Εμπαπέ για Μέσι: «Δύο μοναδικά χρόνια δίπλα του – Έμαθα πολλά…»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ άνοιξε την καρδιά του μιλώντας για τον Λιονέλ Μέσι και τη συνεργασία τους στην Παρί Σεν Ζερμέν, τονίζοντας πως τα δύο χρόνια που έπαιξαν μαζί αποτέλεσαν ένα μεγάλο «μάθημα» για τον ίδιο.

Ο Γάλλος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, σε συνέντευξή του στο «Universo Valdano», αναφέρθηκε με σεβασμό και θαυμασμό στον Αργεντινό, περιγράφοντας τον ως έναν «φυσιολογικό άνθρωπο» που κέρδιζε τους πάντες με τη συμπεριφορά του.

Οι δηλώσεις του Εμπαπέ

«Ο Μέσι ήρθε και ήταν ένας εντελώς φυσιολογικός άνθρωπος, που σεβόταν τους πάντες. Και ως παίκτης, είναι… ένας μοναδικός παίκτης. Όταν έχεις κάποιον σαν αυτόν στην ομάδα σου και είσαι επιθετικός, απλά πρέπει να είσαι κοντά του και να παρακολουθείς όλα όσα κάνει.

Πώς τελειώνει μια φάση, πώς αποκρούει, πώς παίζει. Και νομίζω ότι το ότι ήμουν τόσο κοντά του με βοήθησε πολύ να καταλάβω καλύτερα το παιχνίδι.

Ο ίδιος ο Μέσι μού είπε ότι μετάνιωσε που δεν κατέγραψε όλα τα μαθήματα που άκουσε, τα μαθήματα που έμαθε από την Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα.

Νομίζω ότι ήταν τύχη να παίξω μαζί του. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα γινόταν αυτό στην καριέρα μου. Επειδή το όνειρό μου ήταν να πάω στη Ρεάλ και δεν σκέφτηκα ποτέ να πάω στην Μπαρτσελόνα, και επειδή νόμιζα ότι θα έπαιζε πάντα εκεί… θεωρούσα ότι θα είχα την ευκαιρία να παίξω εναντίον του, όχι μαζί του.

Αλλά το έκανα κι ήταν πολύ ξεχωριστό. Έμαθα πολλά από αυτόν, και θέλω να τον ευχαριστήσω. Ήταν δύο πολύ πλούσια χρόνια. Είναι μια χρυσή ευκαιρία να έχεις έναν τόσο ξεχωριστό παίκτη κοντά σου».

Ο Εμπαπέ και ο Μέσι μοιράστηκαν τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν από το 2021 έως το 2023, δημιουργώντας ένα από τα πιο θεαματικά επιθετικά δίδυμα στην Ευρώπη. Παρότι ο καθένας ακολούθησε διαφορετικό δρόμο, η εκτίμηση μεταξύ τους παραμένει αμοιβαία, με τον Εμπαπέ να τονίζει για ακόμη μία φορά την επιρροή που είχε ο Μέσι στην ποδοσφαιρική του εξέλιξη.