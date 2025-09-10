sports betsson
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Η «φιλοσοφία» του Εμπαπέ για τα λεφτά και το ποδόσφαιρο
On Field 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:00

Η «φιλοσοφία» του Εμπαπέ για τα λεφτά και το ποδόσφαιρο

Ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης παραχώρησε συνέντευξη στην γαλλική εφημερίδα Εκίπ κι όσα είπε δεν θα περάσουν… απαρατήρητα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος

Ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γάλλου άσου της Ρεάλ Μαδρίτης είναι… φουσκωμένοι.

Φαίνεται όμως πως ο 26χρονος στράικερ της «βασίλισσας» είναι της άποψης «τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία» γιατί αυτό συμπεραίνει κάποιος, διαβάζοντας τα όσα υποστήριξη στην συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα Εκίπ.

«Όσα περισσότερα λεφτά έχεις τόσο περισσότερα είναι τα προβλήματα», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του διεθνούς άσου του ισπανικού συλλόγου, ο οποίος παίρνει 1,2 εκατ. ευρώ την εβδομάδα μόνο από το συμβόλαιό του με την «βασίλισσα».

«Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν πως δεν είσαι για πάντα το παιδί που είχαν στο μυαλό τους. Τα πράγματα αλλάζουν και υπάρχουν ευθύνες, υπάρχουν αποφάσεις που πρέπει να πάρεις και φυσικά υπάρχουν και τα οικονομικά στα οποία πρέπει να είσαι προσεκτικός».

Ο Γάλλος επιθετικός, που πριν φορέσει την φανέλα της Ρεάλ αγωνίζονταν στην Παρί Σεν Ζερμέν, αναφέρθηκε και στην δικαστική διαμάχη που έχει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο Εμπαπέ διεκδικεί 47 εκατ. λίρες από την γαλλική ομάδα και αναφερόμενος στους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να κινηθεί δικαστικά εναντίον της Παρί, τόνισε χαρακτηριστικά.

«Είναι θέμα νόμου, υπήρχε μια συμφωνία και ο νόμος δεν τηρήθηκε. Έπρεπε λοιπόν να διασφαλίσω στα συμφέροντά μου και γι’ αυτό τον λόγο αποφάσισα να πάω στα δικαστήρια. Θέλω να δικαιωθώ και να πάρω τα χρήματα που μου χρωστάει η Παρί».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει όμως και η άποψη του Εμπαπέ για το ποδόσφαιρο, με τον Γάλλο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης να επισημαίνει.

«Είμαι φαταλιστής σε ότι έχει να κάνει με τον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά όχι για την ζωή. Η ζωή είναι υπέροχη, το ποδόσφαιρο είναι αυτό που είναι», ήταν η αρχική τοποθέτηση του Γάλλου, ο οποίς συνέχισε.

«Θέλω να πω στους ανθρώπους που έρχονται στο γήπεδο, ότι είναι τυχεροί που βλέπουν ένα παιχνίδι και δεν ξέρουν τι γίνεται πίσω απ’ τις κουρτίνες. Ειλικρινά, αν δεν είχα αυτό το πάθος για το ποδόσφαιρο, θα είχα αηδιάσει εδώ και πολύ καιρό».

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
