«Ο Λεβαντόφσκι θα αποσυρθεί, αν δεν ανανεώσει με Μπαρτσελόνα»
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί αν δεν ανανεώσει με την Μπαρτσελόνα.
O Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μπορεί να κάνει τη διαφορά στην επίθεση της Μπαρτσελόνα και να είναι ο παίκτης-κλειδί στο σκοράρισμα των μπλαουγκράνα, όμως η «Sport» έριξε βόμβα για το μέλλον του.
Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα τονίζει ότι η Μπαρτσελόνα δεν έχει κάνει σαφείς τις προθέσεις της για τον Πολωνό επιθετικό, ο οποίος τον Αύγουστο του 2026 θα κλείσει τα 38. Ο ίδιος, σύμφωνα με την Sport, εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί αν η «Μπάρτσα» δεν του προτείνει νέο συμβόλαιο.
Τα δυο σενάρια για το μέλλον του Λεβαντόφσκι
Οι «μπλαουγκράνα» έχουν δύο πιθανές λύσεις σχετικά με την υπόθεση του Λεβαντόφσκι και της παραμονής του στη Βαρκαλώνη. Η μία είναι ένα μικρό συμβόλαιο στον «Λέβα», προκειμένου να έχει πιο περιορισμένο ρόλο και να αποτελέσει τον… μέντορα στον επιθετικό που θα αποκτηθεί.
Και η δεύτερη περίπτωση είναι να δοθεί στον Λεβαντόφσκι ένα καλό συμβόλαιο και να γίνει μια επένδυση σε έναν νεαρό κι εξελίξιμο φορ που θα μάθει δίπλα του.
Αξίζει να σημειωθεί πως και φέτος ο «Λέβα» πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά από άποψη παραγωγικότητας, αφού έχει πετύχει 7 γκολ σε 12 εμφανίσεις, ωστόσο αυτή τη σεζόν έχει ήδη ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς.
