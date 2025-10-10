Τι κάνει ο Εμπαπέ όταν νοσταλγεί τη φυσιολογική ζωή

Αποκαλύψεις για την ζωή και για την πίεση που νιώθει ο Κιλιάν Εμπαπέ έκανε η μητέρα του, μιλώντας στο συνέδριο Demain le Sport στο Παρίσι. Η Φαϊζά Λαμάρι παρουσίασε μια σπάνια και ευάλωτη εικόνα της ζωής, η οποία κρύβεται πίσω από τη λάμψη και τα φώτα της δημοσιότητας. Εμμέσως πλην σαφώς έδωσε την εικόνα ότι υπάρχουν φορές που η δημοσιότητα τον επιβαρύνει συναισθηματικά και έφερε ένα παράδειγμα…

«Κάποτε οδηγούσε ένα Peugeot 206 απλώς για να βιώσει μια φυσιολογική ζωή», αποκάλυψε η μητέρα του Κιλιάν Εμπαπέ, Φαϊζά Λαμάρι. Επίσης, αποκάλυψε ότι ο γιός της συχνά νοσταλγεί την απλότητα και την ανωνυμία της καθημερινής ζωής, κάτι που είναι αδύνατο να έχει επειδή πρόκειται για σταρ του ποδοσφαίρου που φορά τη φανέλα μιας εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων και είναι αναγνωρίσιμος. «Είχαμε μια συζήτηση πέρσι, όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Τον ρώτησα αν ήθελε να έχει μια κοπέλα. Μου είπε: “Μπορείς να φανταστείς μια γυναίκα μέσα σε όλο αυτό το χάος;”» θυμήθηκε η μητέρα του Εμπαπέ.

Η Φαϊζά Λαμάρι έδωσε και κάποιες άλλες λεπτομέρειες για το Peugeot 206: «Συνήθιζε να το οδηγεί γύρω από τον περιφερειακό, μόνο και μόνο για να δει πώς είναι η φυσιολογική ζωή». Όμως, αυτό δεν κράτησε για πολύ επειδή «σήμερα δεν μπορεί καν να περπατήσει στον δρόμο, κι αυτό με λυπεί βαθιά».

Η μητέρα του Εμπαπέ αναφέρθηκε και στην περίοδο που ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση στη Σουηδία: «Εμπιστεύομαι τον Κιλιάν, αλλά τον ρώτησα αν αυτά που λένε είναι αλήθεια, Μου απάντησε: “Τελείωσες με τις αυταπάτες σου;” Ήταν το μόνο ταξίδι που έκανε χωρίς να το έχουμε οργανώσει μαζί. Και το τίμημα ήρθε αμέσως πολύ βαρύ».

Τα λόγια της μητέρας του Εμπαπέ, της Φαϊζά Λαμάρι δείχνουν την αθέατη πλευρά των σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Πίσω από τη φήμη, τα τρόπαια και τα πολλά χρήματα, υπάρχει και ένα τίμημα. Ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι ένας νέος άνθρωπος που εξακολουθεί να αναζητά ισορροπία σε μια ζωή που ελάχιστοι μπορούν να κατανοήσουν πραγματικά.