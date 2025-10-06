Ο Εμπαπέ «τζούνιορ» σκόραρε κόντρα στην Παρί και ο αδερφός του πανηγύρισε (vid)

Στο 85ο λεπτό του αγώνα Λιλ – Παρί Σεν Ζερμέν, ο Ίθαν Εμπαπέ ισοφάρισε για την ομάδα του σε 1-1, στερώντας δύο πολύτιμους βαθμούς από τους πρωταθλητές.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος βρέθηκε στις κερκίδες, παρακολούθησε με εμφανή ενθουσιασμό και υπερηφάνεια το γκολ του μικρότερου αδερφού του. Παρά τη μακρά και στενή σύνδεσή του με την Παρί, ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έκρυψε τη χαρά του για την επιτυχία του Ίθαν.

Το γκολ του Ιθαν και η αντίδραση του Κιλιάν Εμπαπέ

Ethan Mbappé est SPÉCIAL 💎 pic.twitter.com/wGqdJGY08l — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) October 5, 2025

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κιλιάν κατέβηκε στα αποδυτήρια για να συγχαρεί προσωπικά τον Ίθαν, ενώ είχε την ευκαιρία να χαιρετήσει και παλιούς συμπαίκτες και να ανταλλάξει λίγες κουβέντες με τον προπονητή Λουίς Ενρίκε.