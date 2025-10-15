Νέο ρεκόρ για τον Μέσι: Πρώτος σε ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων (vid)

Η κόντρα για τον τίτλο του… G.O.A.T. της μπάλας μεταξύ Μέσι και Ρονάλντο συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και στα 40 τους! Παρότι αμφότεροι δεν αγωνίζονται πλέον στην Ευρώπη αλλά ανάμεσά τους υπάρχει ο… μισός πλανήτης, οι δύο θρύλοι του ποδοσφαίρου συνεχίζουν να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Με το γκολ που ο Κριστιάνο πέτυχε κόντρα στην Ουγγαρία για τα προκριματικά του Μουντιάλ, έγινε ο πρώτος σκόρερ σε προκριματικές διαδικασίες, φτάνοντας τα 40, με τον Αργεντινό Λιονέλ Μέσι να είναι τρίτος στη λίστα με 36. Ωστόσο, ο «Λίο» δεν άργησε να… απαντήσει. Στο φιλικό της «Αλμπισελέστε» κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο (6-0), ο Μέσι μοίρασε δύο ασίστ στα γκολ των Μοντιέλ και Λαουτάρο και έφτασε τις 60 για να γίνει έτσι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία των εθνικών ομάδων!

🚨 𝗡𝗘𝗪: Leo Messi is the FIRST PLAYER EVER to provide 60+ assists in the history of international football. pic.twitter.com/smmI8gneZU — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 15, 2025

Δεύτερος στα γκολ ο Μέσι, πίσω από τον CR7

Πίσω του είναι πλέον ο Αμερικανός, Λάντον Ντόνοβαν και ο Βραζιλιάνος, Νεϊμάρ -αμφότεροι με 58. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η ασίστ υπ’ αριθμό 399 για τον Μέσι συνολικά στην καριέρα του, ενώ όσον αφορά στους κορυφαίους σκόρερ με τις Εθνικές, ο Αργεντινός είναι δεύτερος με 114. Πρώτος -ποιος άλλος- ο κορυφαίος πιθανότατα σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με 143.