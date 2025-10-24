Τι είπε ο Μπέκαμ για την ανανέωση του Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι ανανέωσε τη συνεργασία του με την Ίντερ Μαϊάμι και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ντέιβιντ Μπέκαμ, δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του για την επέκταση της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής και ισχυρός άνδρας της Ίντερ Μαϊάμι, υπογράμμισε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του, ότι νιώθει εξαιρετικά τυχερός που ο Μέσι ανήκει στο δυναμικό της ομάδας του.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μπέκαμ για τον Μέσι:

«Σήμερα, είμαι απίστευτα χαρούμενος που παραμένει εξίσου αφοσιωμένος και εξακολουθεί να θέλει να φοράει τη ροζ φανέλα του Μαϊάμι και να παίζει για την ομάδα μας.

Ως ιδιοκτήτης του συλλόγου, θεωρώ τον εαυτό μου εξαιρετικά τυχερό που έχω έναν παίκτη που αγαπά το ποδόσφαιρο όσο αυτός, που έχει προσφέρει τόσα πολλά για το άθλημα στη χώρα μας και που εμπνέει τη νέα γενιά ταλαντούχων νέων. Σ’ ευχαριστώ, Λέο, για το μέλλον.»

Ο Λιονέλ Μέσι θα παραμείνει παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι έως τον Δεκέμβριο του 2028, καθώς υπέγραψε επέκταση συμβολαίου που τον δεσμεύει για ακόμη πέντε χρόνια στην ομάδα του MLS.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, που θεωρείται από πολλούς ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, μετακόμισε στη Φλόριντα το 2023, έπειτα από την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν. Μέχρι σήμερα, έχει σημειώσει 50 γκολ με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι στο MLS.