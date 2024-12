Γκουαρδιόλα, ο πραγματικός υπεύθυνος για την κρίση της Σίτι

Το ημερολόγιο έδειχνε 22 Σεπτεμβρίου, όταν ο Ρόδρι τραυματίζεται σοβαρά στο 21ο λεπτό του ντέρμπι της Σίτι με την Άρσεναλ. Ρήξη πρόσθιου χιαστού και τέλος της σεζόν, για τον μετέπειτα κάτοχο της «Χρυσής Μπάλας» (αν και τελευταία εκτιμήσεις τον θέλουν να προλαβαίνει να επιστρέφει την άνοιξη).

Τον έζωσαν τα φίδια τον Πεπ Γκουαρδιόλα και μην μπερδεύει κάποιους το μικρό διάστημα των 7 παιχνιδιών που ακολούθησαν του τραυματισμού που οι Πολίτες είχαν 6 νίκες. Και αυτό γιατί ήταν ματς με αντιπάλους χαμηλότερου επιπέδου. Μόλις άρχισαν τα δύσκολα άρχισε και η κατηφόρα. 12 ματς μόλις μία νίκη για την έως πρόσφατα φοβερή και τρομερή αρμάδα του Καταλανού.

5 συνεχόμενες για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα. «Ούτε ο Έρικ Τεν Χαχ έτσι» είναι η πλάκα που γίνεται στο Νησί.

No Manchester City hater will pass without interacting. pic.twitter.com/zTHh88FhKb

— Edwin(fan) (@EdwinRMFC) December 15, 2024