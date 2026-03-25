ΔΕΟΣ: Αποκάλυψε διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων – Συλλήψεις σε Ελλάδα και άλλες χώρες
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Μαρτίου 2026, 14:52

ΔΕΟΣ: Αποκάλυψε διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων – Συλλήψεις σε Ελλάδα και άλλες χώρες

ΟΙ ελεγκτές της ΔΕΟΣ κατέσχεσαν ποσότητες λαθραίων τσιγάρων και προχώρησαν σε συλλήψεις

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Το άγχος «ξεσπά» στο έντερο

Στην αποκάλυψη ενός οργανωμένου και πολυεπίπεδου διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πώς λειτουργούσε το δίκτυο

Οι ελεγκτές, μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών, προχώρησαν σε ελέγχους σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική. Εκεί, βρήκαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα επώνυμων εμπορικών ετικετών, και συνέλαβαν δύο εμπλεκόμενους αλλοδαπούς.

Τα λαθραία καπνικά προϊόντα, κατέφταναν στην Ελλάδα από την Τουρκία, με διάφορα μεταφορικά μέσα, τα οποία εν συνεχεία αποθηκεύονταν προσωρινά και κατόπιν αποστέλλονταν από πληθώρα μελών του κυκλώματος σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Διεθνής δραστηριότητα

Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στις συγκεκριμένες ποσότητες, που κατασχέθηκαν, αλλά είχε ήδη αποστείλει με την ίδια μεθοδολογία δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς το εξωτερικό, κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier).

Οι παραλήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, έχουν ταυτοποιηθεί. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Το δίκτυο διακίνησης αποτελούνταν από επιμέρους, φαινομενικά «αυτόνομους» πυρήνες, που δρούσαν ως «tobacco mules», και λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέλη ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.

Το modus operandi της οργάνωσης περιλάμβανε:

·         Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός της

·         Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής

·         Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας», ουσιαστικά ανενεργών, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων

Τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ, συνεχίζουν με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια «σε οποιαδήποτε συνεδρίαση»

Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν λέει ότι έπληξε το αεροπλανοφόρο Λίνκολν – Μπαράζ επιθέσεων σε Τεχεράνη, Ισραήλ

Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
«Παγώνει» ο πλανήτης 25.03.26

Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης τα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία
Οικονομικό κλίμα 25.03.26

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία

Μνήμες από την ενεργειακή κρίση του 2022 ξυπνάει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη βούλιαξε τον Μάρτιο, με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και τέσσερα χρόνια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Fuel Pass 2026: Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων – Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι
Infographic 25.03.26

Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων - Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass για το 2026. Το πρόγραμμα αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια
Βραχυπρόθεσμες διαταραχές 25.03.26

Ποιοι βλέπουν τον χρυσό στα 10.000 δολάρια

Η πρόσφατη απότομη πτώση που γνωρίζει ο χρυσός αποτελεί σημείο εισόδου για επενδυτές, ενώ βετεράνοι της αγοράς εμμένουν σε φιλόδοξες μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Σύνταξη
Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»
Financial Times 24.03.26

Η Volkswagen περνάει στην αντιπυραυλική άμυνα, σε συνεργασία με την κατασκευάστρια του «Σιδερένιου Θόλου»

Σε σημαντική αλλαγή στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες κάνει η Volkswagen. Διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό της και εισέρχεται στον αμυντικό τομέα μέσω ισραηλινής εταιρείας.

Σύνταξη
Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Σύνταξη
Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
64 χρόνια μετά 25.03.26

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;

Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Φάμελλος: Καθήκον μας ο αγώνας για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, πρωταγωνίστρια στη φιλειρηνική πολιτική

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για μια Ελλάδα δίκαιη και ισχυρή, με Κράτος Δικαίου και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στους προγόνους μας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!
Ποδόσφαιρο 25.03.26

Ευχές της UEFA στην Ελλάδα με Φορτούνη και Καραγκούνη!

Τους μεγαλύτερους ελληνικούς ποδοσφαιρικούς θριάμβους, αυτόν της Εθνικής ομάδας στο Euro 2004 και αυτόν του Ολυμπιακού στο Europa Conference League 20 χρόνια αργότερα, επέλεξε η UEFA για να ευχηθεί στη χώρα μας για την 25η Μαρτίου.

Σύνταξη
Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία
Πόλεμος 25.03.26

Ουκρανικά τα drones που έπεσαν σε Εσθονία και Λετονία

Τα drones κατέπεσαν στην Εσθονία και τη Λετονία την ώρα που Ρώσοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη,εξαιτίας της οποίας ξέσπασε πυρκαγιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ: «Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας»
Κόσμος 25.03.26

«Εφιάλτης το Ιράν για τους στρατιώτες μας» - Αμερικανοί βετεράνοι στρατηγοί προειδοποιούν τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ, με τους βετεράνους στρατιωτικούς να εκφράζουν τους φόβους τους σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;
Μέση Ανατολή 25.03.26

Αναφορές ότι το Ιράν έλαβε το «σχέδιο 15 σημείων» των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Τι περιλαμβάνει;

Το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκεται σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται τη διπλωματική προσέγγιση της Ουάσιγκτον

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Ανδρουλάκης για την 25η Μαρτίου: Έχουμε χρέος να διατηρήσουμε τις αρχές και τις αξίες όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα

«Η Επανάσταση του 1821 έστειλε ένα μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα: Ότι μπορείς με βαθιά πίστη στον αγώνα να νικήσεις οποιονδήποτε αντίπαλο όσο ισχυρός και αν είναι», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν
Τεχνολογία 25.03.26

Πρόστιμο στη Meta για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της – Χιλιάδες ακόμα αγωγές περιμένουν

Η δίκη στην πολιτεία του Νιου Μέξικο είναι μια από τις πολλές που περιμένουν τη Meta και άλλες πλατφόρμες για ελλιπή προστασία των ανηλίκων.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Αναγκαιότητα η επένδυση στην εθνική άμυνα – Η Ελλάδα προχωρά σταθερά και τολμηρά μπροστά

«Απαιτείται εθνική ενότητα και η δυνατότητα να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα, αυτά που έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των εθνικών μας συμφερόντων», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας
Πολιτική 25.03.26

Τασούλας για 25η Μαρτίου: Το 1821, οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας

«Η ελληνική επανάσταση ξεκίνησε κόντρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε όλα τα ποσοτικά δεδομένα και οδήγησε το 1830 στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδος» τόνισε ο κ. Τασούλας

Σύνταξη
Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα
Κόσμος 25.03.26

Νέος εκβιασμός Όρμπαν στην Ουκρανία: Κλείνει τη στρόφιγγα φυσικού αερίου μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον Ντρούζμπα

«Για να σπάσουμε τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και να εγγυηθούμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας είναι πλέον απαραίτητα νέα μέτρα», δήλωσε ο Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Κόσμος 25.03.26

«Χρόνια Πολλά Ελλάδα» ευχήθηκε στα ελληνικά ο Αντόνιο Κόστα – Το ευχετήριο βίντεο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στην ελληνική γλώσσα για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Σύνταξη
Μέττε Φρέντερικσεν: Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα
Κόσμος 25.03.26

Η πρωθυπουργός της Δανίας υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησης μετά την εκλογική ήττα

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό την πρωθυπουργό των σοσιαλδημοκρατών Μέτε Φρέντερικσεν επικράτησε στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, όμως δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία

Σύνταξη
Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Αλήθειες 25.03.26

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Σύνταξη
Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA
Πρόγραμμα Artemis 25.03.26

Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Η NASA ανακοινώνει ριζικές ανατροπές

To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

