Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)

Τα ξημερώματα της προηγούμενης Κυριακής, είχε ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος του MLS, με τον Λιονέλ Μέσι να πετυχαίνει χατ-τρικ στο 5-2 της Ίντερ Μαϊάμι επί της Νάσβιλ. Με αυτή του την επίδοση, είχε φτάσει συνολικά τα 29 γκολ στο πρωτάθλημα και είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ, στα 38 του, ξεπερνώντας τον Ντένις Μπουάνγκα του Λος Άντζελες.

Μια βδομάδα αργότερα πια, τα ξημερώματα του Σαββάτου (25/10) στην έναρξη των πλέι-οφς του πρωταθλήματος, ο Αργεντινός θρύλος της μπάλας ήταν και πάλι πρωταγωνιστής. Ίδια αντίπαλος στον 1ο γύρο, η Νάσβιλ, ίδιο αποτέλεσμα: νίκη με 3-1, με τον Μέσι να σκοράρει δύο φορές οδηγώντας την ομάδα του στο θετικό ξεκίνημα στην post season. Με αυτά τα δύο γκολ μάλιστα, γιόρτασε και το γεγονός ότι πριν τη σέντρα του αγώνα παρέλαβε και το «Χρυσό Παπούτσι» του MLS – το βραβείο του πρώτου σκόρερ.

Στο 19ο λεπτό του αγώνα, ο «Pulga» έγραψε το 1-0 με υπέροχη κεφαλιά και στις καθυστερήσεις του αγώνα πέτυχε το 3-0 από κοντά.

Δείτε τα γκολ του

Ο Μέσι τελείωσε το πρωτάθλημα με 29 γκολ και 19 ασίστ, βοηθώντας την Ίντερ Μαϊάμι να τερματίσει στην 3η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας του MLS. Μετά το πρώτο ματς των πλέι-οφς έχει φτάσει τα 31 στο πρωτάθλημα και συνολικά 891 στην καριέρα του, μαζί με 399 ασίστ.