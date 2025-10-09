sports betsson
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Μέσι και Ρονάλντο, ντέρμπι και στη φιλοξενία
Ποδόσφαιρο 09 Οκτωβρίου 2025 | 13:50

Μέσι και Ρονάλντο, ντέρμπι και στη φιλοξενία

Δύο ποδοσφαιρικοί θρύλοι που μετατρέπουν τη φήμη τους σε ξενοδοχειακή αυτοκρατορία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η αντιπαλότητα των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο δεν περιορίζεται πλέον στα γήπεδα. Οι δύο ποδοσφαιρικοί αστέρες, που για πάνω από 15 χρόνια κυριάρχησαν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ανταγωνίζονται πλέον και στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας, ο καθένας με τη δική του υπογραφή.

Ο Λιονέλ Μέσι έχει χτίσει σιωπηλά ένα μικρό ξενοδοχειακό δίκτυο με την ονομασία MiM Hotels, το οποίο πλέον εντάχθηκε στη συλλογή πολυτελών ξενοδοχείων The Meliá Collection του ομίλου Meliá Hotels International.

Ο Αργεντινός διαθέτει έξι ξενοδοχεία σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς: Ίμπιζα, Σίτζες, Μαγιόρκα, Ανδόρα, Σοτογκράντε και Μπακέιρα Μπερέτ. Κάθε ένα έχει τη δική του θεματική ταυτότητα — golf στο Σοτογκράντε, ski στα Πυρηναία, ή adults-only εμπειρίες στις παραθαλάσσιες τοποθεσίες.

Τα MiM χαρακτηρίζονται από boutique αισθητική, διακόσμηση από φημισμένους interior designers όπως Λουίς Μπουσταμάντε και Λάζαρο Ρόσα-Βιολάν, και έμφαση στη βιωσιμότητα και την ευεξία. Στα highlights περιλαμβάνονται η “Suite Messi”, τα αυτόγραφα αντίγραφα Χρυσών Μπάλων, και το εστιατόριο “Hincha”, που παντρεύει την αργεντίνικη κουζίνα με τοπικά προϊόντα υπό την επιμέλεια του σεφ Νάντο Χουμπάνι.

Η διαμονή ξεκινά από 149 ευρώ τη νύχτα στο πιο προσιτό ξενοδοχείο της Μαγιόρκα και φτάνει τα 400 ευρώ στα πολυτελή resort του Σίτζες ή της Μπακέιρα.

Η Meliá, που έχει ήδη συνεργασίες με άλλους αθλητικούς θρύλους όπως ο Ράφα Ναδάλ μέσω του brand ZEL Hotels, προσθέτει τα MiM στη λίστα των premium καταλυμάτων της σε 26 ξενοδοχεία και 12 χώρες.

Τα CR7 Hotels του Ρονάλντο – Αστική ενέργεια και lifestyle

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, γνωστός για την επιχειρηματική του δραστηριότητα σε μόδα, γυμναστήρια και real estate, διατηρεί τη δική του αλυσίδα Pestana CR7 Lifestyle Hotels, σε συνεργασία με τον ισχυρό πορτογαλικό όμιλο Pestana Hotel Group.
Από το 2015, ο Ρονάλντο και ο Ντιονίσιο Πεστάνα έχουν ανοίξει πέντε ξενοδοχεία: στη Φουντσάλ (γενέτειρα του CR7), στη Λισαβόνα, στη Μαδρίτη (στην καρδιά της Γκραν Βία), στη Νέα Υόρκη και στο Μαρόκο.

Τα CR7 hotels απευθύνονται σε νεανικό, αστικό κοινό, με έμφαση στην τεχνολογία, τον αθλητισμό και το design. Διακοσμημένα με νέον, motivational quotes και sporty λεπτομέρειες, αποπνέουν ενέργεια και φιλοσοφία νίκης.

Η διαμονή κυμαίνεται από 143 ευρώ τη νύχτα στο μικρότερο ξενοδοχείο της Φουντσάλ, έως 199 ευρώ στα πολυτελή συγκροτήματα της Μαδρίτης και του Μαρόκου.

Από το χορτάρι στα lobby

Και οι δύο ποδοσφαιριστές φαίνεται να μεταφέρουν την ανταγωνιστική τους νοοτροπία στον χώρο της φιλοξενίας: ο Μέσι επενδύει στη διακριτική πολυτέλεια και στη βιωσιμότητα, ενώ ο Ρονάλντο προτάσσει την αστική ταυτότητα και το lifestyle branding.

Η «μάχη των δύο τιτάνων» έχει πλέον περάσει από τα γήπεδα στα ξενοδοχεία και, όπως όλα δείχνουν, ούτε στο hospitality υπάρχει ισοπαλία.

Business
ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

Business
Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC - Η ευκαιρία του Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Σύνταξη
Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα
On Field 09.10.25

Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ξεπερνά τους πάντες στους πάγκους της Ευρώπης με τα 26.000.000 € που παίρνει κάθε χρόνο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που ο Χάνσι Φιλ της Μπαρτσελόνα, παίρνει 2,5 λιγότερα. Προκαλεί σοκ ο αναλυτικός πίνακας της La Liga, αλλά και η... γεωμετρική άνοδος των αποδοχών του.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»

Οι «Κανονιέρηδες» σχεδιάζουν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του γηπέδου τους από 62.000 σε 80.000 θεατές και μελετούν το μοντέλο του νέου Σαντιάγο Μπερναμπέου ως παράδειγμα τεχνολογικής και εμπορικής μεταμόρφωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Λαπόρτα πανηγυρίζει για το ματς της Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, αλλά οι παίκτες φωνάζουν: «Δεν είναι σωστό αυτό…»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Λαπόρτα πανηγυρίζει για το ματς της Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, αλλά οι παίκτες φωνάζουν: «Δεν είναι σωστό αυτό…»

Η La Liga μεταφέρει το ματς Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο των «μπλαουγκράνα», Ζοάν Λαπόρτα να κάνει λόγο για «μεγάλη ευκαιρία», αλλά τους ποδοσφαιριστές να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια.

Σύνταξη
Ο επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Τουρκί Αλ-Σέιχ, που είναι επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λέγοντας πως είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για πώληση σε νέο επενδυτή…

Σύνταξη
Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)

Ο σπουδαίος Αργεντινός τεχνικός της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο πέθανε στα 69 του χρόνια αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα.

Σύνταξη
Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά

Η Εθνική μας ομάδα είναι στη Γλασκώβη, εκεί όπου απόψε (9/10, 21:45) θα κοντραριστεί με τη Σκωτία με στόχο να παραμείνει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»
Σκοτάδι, φως και σκοτάδι 09.10.25

Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) γνωστός για το βιβλίο του Το Ταγκό του Σατανά (Satantango) του 1985, είναι ο φετινός αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας – πολλά από τα βιβλία του έχουν γίνει ταινίες μεγάλου μήκους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC - Η ευκαιρία του Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Σύνταξη
Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Στις 16 Οκτωβρίου 09.10.25

Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής, μετά το αρχικό αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;
Βρήκαν έδαφος 09.10.25

Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;

Νέα παραρτήματα και οργανώσεις της Κου Κλουξ Κλαν ξεφυτρώνουν στις ΗΠΑ ενώ ρατσισμός και ευαγγελικός χριστιανισμός έχουν συμμαχίσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων
Καμπανάκι ειδικών 09.10.25

Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων

Νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Πώς η εφαρμογή Sora που δίνει πολύ ρεαλιστικά βίντεο μόνο με μια περιγραφή μπορεί σε λάθος χέρια να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιθεώρηση εργασίας: Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση – Υπερδιπλασιασμός καταγγελιών το 2024
Ανησυχητικά στοιχεία 09.10.25

Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση στην εργασία - Οι 10 μορφές της και πως μπορείτε να προστατευθείτε

Ανησυχητικά τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία το 2024. Άσχημο ξεκίνημα και το 2025

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 09.10.25

Χαρίτσης: Η κυβέρνηση είναι βουτηγμένη μέχρι τον λαιμό στα σκάνδαλα – Πυραμίδα διαφθοράς με κορυφή τον Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι «έντιμοι αγρότες» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης αδειάζει Μητσοτάκη – Άρχισαν αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Μια ωραία ατμόσφαιρα» 09.10.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης αδειάζει Μητσοτάκη – Άρχισαν αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «ο κ. Βορίδης που προστατεύτηκε μαζί με τον κ. Αυγενάκη από την κυβερνητική πλειοψηφία (...) «αδειάζει» τον Μητσοτάκη που κρατά ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καϊμακάμης εκθέτει Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα – Τι είπε για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καϊμακάμης εκθέτει Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα – Τι είπε για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καϊμακάμης δεν υπέπεσε στην αντίληψή του παρεμπόδιση του έργου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
Euroleague 09.10.25

Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

