την ομάδα που ανέδειξε τον Μέσι.