Μπαρτσελόνα: 59 % «όχι» στον Λεβαντόφσκι

Την πόρτα της εξόδου δείχνουν οι φίλαθλοι της Μπαρτσελόνα στον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Οι δημοσιογράφοι της Mundo Deportivo πραγματοποίησαν έρευνα μεταξύ των υποστηρικτών της Μπαρτσελόνα και προέκυψε ότι δεν θέλουν την παραμονή του Πολωνού και μάλιστα σε ποσοστό 59,3 %.

Το συμβόλαιο του 37χρονου Λεβαντόφσκι με την Μπαρτσελόνα λήγει το καλοκαίρι και οι πιθανότητες να μείνει είναι λίγες. Και πριν το γκάλοπ υπήρχαν αμφιβολίες για την παραμονή του.

Τα αποτελέσματα του γκάλοπ:

-Το 59,3% των ερωτηθέντων τάχθηκε κατά της ανανέωσης της συνεργασίας της Μπαρτσελόνα με τον Λεβαντόφσκι.

-Το 31,7% των φιλάθλων είπε «ναι» σε παραμονή του Πολωνού φορ στο ρόστερ.

-Το 3,7% απάντησε ότι αυτό θα πρέπει να εξαρτηθεί από τους όρους της νέας συμφωνίας.

-Το 5,3% δήλωσε αναποφάσιστο.

Για την ιστορία, το τρέχον συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι με τους «μπλαουγκράνα» λήγει το επόμενο καλοκαίρι. Ο ίδιος ο Λεβαντόφσκι διατυμπανίζει ότι επιθυμεί να παραμείνει στον σύλλογο, ωστόσο η διοίκηση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει συζητήσεις για επέκταση. Παραμένει άγνωστο τι θα κάνει τελικά η Μπαρτσελόνα.

Με κάθε ευκαιρία γίνονται συζητήσεις για το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην Μπαρτσελόνα, με τις αμφιβολίες να πληθαίνουν τόσο εντός όσο και εκτός συλλόγου. Παρά το βαρύ όνομα και την προσφορά του Πολωνού επιθετικού από την ημέρα που φόρεσε τη φανέλα των «μπλαουγκράνα», η αίσθηση ότι ο κύκλος του πλησιάζει στο τέλος του κερδίζει έδαφος.

Πίσω από τα ποσοστά του γκάλοπ κρύβεται ένας συνδυασμός παραγόντων. Η ηλικία του Λεβαντόφσκι, που πλησιάζει τα 37, αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς, με αρκετούς οπαδούς να θεωρούν ότι η Μπαρτσελόνα οφείλει να στραφεί σε νεότερες λύσεις, επενδύοντας σε έναν επιθετικό με μεγαλύτερη διάρκεια και προοπτική. Παράλληλα, η γενικότερη οικονομική κατάσταση του συλλόγου κάνει κάθε απόφαση για ακριβό συμβόλαιο ιδιαίτερα ευαίσθητη.

Μπορεί ο Λεβαντόφσκι να εμφανίζεται ήρεμος και συγκεντρωμένος στο αγωνιστικό κομμάτι, τονίζοντας πως προτεραιότητά του είναι να ολοκληρώσει δυνατά τη σεζόν. Ωστόσο, μια αγωνία και μια αβεβαιότητα την έχει αφού οι… κλήσεις του προωθούνται. Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό. Δεν θα αφήσουν τα πράγματα για την τελευταία στιγμή…