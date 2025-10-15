Ο Μέσι διοργανώνει διεθνές τουρνουά με την ονομασία Messi Cup

«Είμαι ενθουσιασμένος που επιτέλους μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας. Αυτόν τον Δεκέμβριο, το Μαϊάμι θα φιλοξενήσει ένα πολύ ξεχωριστό τουρνουά νεανικού ποδοσφαίρου, στο οποίο θα συμμετάσχουν μερικοί από τους κορυφαίους συλλόγους του κόσμου.

Το μέλλον του ποδοσφαίρου θα παρουσιαστεί στο γήπεδο, και δεν πρόκειται μόνο για αγώνες καθώς έχουμε προγραμματίσει μερικές απίστευτες ημέρες με πολλές ακόμα συναρπαστικές δραστηριότητες. Πρόκειται για τη νέα γενιά. Ελπίζω να σας αρέσει! Αυτό είναι το #MessiCup».

Σωστά καταλάβατε, με αυτά τα λόγια ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε, μέσω του Instagram τη διεξαγωγή διεθνούς τουρνουά με ομάδες Κ 16 στο Μαϊάμι. Το Messi Cup, διοργανώνεται από την 525 Rosario, η οποία είναι η εταιρεία παραγωγής που ίδρυσε ο Μέσι και πρόκειται, σύμφωνα με τους διοργανωτές, για ένα «πρωτοποριακό» τουρνουά νεανικού ποδοσφαίρου.

Συνολικά, οκτώ ομάδες Κ-16 θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση και είναι οι Μπαρτσελόνα, Ρίβερ Πλέιτ, Ίντερ, Νιούελς Ολντ Μπόις, Ατλέτικο Μαδρίτης, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι.

Το τουρνουά θα περιλαμβάνει δύο ομίλους των τεσσάρων ομάδων, που θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε σύστημα «όλοι με όλους» τις τρεις πρώτες ημέρες. Οι κορυφαίες ομάδες θα προκριθούν στη φάση των play-off, απ’ όπου θα προκύψουν οι τελικές κατατάξεις.

Την τελευταία ημέρα θα διεξαχθεί ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Τα δυο ματς θα διεξαχθούν στο Chase Stadium της Ίντερ Μαϊάμι, στο Φορτ Λόντερντεϊλ. Δεν γινόταν να του αρνηθεί η ομάδα που αγωνίζεται ο Μέσι.

Ο διευθύνων σύμβουλος της 525 Rosario, Τιμ Παστόρε, χαρακτήρισε τη διοργάνωση «μια ευκαιρία να γιορτάσουμε το ταλέντο, την κουλτούρα και την κοινότητα, δημιουργώντας παρακαταθήκες και δεσμούς που θα διαρκέσουν πέρα από τον αγωνιστικό χώρο».

Επόσης πρόσθεσε: «Το Messi Cup είναι το σημείο συνάντησης ανάμεσα στο ποδόσφαιρο του σήμερα και στους παίκτες του αύριο».

Αν μη τι άλλο πρόκειται για πρωτοποριακή ιδέα, από έναν παίκτη που ξέρει τι σημαίνει η «καλλιέργεια» και η ανάδειξη των ταλέντων. Αν τα πράγματα πάνε καλά αναμένεται να γίνει θεσμός το διεθνές τουρνουά.