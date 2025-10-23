Οι μπίζνες Μέσι και Μπέκαμ στο Μαϊάμι και το… Μουντιάλ

Ήταν καλοκαίρι του 2023 όταν ο Λιονέλ Μέσι έφτανε στο Μαϊάμι, «εγκαινιάζοντας» ένα νέο (προσοδοφόρο) κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ, έχοντας ήδη κατακτήσει τα πάντα, αποφάσισε να περάσει στην άλλη όχθη του Ατλαντικού αφήνοντας πίσω του το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Μια και καλή όπως αποδείχθηκε, καθώς οι κατά καιρούς φήμες για επιστροφή στην Μπαρτσελόνα αποδείχθηκαν… φήμες.

Τα χρήματα ήταν πολύ καλά και ο Μέσι δεν έκρυψε ότι απολάμβανε την ζωή στο Μαϊάμι, έχοντας τον ηγετικό ρόλο στο πλάνο που είχε «στήσει» στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο Άγγλος πρώην σούπερ σταρ της Γιουνάιτεντ ήξερε πολύ καλά πως με τον Μέσι κεντρικό πρόσωπο της «καμπάνιας», θα έρχονταν η… εκτόξευση κι έτσι ακριβώς έγινε.

Ο Αργεντίνος μύθος πήγε στο Μαϊάμι κι έγινε ο «μάγος» της πόλης, έγινε το απόλυτο σύμβολο γιατί πολύ απλά είναι ο Μέσι και είναι σταρ.

Η σημερινή ανακοίνωση της Ίντερ Μαϊάμι για επέκταση της συνεργασίας με τον διεθνή σούπερ σταρ ήταν το καλύτερο νέο για τον σύλλογο, καθώς θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη του στο πρόσωπο του πιο επιτυχημένου ποδοσφαιριστή στον κόσμο.

Κι όλα αυτά μάλιστα υπό το πρίσμα της κατασκευής του νέου γηπέδου της ομάδας, ένα γήπεδο που θα διαμορφώσει νέα δεδομένα για την Ίντερ.

Ήταν επίσης τα καλύτερα νέα για τον Λιονέλ Μέσι, καθώς ο Αργεντίνος σούπερ σταρ θα βάλει στους τραπεζικούς του λογαριασμούς πολλά εκατ. ευρώ ακόμα και οι «μπίζνες» συνεχίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον λατινοαμερικάνο σούπερ σταρ.

Όπως συνεχίζονται και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος όμως βγάζει το «παντεσπάνι» του στην Σαουδική Αραβία και όχι στις ΗΠΑ.

Αμφότεροι πάντως δεν έχουν καμιά διάθεση να σταματήσουν, βλέποντας πως είναι σε θέση να κερδίζουν άφθονο χρήμα απλώνοντας στο χορτάρι το ταλέντο τους.

Ήταν επίσης τα καλύτερα νέα για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ ο οποίος «τρέχει» το πρότζεκτ της ομάδας και ήθελε πάση θυσία την παραμονή του Μέσι στο Μαϊάμι καθώς ο Άγγλος επιχειρηματίας πλέον, εξασφάλισε πως για τα επόμενα τρία χρόνια θα υπάρχουν τεράστια έσοδα για την ομάδα.

Δεν είναι τυχαίες άλλωστε οι δηλώσεις που έκαναν ο Αργεντίνος μέσος και ο Μπέκαμ, καθώς αμφότεροι εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίηση τους για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Είναι επίσης χαρακτηριστική η αναφορά που έκαναν και οι δύο στο νέο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι, το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2026.

Ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα, με τον Μπέκαμ να περιμένει θεαματική αύξηση των εσόδων μόλις η ομάδα του μπορέσει να μπει στο νέο της γήπεδο.

Στην ανανέωση όμως του συμβολαίου του Λιονέλ Μέσι, υπάρχει μια ακόμα διάσταση, η οποία εξιτάρει τους Αργεντίνους και δεν είναι άλλη από την συμμετοχή του 38χρονου σούπερ σταρ στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το Μουντιάλ θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό και πολλοί πλέον θεωρούν ότι ο Μέσι θα δώσει το παρών στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Εκτιμούν δηλαδή πως από την στιγμή που αποφάσισε να παίξει για τρία ακόμα χρόνια ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει λόγος να μην αγωνιστεί στο Μουντιάλ, πολλοί αγώνες του οποίου θα φιλοξενηθούν στις ΗΠΑ.

Ο Μέσι θα είναι το κεντρικό πρόσωπο της διοργάνωσης καθώς θα «παίξει» εντός έδρας και πλέον απομένει η επιβεβαίωση από τον ίδιο τον παίκτη, ότι θα δώσει το παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο.