Ενεργειακή κρίση: Η Ευρώπη ξανά μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Μαρτίου 2026, 21:23

Ενεργειακή κρίση: Η Ευρώπη ξανά μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις

Το Eurogroup της 27ης Μαρτίου θα δώσει το πρώτο πολιτικό σήμα για το πώς θα κινηθεί η Ευρώπη

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Spotlight

Οι υπουργοί Οικονομικών βλέπουν το χρόνο να μετρά αντίστροφα σε έναν πόλεμο που κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει. Με τις πληροφορίες να ανατρέπουν τα δεδομένα διαρκώς, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συνεδριάζουν εκτάκτως την Παρασκευή 27 Μαρτίου με τηλεδιάσκεψη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή για την οικονομία της Ευρωζώνης. Με το πετρέλαιο να κινείται πάνω από τα 100 δολάρια, τις τιμές καυσίμων να έχουν ήδη περάσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές και τις αποδόσεις των ομολόγων να ανεβαίνουν, το Eurogroup καλείται να απαντήσει εάν μπορεί η Ευρώπη να περιορίσει το ενεργειακό σοκ χωρίς να ανοίξει ένα νέο δημοσιονομικό μέτωπο;

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη αναθεωρήσει τις προβλέψεις της, βλέποντας τον πληθωρισμό υψηλότερα και την ανάπτυξη χαμηλότερα για το 2026

Στο παρασκήνιο, οι γραμμές έχουν ήδη διαμορφωθεί πριν καν ξεκινήσει η συνεδρίαση. Από τη μία πλευρά, χώρες που έχουν ήδη δει την ακρίβεια να περνά στην πραγματική οικονομία και πιέζουν για πιο άμεσες παρεμβάσεις, επισημαίνοντας ότι η βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ και το diesel κοντά στα 2,10 ευρώ θα εκτινάξει τις τιμές στα προϊόντα. Από την άλλη, ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες επιμένουν ότι κάθε παρέμβαση πρέπει να παραμείνει περιορισμένη και προσωρινή, ώστε να μην ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις που ήδη επανεμφανίζονται.

Τον τόνο της συζήτησης καθορίζει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει ήδη αναθεωρήσει τις προβλέψεις της, βλέποντας τον πληθωρισμό υψηλότερα και την ανάπτυξη χαμηλότερα για το 2026. Σε αυτό το περιβάλλον, κάθε δημοσιονομική κίνηση αξιολογείται με βάση το πώς επηρεάζει το κόστος χρήματος. Πηγές που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις αναφέρουν ότι «το βασικό ερώτημα είναι τα μέτρα θα επιβαρύνουν τον πληθωρισμό και θα καθυστερήσουν τη μείωση των επιτοκίων».

Τα σενάρια στο τραπέζι για την ενεργειακή κρίση

Οι συζητήσεις δεν ξεκινούν από το μηδέν, αφού αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει σε εθνικές παρεμβάσεις, δημιουργώντας ένα πρώτο πλαίσιο. Στην Ιταλία, η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά 0,25 ευρώ ανά λίτρο οδηγεί την τιμή της βενζίνης χαμηλότερα, δίνοντας άμεση ανάσα στην κατανάλωση. Το ίδιο στην Ισπανία, με τη μείωση του ΦΠΑ από 21% σε 10%, ενώ παράλληλα υπάρχουν επιδοτήσεις έως 30 λεπτά/λίτρο για συγκεκριμένες χρήσεις.

Η Πορτογαλία έχει ενεργοποιήσει μηχανισμό που μειώνει αυτόματα τη φορολογία όταν αυξάνονται οι διεθνείς τιμές, ενώ η Αυστρία συνδυάζει μικρές φορολογικές παρεμβάσεις με περιορισμούς στα περιθώρια κέρδους. Αυτά τα παραδείγματα βρίσκονται ήδη στο τραπέζι του Eurogroup, όχι ως θεωρητικές επιλογές αλλά ως εφαρμοσμένες πολιτικές. Το βασικό ζήτημα είναι αν μπορούν να αποτελέσουν κοινό ευρωπαϊκό μοντέλο ή αν θα παραμείνουν εθνικές λύσεις.

Το πρόβλημα των διαφορετικών ταχυτήτων

Η συζήτηση αποκτά μεγαλύτερη ένταση λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών. Οι χώρες με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο μπορούν να χρηματοδοτήσουν γενναίες μειώσεις φόρων ή επιδοτήσεις, ενώ άλλες κινούνται σε περιορισμένα περιθώρια.

Ο κίνδυνος στην προκειμένη περίπτωση είναι η ίδια ενεργειακή κρίση να αντιμετωπίζεται με διαφορετική ένταση σε κάθε χώρα. Σε μια αγορά όπως η ευρωπαϊκή, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε διαφοροποίηση τιμών, κόστους παραγωγής και τελικά ανταγωνιστικότητας.

Παράγοντες που συμμετέχουν στις τεχνικές συζητήσεις προετοιμάζοντας το Eurogroup της Παρασκευής, σημειώνουν ότι «η ανισορροπία αυτή μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ενιαία αγορά, αν δεν υπάρξει κάποιο κοινό πλαίσιο». Η συζήτηση, επομένως, δεν αφορά μόνο την ακρίβεια, αλλά και τη συνοχή της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η ελληνική θέση στο τραπέζι

Η Ελλάδα μπαίνει στη συζήτηση έχοντας ήδη επιλέξει μια περιορισμένη, επιδοματική προσέγγιση. Το πακέτο μέτρων για τα καύσιμα, ύψους 300 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει επιδότηση στο diesel κατά 16 λεπτά/λίτρο και ενίσχυση έως 50 ευρώ το δίμηνο για τα νοικοκυριά. Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η χώρα κινείται εντός των ορίων του δημοσιονομικού χώρου, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει το ενδιαφέρον της Αθήνας για μια κοινή ευρωπαϊκή λύση. Χωρίς κοινή ευελιξία, οι δυνατότητες για πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως μειώσεις φόρων, παραμένουν περιορισμένες.

Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, η ελληνική πλευρά στηρίζει σενάρια που θα επιτρέπουν παρεμβάσεις χωρίς να επηρεάζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι, ιδίως σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης.

Η βασική δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι υπουργοί της Ευρωζώνης είναι ότι οι επιλογές είναι γνωστές, αλλά κάθε μία έχει κόστος. Οι μειώσεις φόρων μειώνουν άμεσα τις τιμές, αλλά επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς. Οι επιδοτήσεις περιορίζουν το δημοσιονομικό κόστος, αλλά δεν αλλάζουν τη δομή των τιμών. Οι παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας απαιτούν χρόνο και συντονισμό.

Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι «ο χρόνος είναι κρίσιμος παράγοντας». Οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί και η επίδραση περνά στην κατανάλωση και στις επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι καθυστερήσεις μειώνουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

Από την ενέργεια στον πληθωρισμό

Η συζήτηση στο Eurogroup δεν θα περιοριστεί στις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ, αλλά θα εξετάσει και τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων επηρεάζει το κόστος μεταφοράς, την παραγωγή και τις τιμές προϊόντων. Οι πρώτες ενδείξεις από την αγορά δείχνουν ήδη πιέσεις σε τρόφιμα και βασικά αγαθά.

Αυτό δημιουργεί έναν δεύτερο κύκλο επιπτώσεων. Η κατανάλωση αρχίζει να προσαρμόζεται, οι επιχειρήσεις βλέπουν το κόστος να αυξάνεται και οι επενδύσεις επανεξετάζονται.

Το μήνυμα των αγορών

Την ίδια στιγμή, οι αγορές ομολόγων στέλνουν το δικό τους μήνυμα. Η άνοδος των αποδόσεων σε όλη την Ευρώπη δείχνει ότι οι επενδυτές προεξοφλούν υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό περιορίζει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια κινήσεων των υπουργών Οικονομικών καθώς οσο αυξάνεται το κόστος δανεισμού, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η χρηματοδότηση γενναίων παρεμβάσεων.

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι το Eurogroup της 27ης Μαρτίου δεν αναμένεται να καταλήξει σε ένα ενιαίο πακέτο μέτρων. Αναμένεται όμως να δώσει το πρώτο πολιτικό σήμα για το πώς θα κινηθεί η Ευρώπη. Το ζητούμενο είναι αν θα υπάρξει μια κοινή κατεύθυνση που θα επιτρέψει συντονισμένες κινήσεις ή αν οι χώρες θα συνεχίσουν να κινούνται μεμονωμένα σε ένα περιβάλλον όπου οι τιμές ενέργειας παραμένουν υψηλές και η επίδραση στην οικονομία είναι ήδη ορατή. Η απάντηση που θα πρέπει να δώσουν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα κρίνει την αντοχή της ευρωπαϊκής οικονομίας τους επόμενους μήνες.

Πηγή ΟΤ

JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

Vita.gr
Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Κόσμος
Το Ιράν διαψεύδει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις – Ο Τραμπ απειλεί με κλιμάκωση

Το Ιράν διαψεύδει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις – Ο Τραμπ απειλεί με κλιμάκωση

Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική

Η Oxford Economics προβλέπει πληθωρισμό άνω του 3% στην Ευρωζώνη, από τον Απρίλιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι δηλώνει στο in o επικεφαλής οικονομολόγος του διεθνούς οίκου.

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία

Μνήμες από την ενεργειακή κρίση του 2022 ξυπνάει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη βούλιαξε τον Μάρτιο, με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και τέσσερα χρόνια.

Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων - Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass για το 2026. Το πρόγραμμα αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια

Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί

Ζημιές αναφέρονται από μοναχούς σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ προσκυνητές έλεγαν πως ο σεισμός είχε διάρκεια και σε παραλιακά σημεία συνοδευόταν από βοή.

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής

«Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την απόφαση του Υπουργείου για καθιέρωση καθημερινής πρωινής εφημέρευσης στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων», αναφέρει το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ

Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Αποκάλυψη: Πώς έφτασε να κοστίσει πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ η αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Μετά τα σοβαρά προβλήματα χωροταξίας στην αίθουσα του συνεδριακού κέντρου «Γαιόπολις» που διεξάγεται η δίκη, οι συγγενείς αντιδρούν και για το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος διαμόρφωσης του χώρου.

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική

Η Oxford Economics προβλέπει πληθωρισμό άνω του 3% στην Ευρωζώνη, από τον Απρίλιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι δηλώνει στο in o επικεφαλής οικονομολόγος του διεθνούς οίκου.

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει το ταξίδι της - Νέος προορισμός η Λαμία - Η σύνθεση του πάνελ

Νέος σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» η Λαμία. Τι αναμένεται να πει στη νέα παρέμβασή του ο πρώην πρωθυπουργός. Ποιοι θα μιλήσουν για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

