Ο Εμπαπέ «τζούνιορ» σκόραρε κόντρα στην Παρί και ο αδερφός του πανηγύρισε (vid)
Ο 18χρονος Ίθαν Εμπαπέ σημείωσε το γκολ της ισοφάρισης για τη Λιλ, με τον αδερφό του Κιλιάν, να πανηγυρίζει στις εξέδρες κόντρα στην πρώην του ομάδα.
Στο 85ο λεπτό του αγώνα Λιλ – Παρί Σεν Ζερμέν, ο Ίθαν Εμπαπέ ισοφάρισε για την ομάδα του σε 1-1, στερώντας δύο πολύτιμους βαθμούς από τους πρωταθλητές.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος βρέθηκε στις κερκίδες, παρακολούθησε με εμφανή ενθουσιασμό και υπερηφάνεια το γκολ του μικρότερου αδερφού του. Παρά τη μακρά και στενή σύνδεσή του με την Παρί, ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έκρυψε τη χαρά του για την επιτυχία του Ίθαν.
Το γκολ του Ιθαν και η αντίδραση του Κιλιάν Εμπαπέ
Ethan Mbappé est SPÉCIAL 💎 pic.twitter.com/wGqdJGY08l
— Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) October 5, 2025
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κιλιάν κατέβηκε στα αποδυτήρια για να συγχαρεί προσωπικά τον Ίθαν, ενώ είχε την ευκαιρία να χαιρετήσει και παλιούς συμπαίκτες και να ανταλλάξει λίγες κουβέντες με τον προπονητή Λουίς Ενρίκε.
