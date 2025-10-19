Δεν σταματάει να γράφει ιστορία ο Μέσι: Χατ-τρικ και χρυσό παπούτσι στο MLS (pic, vids)

Η σεζόν του MLS πλησιάζει στο τέλος της, καθώς ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος, και πλέον οι ομάδες οδεύουν στα πλέι-οφ. Στην τελευταία αγωνιστική, η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, αντιμετώπισε το Νάσβιλ και ο Αργεντινός έκανε για άλλη μία φορά τα… μαγικά του.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, επικράτησε με 5-2 στην έδρα της ομάδας των αδερφών Αντετοκούνμπο (έχουν μετοχές από το 2023), με τον 38χρονο να μην σταματάει να βρίσκει δίχτυα. Στο 35′ άνοιξε το σκορ με σουτ εκτός περιοχής, ενώ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του για το 2-2 στο 63′ από τη λευκή βούλα. Το χατ-τρικ ολοκληρώθηκε στο 81ο λεπτό με άλλο ένα εξαιρετικό σουτ, από το όριο της μεγάλης περιοχής, ενώ έβαλε και το… κερασάκι στην τούρτα, μοιράζοντας ασίστ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στον Σεγκόβια, αφού πρώτα νίκησε δύο αμυντικούς των αντιπάλων.

Με αυτή την εμφάνιση, ο Μέσι ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος με 29 γκολ και 19 ασίστ, νούμερα που του χάρισαν το χρυσό παπούτσι της διοργάνωσης. Περισσότερα γκολ από τον Αργεντινό σε μία σεζόν του MLS έχουν σκοράρει μόλις τρεις παίκτες. Συγκεκριμένα, ο Κάρλος Βέλα (34), ο Γιόζεφ Μαρτίνεθ (31) και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (30).

The crown is his. 👑 Lionel Messi is the 2025 Golden Boot pres. by Audi winner! pic.twitter.com/ugou6SFwfG — Major League Soccer (@MLS) October 19, 2025

Πλέον, η Ίντερ Μαϊάμι, που τερμάτισε στην τρίτη θέση της ανατολής, στρέφει την προσοχή της στα πλέι-οφ, όπου στον πρώτο γύρο θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με το Νάσβιλ. Ο πρώτος γύρος των πλέι-οφ του MLS διαφέρει από τους υπόλοιπους, καθώς δουλεύει με σύστημα best-of-3, δηλαδή η πρώτη ομάδα που θα νικήσει δύο παιχνίδια θα πάρει την πρόκριση. Στους υπόλοιπους γύρους παίζεται μόνο ένα παιχνίδι. Τα πλέι-οφ ξεκινάνε την Τετάρτη (22/10) με τον γύρο wild card (8η εναντίον 9ης ομάδας για το τελευταίο εισιτήριο στην 8άδα) ενώ ο πρώτος γύρος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Το σόου του Μέσι στο Νάσβιλ

Όλα τα γκολ του Μέσι στη σεζόν