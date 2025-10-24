sports betsson
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Τι είπε ο Μπέκαμ για την ανανέωση του Μέσι
Ποδόσφαιρο 24 Οκτωβρίου 2025 | 13:25

Τι είπε ο Μπέκαμ για την ανανέωση του Μέσι

Ο ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι, Ντέιβιντ Μπέκαμ, τοποθετήθηκε σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του Μέσι με την ομάδα.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Λιονέλ Μέσι ανανέωσε τη συνεργασία του με την Ίντερ Μαϊάμι και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ντέιβιντ Μπέκαμ, δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του για την επέκταση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής και ισχυρός άνδρας της Ίντερ Μαϊάμι, υπογράμμισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του, ότι νιώθει εξαιρετικά τυχερός που ο Μέσι ανήκει στο δυναμικό της ομάδας του.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μπέκαμ για τον Μέσι:

«Σήμερα, είμαι απίστευτα χαρούμενος που παραμένει εξίσου αφοσιωμένος και εξακολουθεί να θέλει να φοράει τη ροζ φανέλα του Μαϊάμι και να παίζει για την ομάδα μας.

Ως ιδιοκτήτης του συλλόγου, θεωρώ τον εαυτό μου εξαιρετικά τυχερό που έχω έναν παίκτη που αγαπά το ποδόσφαιρο όσο αυτός, που έχει προσφέρει τόσα πολλά για το άθλημα στη χώρα μας και που εμπνέει τη νέα γενιά ταλαντούχων νέων. Σ’ ευχαριστώ, Λέο, για το μέλλον.»

Ο Λιονέλ Μέσι θα παραμείνει παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι έως τον Δεκέμβριο του 2028, καθώς υπέγραψε επέκταση συμβολαίου που τον δεσμεύει για ακόμη πέντε χρόνια στην ομάδα του MLS.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, που θεωρείται από πολλούς ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, μετακόμισε στη Φλόριντα το 2023, έπειτα από την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν. Μέχρι σήμερα, έχει σημειώσει 50 γκολ με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι στο MLS.

Ομόλογα
Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Commerzbank: Προτιμά ομόλογα από Ελλάδα, Πορτογαλία και Ιρλανδία λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Αθλητική Ροή
Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Ο Ολυμπιακός μπροστά στην Ιστορία: Οι «ερυθρόλευκοι» επισκέφθηκαν το θρυλικό Μουσείο του συλλόγου (vids)

Ο Ολυμπιακός μετά την προπόνηση στο Καραϊσκάκη, επισκέφθηκε σύσσωμος το θρυλικό Μουσείο και παίκτες και τεχνικό τιμ έπαθαν… πλάκα – Η συγκίνηση για την ταινία της ιστορικής κατάκτησης του Conference.

Σύνταξη
Τριετής αποκλεισμός για τη Ρουθ Τσεπνγκετίτς – Θετικό δείγμα για απαγορευμένη ουσία
Άλλα Αθλήματα 24.10.25

Τριετής αποκλεισμός για τη Ρουθ Τσεπνγκετίτς – Θετικό δείγμα για απαγορευμένη ουσία

Η κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον μαραθώνιο τιμωρήθηκε από την Παγκόσμια Μονάδα Ακεραιότητας του Στίβου μετά τον εντοπισμό υδροχλωροθειαζίδης σε έλεγχο ντόπινγκ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εκτός βάθρου αλλά… εντός μύθου ο Λευτέρης Πετρούνιας
Ενόργανη γυμναστική 24.10.25

Εκτός βάθρου αλλά… εντός μύθου ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο θρύλος των κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας δεν πήρε μετάλλιο (5ος) στο 10η παρουσία του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, αλλά μόνο η παρουσία του στον τελικό -στα 34 του- συντηρεί τον μύθο του ως ένας εκ των κορυφαίων αθλητών στην Ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η οικογένεια Μέσι «μπαίνει στο παιχνίδι»: Οι Leones FC στη Primera C της Αργεντινής
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Η οικογένεια Μέσι «μπαίνει στο παιχνίδι»: Οι Leones FC στη Primera C της Αργεντινής

Η Αργεντίνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενέκρινε την απευθείας συμμετοχή του συλλόγου που ίδρυσε η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του αθλήματος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και συσκευή ανακατέματος: Η «υψηλή τεχνολογία» στα στημένα τραπέζια πόκερ του NBA (pic)
Μπάσκετ 24.10.25

Κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και συσκευή ανακατέματος: Η «υψηλή τεχνολογία» στα στημένα τραπέζια πόκερ του NBA (pic)

Μπίλαπς, Ροζίερ, αλλά και άλλοι πρώην αστέρες «δίπλα» σε κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και μηχανές ανακατέματος - Τι συμβαίνει στο NBA με τον παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)
Άλλα Αθλήματα 24.10.25

«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)

Ο εμβληματικός τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολούθησε την εντός έδρας αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Μπασκόνια και «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε μαζί τους, σύνθημα του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη
Πρωτοβουλίες 24.10.25

O Δήμαρχος Πειραιά ομιλητής σε ημερίδα με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική ανάπτυξη

Ο Δήμαρχος Πειραιά παρουσίασε τις στρατηγικές πρωτοβουλίες του Δήμου Πειραιά που συνδέουν την εκπαίδευση με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Σύνταξη
Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία
«one in, one out» 24.10.25

Θύματα σύγχρονης δουλείας μεταξύ των προσφύγων που απελάθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία

Το Humans for Rights Network αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι από τους απελαθέντες στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «one in, one out» είχαν οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»
Σφοδρές αντιδράσες 24.10.25

ΚΕΔΕ: «Τα έσοδα από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τους Δήμους»

«Την απόσυρση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, το οποίο με τη σημερινή του μορφή προσβάλλει κατάφωρα και υποβαθμίζει την αυτοδιοίκηση», ζητάει με ανακοίνωση της η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Σύνταξη
«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» – H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο
Δεσμοί αίματος 24.10.25

«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» - H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο

Η καριέρα του Ιταλού σκηνοθέτη, Ρομπέρτο Ροσελίνι, εκτροχιάστηκε για λίγο όταν η «σκανδαλώδης» σχέση του με την ηθοποιό του Χόλιγουντ Ίνγκριντ Μπέργκμαν έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες τη δεκαετία του 1950. Η κόρη τους Ιζαμπέλα θυμάται έναν αφοσιωμένο γονιό και έναν λαμπρό σκηνοθέτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Ζητείται ανάκληση αδειών λόγω έλλειψης προγραμμάτων σπουδών
Ελλάδα 24.10.25

Νέα προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια – Ζητείται ανάκληση αδειών λόγω έλλειψης προγραμμάτων σπουδών

Προσφυγή στο ΣτΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κατέθεσε ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
 «Νεαρά» ανοσοκύτταρα ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο
Επιστήμες 24.10.25

Aνοσοκύτταρα εργαστηρίου ανέστρεψαν τα σημάδια της γήρανσης και της Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλο

Τα ανοσοκύτταρα παρήχθησαν από ανθρώπινα βλαστοκύτταρα και εγχύθηκαν σε ποντίκια που παρουσίασαν βελτίωση της μνήμης και των γνωστικών ικανοτήτων.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»
«Δεν είμαι νταβατζής» 24.10.25

Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»

Ένα νέο βιβλίο βγάζει στη φόρα λεπτομέρειες από τις σεξουαλικές εμμονές του πρίγκιπα Άντριου, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά που ήδη «καίει» τη βασιλική οικογένεια και το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το παρασκήνιο των συναντήσεων Δένδια αναδεικνύει το ρήγμα με Μητσοτάκη – Εικόνα σύγχυσης αρμοδιοτήτων με το καλημέρα της τροπολογίας του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

Το παρασκήνιο των συναντήσεων Δένδια αναδεικνύει το ρήγμα με Μητσοτάκη – Εικόνα σύγχυσης αρμοδιοτήτων με το καλημέρα της τροπολογίας του Μαξίμου

Όσα διημείφθησαν στις συναντήσεις Δένδια με Δούκα και Χρυσοχοϊδη αποτυπώνουν το χάσμα του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας με φόντο την ανάθεση από το Μαξίμου, της ευθύνης καθαρισμού του μνημείου. Μπούμερανγκ για Μαξίμου η τροπολογία. Πριν καν στεγνώσει το μελάνι της ψηφίσής της εγέρθηκαν σοβαρά ζητήματα ερμηνείας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καστοριά: Ηλικιωμένος βγήκε στον δρόμο, φώναζε και πετούσε 50ευρα στους περαστικούς
Στην Καστοριά 24.10.25

Ηλικιωμένος βγήκε στον δρόμο και άρχισε να πετάει 50ευρα στους περαστικούς

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού στην Καστοριά και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης, όπου νοσηλεύεται

Σύνταξη
Νέα κόντρα Γεωργιάδη- Πολάκη στη Βουλή: «Μόνο ο ΄΄Φραπές΄΄ έγινε πλουσιότερος επί Μητσοτάκη»
Πολιτική Γραμματεία 24.10.25

Νέα κόντρα Γεωργιάδη- Πολάκη στη Βουλή: «Μόνο ο ΄΄Φραπές΄΄ έγινε πλουσιότερος επί Μητσοτάκη»

Η νέα ένταση εκτυλίχθηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής με τις αναφορές να ξεφεύγουν και να φτάνουν ως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον περιβόητο Φραπέ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
