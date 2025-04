Άρσεναλ: Ετοιμάζει πρόταση για τον Άντονι (pics)

Η Άρσεναλ ετοιμάζει ήδη το μεταγραφικό της πλάνο για την επόμενη σεζόν, παρότι η χρονιά είναι σε πλήρη εξέλιξη και οι κανονιέρηδες κοντράρονται και με τη Ρεάλ για το Champions League σε λίγες μέρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία και πιο συγκεκριμένα από το «TodoFichajes», η Άρσεναλ έχει βάλει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Άντονι που βρίσκεται δανεικός από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Ρεάλ Μπέτις.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ με τις εμφανίσεις του με την ισπανική ομάδα έχει βρει ξανά τον παλιό του εαυτό και αυτό φαίνεται και στους αριθμούς του. Συγκεκριμένα, στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει σε 96 εμφανίσεις 12 γκολ και 5 ασίστ, ενώ την φετινή σεζόν έχει μόλις ένα γκολ σε 14 συμμετοχές.

Arsenal have expressed an interest in signing Antony after been impressed by his form at Real betis

However the Spanish club are also working to keep him next season.

(Source:TodoFichajes)

Imagine the scenes if he scored against Man United for Arsenal next season @ManUtd pic.twitter.com/vDSeKVk72F

— Donclassic (@Donclassic100) April 4, 2025