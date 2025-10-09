Μέσι και Ρονάλντο, ντέρμπι και στη φιλοξενία

Η αντιπαλότητα των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο δεν περιορίζεται πλέον στα γήπεδα. Οι δύο ποδοσφαιρικοί αστέρες, που για πάνω από 15 χρόνια κυριάρχησαν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ανταγωνίζονται πλέον και στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας, ο καθένας με τη δική του υπογραφή.

Ο Λιονέλ Μέσι έχει χτίσει σιωπηλά ένα μικρό ξενοδοχειακό δίκτυο με την ονομασία MiM Hotels, το οποίο πλέον εντάχθηκε στη συλλογή πολυτελών ξενοδοχείων The Meliá Collection του ομίλου Meliá Hotels International.

Ο Αργεντινός διαθέτει έξι ξενοδοχεία σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς: Ίμπιζα, Σίτζες, Μαγιόρκα, Ανδόρα, Σοτογκράντε και Μπακέιρα Μπερέτ. Κάθε ένα έχει τη δική του θεματική ταυτότητα — golf στο Σοτογκράντε, ski στα Πυρηναία, ή adults-only εμπειρίες στις παραθαλάσσιες τοποθεσίες.

Τα MiM χαρακτηρίζονται από boutique αισθητική, διακόσμηση από φημισμένους interior designers όπως Λουίς Μπουσταμάντε και Λάζαρο Ρόσα-Βιολάν, και έμφαση στη βιωσιμότητα και την ευεξία. Στα highlights περιλαμβάνονται η “Suite Messi”, τα αυτόγραφα αντίγραφα Χρυσών Μπάλων, και το εστιατόριο “Hincha”, που παντρεύει την αργεντίνικη κουζίνα με τοπικά προϊόντα υπό την επιμέλεια του σεφ Νάντο Χουμπάνι.

Η διαμονή ξεκινά από 149 ευρώ τη νύχτα στο πιο προσιτό ξενοδοχείο της Μαγιόρκα και φτάνει τα 400 ευρώ στα πολυτελή resort του Σίτζες ή της Μπακέιρα.

Η Meliá, που έχει ήδη συνεργασίες με άλλους αθλητικούς θρύλους όπως ο Ράφα Ναδάλ μέσω του brand ZEL Hotels, προσθέτει τα MiM στη λίστα των premium καταλυμάτων της σε 26 ξενοδοχεία και 12 χώρες.

Τα CR7 Hotels του Ρονάλντο – Αστική ενέργεια και lifestyle

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, γνωστός για την επιχειρηματική του δραστηριότητα σε μόδα, γυμναστήρια και real estate, διατηρεί τη δική του αλυσίδα Pestana CR7 Lifestyle Hotels, σε συνεργασία με τον ισχυρό πορτογαλικό όμιλο Pestana Hotel Group.

Από το 2015, ο Ρονάλντο και ο Ντιονίσιο Πεστάνα έχουν ανοίξει πέντε ξενοδοχεία: στη Φουντσάλ (γενέτειρα του CR7), στη Λισαβόνα, στη Μαδρίτη (στην καρδιά της Γκραν Βία), στη Νέα Υόρκη και στο Μαρόκο.

Τα CR7 hotels απευθύνονται σε νεανικό, αστικό κοινό, με έμφαση στην τεχνολογία, τον αθλητισμό και το design. Διακοσμημένα με νέον, motivational quotes και sporty λεπτομέρειες, αποπνέουν ενέργεια και φιλοσοφία νίκης.

Η διαμονή κυμαίνεται από 143 ευρώ τη νύχτα στο μικρότερο ξενοδοχείο της Φουντσάλ, έως 199 ευρώ στα πολυτελή συγκροτήματα της Μαδρίτης και του Μαρόκου.

Από το χορτάρι στα lobby

Και οι δύο ποδοσφαιριστές φαίνεται να μεταφέρουν την ανταγωνιστική τους νοοτροπία στον χώρο της φιλοξενίας: ο Μέσι επενδύει στη διακριτική πολυτέλεια και στη βιωσιμότητα, ενώ ο Ρονάλντο προτάσσει την αστική ταυτότητα και το lifestyle branding.

Η «μάχη των δύο τιτάνων» έχει πλέον περάσει από τα γήπεδα στα ξενοδοχεία και, όπως όλα δείχνουν, ούτε στο hospitality υπάρχει ισοπαλία.