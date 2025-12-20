Λεβαντόφσκι: Βήματα προς το αντίο

Μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα συνεχίσει να αποτελεί θέμα συζήτησης στη Βαρκελώνη. Παρότι το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα λήγει τον Ιούνιο του 2030, οι τελευταίοι μήνες έχουν γεμίσει με «inputs» που δείχνουν ότι το τέλος μιας εποχής ίσως πλησιάζει. Ο ίδιος, πάντως, παραμένει ψύχραιμος. «Δεν βιάζομαι να αποφασίσω», είχε δηλώσει πρόσφατα, λίγο πριν από τον αγώνα Champions League με την Κλαμπ Μπριζ, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Ο Λεβαντόφσκι θέλει να ζήσει κάθε στιγμή στο υψηλότερο επίπεδο, σαν να είναι η τελευταία. Αυτό εξηγεί και την επιμονή του να ακολουθεί την ομάδα ακόμη και σε δύσκολα ταξίδια, όπως το πρόσφατο στη Γουαδαλαχάρα, παρότι γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί λόγω μυϊκών ενοχλήσεων. Για τον Πολωνό, το ποδόσφαιρο παραμένει υπόθεση καθημερινής αφοσίωσης και παρουσίας, όχι απλής συμμετοχής στα φύλλα αγώνα.

Ωστόσο, η πραγματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι έχει αρχίσει να αλλάζει. Τη φετινή σεζόν ο ρόλος του δεν είναι πια τόσο κεντρικός όσο στο παρελθόν. Ο Φεράν Τόρες κερδίζει σταδιακά έδαφος και πλέον μπορεί να θεωρηθεί το βασικό «εννιάρι» της Μπαρτσελόνα. Στα 37 του χρόνια, όσο υποδειγματικός επαγγελματίας κι αν είναι, ο Λεβαντόφσκι δεν έχει καταφέρει να αποφύγει τα σωματικά προβλήματα: τραυματισμός στην προετοιμασία, ενοχλήσεις με την εθνική Πολωνίας τον Οκτώβριο και, πιο πρόσφατα, απουσία από δύο αγώνες λόγω μυϊκών θεμάτων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εξελίξεις εκτός γηπέδου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του ισπανικού Τύπου, ο Λεβαντόφσκι και ο ατζέντης του, Πίνι Ζαχάβι, συναντήθηκαν στη Βαρκελώνη με τον Γκρεγκ Μπέρχαλτερ, αθλητικό διευθυντή των Chicago Fire. Η είδηση ήρθε να επιβεβαιώσει όσα είχε μεταδώσει νωρίτερα το BBC για το έντονο ενδιαφέρον του ιστορικού συλλόγου του MLS προς τον Πολωνό φορ.

Η προοπτική των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και εκείνη της Σαουδικής Αραβίας, βρίσκεται εδώ και χρόνια στο τραπέζι για τον Λεβαντόφσκι. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος έχει καταφέρει να διαψεύσει όσους προέβλεπαν πρόωρη πτώση. Τα 109 γκολ σε 164 συμμετοχές με την Μπαρτσελόνα συνιστούν απολογισμό επιθετικού κορυφαίου επιπέδου, με αποκορύφωμα την περσινή σεζόν, όταν πέτυχε 42 γκολ σε 52 αγώνες.

Η συνάντηση με τους Chicago Fire επιβεβαιώνει ότι το μέλλον του παραμένει ανοιχτό. Το ίδιο ισχύει και για την Μπαρτσελόνα, όπου οι άνθρωποι του συλλόγου περιμένουν την τελική του απόφαση. Ο Ντέκο ήδη δουλεύει πάνω στο σενάριο της αποχώρησης, θέλοντας να είναι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο. Στο «Καμπ Νόου» υπάρχει απόλυτος σεβασμός προς τον Λεβαντόφσκι, έναν παίκτη που υπήρξε υποδειγματικός σε όλη τη θητεία του, όμως ταυτόχρονα αναγνωρίζεται πως ήρθε η ώρα για το επόμενο βήμα.

Αυτό το βήμα περιλαμβάνει, πρώτα απ’ όλα, την επέκταση του συμβολαίου του Φεράν Τόρες και, στη συνέχεια, την αναζήτηση ενός επιθετικού που θα καλύψει το άμεσο μέλλον. Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκονται ονόματα όπως του Ντούσαν Βλάχοβιτς. Όσο για τον Λεβαντόφσκι, η «μαργαρίτα» δεν έχει ακόμη μαδηθεί. Όμως όλα δείχνουν πως η στιγμή της απόφασης πλησιάζει.