Ο Εμπαπέ ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα στις διακοπές για να παρουσιαστεί έτοιμος

Η περασμένη σεζόν δεν άρχισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Κιλιάν Εμπαπέ, λόγω της όχι και τόσο καλής φυσικής του κατάστασης. Έτσι φέτος ο 26χρονος Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να προετοιμαστεί ιδανικά για τη νέα αγωνιστική περίοδο και φαίνεται πως βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα της καριέρας του.

Ο Γάλλος διεθνής (90 συμμετοχές, 50 γκολ) ακολούθησε ένα ειδικό πρόγραμμα κατά την διάρκεια των τριών εβδομάδων που έκανε διακοπές, καθώς σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα « L’Équipe», το επιτελείο της Ρεάλ, συμβούλευσε τον Γάλλο σταρ να κάνει… αποτοξίνωση από το ποδόσφαιρο τις πρώτες δέκα μέρες.

Το ειδικό πρόγραμμα του Εμπαπέ

Οι επόμενες δέκα ημέρες αφιερώθηκαν σε εξατομικευμένη προπόνηση δύναμης, σε συνδυασμό με ασκήσεις τρεξίματος, όλες για μιάμιση ώρα σε καθημερινή βάση. Οι σωματικές εξετάσεις κατά την επιστροφή του Εμπαπέ, έδειξαν ότι ο πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ήδη σε καλή φόρμα για ν’ αρχίσει την πολύ σύντομη προετοιμασία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά τη νίκη με 4-1 επί της Λεγκανές στο προπονητικό κέντρο Βαλντεμπέμπας, οι «μερένχες» θα δώσουν τον τελευταίο φιλικό αγώνα στην Αυστρία εναντίον της WSG Τιρόλ, ενώ η νέα σεζόν θ΄αρχίσει με την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Οσασούνα στις 19 Αυγούστου.