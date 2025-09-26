Οταν η Χετάφε παραλίγο να αποκτήσει τον Γκουαρδιόλα και τον Μέσι!

Αποκαλύψεις για το παρελθόν έκανε ο πρόεδρος της Χετάφε Ανχελ Τόρες. Εχουν τη σημασία τους καθώς αφορούν κορυφαία πρόσωπα που έγραψαν και γράφουν ιστορία ως σταρ του ποδοσφαίρου. Παραλίγο ο Μέσι και ο Γκουαρδιόλα να καταλήξουν στην Χετάφε! Είχαν συμφωνήσει και οι δυο αλλά…

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Χετάφε Ανχελ Τόρες μίλησε με τον Χοσέ Ραμόν ντε λα Μορένα και εξομολογήθηκε ότι επανεξέτασε δύο σχεδόν ολοκληρωμένες συμφωνίες που θα μπορούσαν να έχουν δει τον Λέο Μέσι να φοράει τη φανέλα της Χετάφε και τον Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο στο Κολοσσαίο. Εδωσε και λεπτομέρειες.

«Η Μπαρτσελόνα πήρε τον Μίκαελ Λάουντρουπ και εγώ θα έφερνα τον Γκουαρδιόλα (ως προπονητή). Μίλησα με τον αδερφό του (Πεπ Γκουαρδιόλα) και καταλήξαμε σε μια προκαταρκτική συμφωνία. Ο Γκουαρδιόλα θα είχε πετύχει στη Χετάφε, επειδή είναι ιδιοφυΐα», δήλωσε ο Ανχελ Τόρες. Την εποχή που αναφέρεται ο Τόρες ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν προπονητής της Μπαρτσελόνα Β και δεν είχε κάνει ακόμη το άλμα στην πρώτη ομάδα.

Ο Τόρες έδωσε επίσης περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά και με την παραλίγο μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στη Χετάφε:

«Στις 18 Αυγούστου 2004, πήγα στο Καμπ Νόου με τον Αλφρέδο Ντούρο, ο οποίος ήταν ο αθλητικός μου διευθυντής. Πήγαμε να ζητήσουμε τον Μέσι. Είχαμε μια προκαταρκτική συμφωνία, αλλά ο Φρανκ Ράικαρντ, ο οποίος ήταν προπονητής τότε, είπε ότι είχε έναν τραυματία παίκτη και δεν μπορούσε να τον αφήσει να φύγει, ότι θα άρχιζε να του δίνει χρόνο συμμετοχής. Ήμασταν τόσο κοντά, αλλά φύγαμε χωρίς τον Μέσι», θυμήθηκε ο Τόρες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τόρες μοιράζεται την ιστορία. Ο πρόεδρος της Χετάφε έχει αφηγηθεί στο παρελθόν πόσο κοντά έφτασε ο σύλλογος στο να εξασφαλίσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα ως προπονητή και έναν πολύ νεαρό Λιονέλ Μέσι δανεικό από την Μπαρτσελόνα.

Κάθε φορά που το αναφέρει, ο Τόρες επιμένει ότι αν αυτές οι μεταγραφές είχαν πραγματοποιηθεί, η ιστορία της Χετάφε μπορεί να είχε γραφτεί πολύ διαφορετικά.