Κοντά σε νέα συμφωνία Μέσι και Ίντερ Μαϊάμι

Ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του για αρκετά χρόνια ακόμα στην Ίντερ Μαϊάμι, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Αργεντινού σούπερσταρ.

Παρά τα σενάρια που τον ήθελαν να επιστρέφει στην Ευρώπη, ο Μέσι και η ομάδα της Φλόριντα έχουν ξεκαθαρίσει ότι επιθυμούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, τόσο εντός των γηπέδων όσο και εκτός.

Πλέον, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στις ΗΠΑ, φαίνεται πως απομένουν μονάχα λεπτομέρειες πριν η συμφωνία ολοκληρωθεί και επισήμως.

Η σχετική ανάρτηση

Lionel Messi is reportedly close to signing a multi-year contract extension with Inter Miami, according to ESPN 👀 pic.twitter.com/XwnZxueWoO — B/R Football (@brfootball) September 18, 2025

Ο Αργεντινός υπέγραψε αρχικά με την Ίντερ Μαϊάμι τον Ιούλιο του 2023 για 2,5 χρόνια. Από την πρώτη του χρονιά άφησε έντονο το στίγμα του, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του Leagues Cup 2023, μόλις λίγες εβδομάδες μετά το ντεμπούτο του.

Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν ρεκόρ και διακρίσεις, όπως η μεγαλύτερη συγκομιδή πόντων σε μία σεζόν MLS και η κατάκτηση του Supporters’ Shield το 2024. Το 2025, ο 38χρονος επιθετικός μετρά ήδη 36 συμμετοχές με 28 γκολ και 14 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων του MLS, του Concacaf Champions Cup, του Club World Cup και του Leagues Cup, ενώ παράλληλα έχει… προλάβει να είναι και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας του.